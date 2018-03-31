Факты из жизни писателя Бориса Акунина

Летом 2017 года, спустя 10 лет после выхода романа «Азазель», он объявил об окончании работы над циклом произведений о сыщике Эрасте Петровиче Фандорине. Мы собрали самые интересные факты о жизни и творчестве одного из наиболее «кассовых» российских писателей.

До Акунина

Прежде чем стать писателем Борисом Акуниным, выпускник историко-филологического факультета Института стран Азии и Африки Григорий Чхартишвили зарабатывал на жизнь переводами.

В 1958 году, через два года после рождения сына, мать Григория Берта Бразинская и отец Шалва Чхартишвили приняли решение переехать в Москву, чтобы дать ребенку качественное образование. В 1973 году будущий писатель окончил школу с углубленным изучением английского языка. Там и проснулся его страстный интерес к языкам и мировой литературе.

К моменту выпуска из университета Чхартишвили уже серьезно занимался литературным переводом не только с английского, но и с японского языков, в частности издавал переводы произведений драматурга Юкио Мисима, фантаста Кобо Абэ , эссеиста Ясуси Иноуэ. По программе обмена студентов в конце 70-х он впервые посетил Японию, и для будущего писателя это был первый выезд за границу Советского Союза.

Признание в Японии

Уже после окончания университета Григорий несколько лет прожил в Японии, где продолжал литературоведческую деятельность и серьезно занялся изучением истории. С японским языком связаны его начинания как издателя — с 1994 года он начал работу над редактурой 20-томной «Антологии японской литературы».

Кстати, на самом Востоке Акунина любят и активно читают. В 2005 году он полуил почетную грамоту МИДа Японии за углубление российско-японских отношений, а уже через 4 года стал кавалером ордена Восходящего солнца четвертой степени. Есть на счету писателя и литературные награды.

Так, в 2007 году он стал лауреатом премии Нома за лучший перевод с японского сочинений писателя Юкио Мисимы. Более половины его произведений были изданы на японском, а серия о приключениях Эраста Фандорина также разошлась на немецком, французском, польском, итальянском и английском языках.

В мае 2015 года писатель на своей странице в Facebook написал о том, что заключил контракт об экранизации книг фандоринской серии — «Смерть Ахиллеса», «Статский советник» и «Коронация» — на одном из британских телеканалов.

Долгий путь к бестселлерам

«1 апреля 1997 года я вдруг понял, что буду писать роман. Я ехал на автобусе с кладбища. Незадолго перед тем умер отец и надо было заниматься всякими печальными могильными делами. Настроение у меня было соответствующее», — вспоминал много лет спустя Борис Акунин в своем блоге «Живого журнала».

К этому времени он уже писал двухтомную книгу «Писатель и самоубийство», которая, по воспоминаниям Акунина, «придавила его своей тяжестью». Утром перед той поездкой он штудировал «Дневник писателя» Федора Достоевскго за 1876 год и в примечаниях прочитал про молодого москвича, который застрелился в Александровском саду.

Я вдруг увидел очень явственную картинку. Скамейка, на ней сидят юная прелестная девушка и солидная дама среднего возраста. К скамейке подходит молодой человек, что-то говорит (слов не разобрать), потом вынимает из кармана револьвер, крутит барабан, подносит дуло к виску — и выстрел…

«Мне ужасно захотелось узнать, что сказал юноша и что вообще это все значит. В тот же день я начал писать роман. Через шесть недель он был готов, я назвал его «Азазель», — описывал впоследствии Акунин.

«Рождение» Фандорина

Именно с издания в 1998 году этого романа и началась не только «фандоринская» серия произведений, но и слава большого писателя. На обложке «Азазель» Чхартишвили впервые представился под своим новым псевдонимом «Б. Акунин», о происхождении которого рассказал читателям лишь четыре года спустя в этнографическом детективе «Алмазная колесница» (2002).

В уста героя Асагавы автор вложил такие слова: «Акунин — это как „evil man“ или „villain“, то есть злодей или негодяй, но не совсем…Мне кажется, в английском нет точного перевода. Акунин — это злодей, но не мелкий человек, это человек сильный. У него свои правила, которые он устанавливает для себя сам. Они не совпадают с предписаниями закона, но за свои правила акунин не пожалеет жизни, и потому он вызывает не только ненависть, но и уважение».

Произведение в первые полгода стало бестселлером, поэтому уже на следующий год Акунин продолжил писать детективы о жизни благородного сыщика Фандорина.

Всего за 10 лет писатель выпустил 16 книг этой серии, среди которых сборник рассказов «Нефритовые четки», диккенсовский детектив «Любовник смерти», этнографический детектив «Алмазная колесница», произведения «Статский советник», «Турецкий гамбит» и сборник «Планета Вода».

Успех на телеэкранах

В 2015 году писатель попал в список 50 «Главных российских знаменитостей» по версии журнала Forbes . На тот период его заработок составил около 1 млн долларов, а ежегодный тираж продаваемых произведений вырос до цифры в 377,5 экземпляров, по данным Российской книжной палаты.

Суммарный тираж акунинских книг к тому же периоду насчитывал 30 миллионов экземпляров. По ним за эти годы было снято пять фильмов и один сериал, что больше, чем у кого бы то ни было из современных писателей. Одним из недавних проектов писателя является серия книг «История российского государства», основанная на своде авторских выписок из крупных исторических трудов.