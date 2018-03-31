Что такое спочан? Японское фехтовании с надувными мечами

Честность, надувные мечи, японские традиции, этикет и целая жизнь.

«Выходи на контратаку, всё время двигай ногами! Двоечкой, троечкой заходи», — кричала спортсменка, подбадривая своего товарища на чемпионате России по… нет, не по футболу. А по спортивной чанбаре. Или спочану.

Спочан — это зародившееся в 1970-х годах японское фехтование на нетравматических «мечах», наполненный воздухом. В основу этого спорта легли самурайские поединки. 25 марта на соревнования в Москву приехали не только команды из разных городов России, но и представители Белоруссии и Украины. Сразу после выступления мы пообщались с Леонидом Осокиным — трёхкратным чемпионом Европы, многократным чемпионом России и бронзовым призёром Чемпионата мира по спочану — и выяснили, чему учит этот спорт и как он влияет на формирование характера.

Своя философия

— Когда и как началась твоя история, связанная со спочаном? — Началась она ровно 11 лет назад, ну, плюс-минус одна неделя. Я помню, мы с мамой просто пошли в парк, но оказалось, что это был коварный план моих родителей. Мы долго искали, чем мне заниматься, и в итоге мама услышала от подруги, что её сын занимается вот таким видом спорта — спортивной чанбарой, сокращённо спочан. Получилось так, что мы выходим из парка, а прямо рядом с парком школа. Мы заходим в школу, и там идёт тренировка по спочану. Я начал сначала туда ходить, потом переехал в другую школу, и так продолжаю, продолжаю заниматься.

— Какие преимущества ты видишь в спочане по сравнению с другими видами единоборств? — Это практически полное отсутствие травм, то есть травму можно получить только в случае, если ты плохо размялся. Тогда растяжения, ушибы бывают. Если ты размялся хорошо, то травмы минимизированы, за счёт того что конструкция меча сделана таким образом, чтобы можно было наносить удар в полную силу и при этом не испытывать боль и, соответственно, не получать травмы. Плюсы спочана в том, что каждый может найти что-то своё. Для меня, для моих одноклубников это профессиональный спорт, для детей это игры и просто хорошее времяпрепровождения, для взрослых это психологическая разрядка. Также это фитнес и элемент игры, потому что помимо боёв у нас есть командные сражения. Ну и большое количество соревнований — в год по 6-7.

В нашем спорте представлено огромное количество категорий оружия. От Танто, то есть «ножика» — он около 40 см, до Яри — это «копьё», оно 1,9 метра. Длинный меч, короткий меч, два меча, секира, палка, шест — огромное количество категорий, в которых люди могут найти что-то интересное для себя. На соревнованиях ты участвуешь минимум в трёх категориях. Если что-то не получилось в первой, ты можешь пойти во вторую. Если во второй не получилось, можешь пойти в третью. То есть у тебя есть три шанса достичь какого-то результата.

— Есть ли в спочане своя философия? — Да, она существует по сути с самого основания этого вида спорта. Это честность. Ты должен быть честен и перед собой, и перед своим соперником. Почему именно честность: в нашем спорте судят люди, и человеческий фактор никто не отменял. Бывает, что удары, которые наносят соперники, могут быть не засчитаны из-за угла обзора или из-за того, что судья моргнул, просто устал. Правило хорошего тона у нас — если ты пропустил удар, ты должен поднять руку и признаться. Лично я знаю историю, когда в финале чемпионата мира — представляете, какой уровень — спортсмен поднял руку и признался, что по нему попали. Тебе перед самим собой спокойнее. По себе знаю, что когда я в детстве, бывало, жульничал, то потом было очень неприятно от этой ситуации. Ну и честность, в принципе, одной из самых важных черт у человека должна быть.

— Расскажи на личном опыте, какие качества развивает спочан. Это могут быть как физические, так и психологические аспекты? — Начнём с физических. Это единоборства, фехтование, соответственно, работает всё тело. За счёт нагрузки на все группы мышц в процессе поединка тренируется и улучшается физическое состояние всего тела. Также честность, воля к победе, желание тренироваться несмотря ни на что — это преобразовалось в то, что сейчас есть в моём характере, и я безумно благодарен своим родителям за то, что 11 лет назад они отдали меня именно в этот вид спорта.

Цена вопроса

— Из чего состоит экипировка? Как часто её нужно менять? — В принципе, у нас форма свободная. Если говорить о тренировочной форме, то ты можешь приходить в чём тебе удобно. Главное — это удобство. Единственный элемент защиты в нашем спорте — это маска. Потому что даже несмотря на то что конструкция мечей сделана безопасно, если сражаться без маски, можно получить удар в нос, в глаза, что очень опасно. У нас есть тренировочные и соревновательные мечи. Если говорить о тренировочных мечах, то их хватает на сезон, или чуть меньше при интенсивной подготовке. У детей хватает на полтора-два года. У взрослых на год. А профессиональное оружие, то есть соревновательное — опять же, как ты будешь его использовать. Нужно аккуратно с ним обращаться, не бить об пол, потому что там внутри камера, которая накачивается воздухом. Она может лопнуть. Могу сказать по себе, что последний меч, который я купил полтора года назад, я думаю, что скоро поменяю, к сожалению. Как бы я его ни любил, уж сколько соревнований я с ним прошёл…

— Родителей, отдающих своих детей в секции, также интересует финансовый вопрос. Если говорить о стоимости, сколько примерно уходит в год на экипировку? — Моя маска живёт уже 11 лет, и менять я её не собираюсь. Она очень долговечна. Мечи — комплект стоит около двух тысяч. Это тренировочные. Соревновательные — где-то от 12 тысяч. В год для ребёнка от двух до шести тысяч, в зависимости от того, покупаете ли вы маску или нет.

— А маска — сама дорогая часть экипировки? — В зависимости от производителя. Есть тайваньские маски, есть японские. Они различаются как зрительно, так и по ощущениям. Тайваньская стоит около трёх-четырёх тысяч, японская около шести-семи тысяч рублей. То есть в сравнении со многими другими видами спорта не так сильно ударяет по кошельку.

— Я знаю, что ты уже сам проводишь тренировки и пробовал себя в качестве судьи. Если вообще можно сравнивать эти категории, то что тебе больше по душе — выступать самому, тренировать или судить? Как это по ощущениям различается? — Сравнить здесь нельзя, в этих трёх активностях разные цели преследуются. В тренировочной деятельности я преследую цель поделиться своим опытом. Я стараюсь максимально дать своим ученикам то, что я знаю, потому что это действительно очень приятно, когда ты можешь что-то показать и рассказать людям. Что касается судейства, в каком-то смысле это вынужденные меры, потому что иногда судей просто не хватает. К сожалению, наш спорт пока не так развит именно в России. Приходится иногда вставать судить, но это мне только в удовольствие. Я сужу, наверное, с 14 лет. Что касается соревнований, опять же, в зависимости от турнира. Если мы говорим об этапах Кубка Москвы, таких региональных соревнованиях, то в нашем клубе философия такая: на соревнованиях ты должен постараться почувствовать себя как на тренировке, только в чуть-чуть нервозных условиях. Если у тебя получается на соревнованиях делать хорошо то, что ты делаешь на тренировке, значит, ты хорошо поработал. Если не получается, надо работать, работать, работать. Соревнования для нас — это своеобразная тренировка. Что касается чемпионатов Европы и мира, там мы уже сражаемся в полную силу, и о каких-то экспериментах уже не может идти и речь.

Будущее спочана

— Тебе хотелось бы, чтобы спочан внесли в список олимпийских видов спорта? И как ты оцениваешь шансы на то, чтобы его в скором времени туда внесли? — Конечно же, хотелось бы, потому что это спорт моей жизни. Я делаю всё возможное со своей стороны, чтобы развивать его. У нас достаточно активная команда, мы ездим с различными мастер-классами по Москве и регионам. Если говорить о развитии спорта в России, то на чемпионате России 2014 года было около 60 человек, а на чемпионате 2017 года было более 170 человек. Что касается Олимпиады, как вы знаете, следующая Олимпиада пройдёт в Токио в 2020 году. У руководства нашей всемирной федерации налажен контакт с Олимпийским комитетом Японии, и были попытки представить наш вид спорта в качестве показательного спорта от страны-хозяйки. Такое было в 2008 году в Пекине. Тогда было представлено спортивное ушу, если я не ошибаюсь.

В Японии, да и в мире, соперничать с такими глыбами, как каратэ, дзюдо пока не можем. Но могу сказать, что в ряде стан, таких как Италия, Франция, Япония спорт уже официально признан. Если говорить о странах, в которых занимаются, их с каждым годом всё больше и больше. Я озвучу только Европейские: Россия, Латвия и Эстония, Италия, Франция, Польша, Германия, Румыния, Болгария, Швейцария. Я немножко похвалюсь. На последнем чемпионате Европы в командных соревнованиях — это когда выступают по три лучших спортсменов от страны — мы стали первыми. После нас уже были итальянцы и французы.

— Какие у тебя планы на будущее, какие цели ты преследуешь? — Как можно лучше, сильнее, эффективнее развивать наш вид спорта. Второе — начать строить свой собственный клуб. Пока это всё продвигается достаточно медленно, но благо прошло всего два месяца. И третье — сделать всё возможное и подготовиться по максимуму к следующему чемпионату мира, который пройдёт в 2018 году в Токио. Я абсолютно недоволен своим выступлением на предыдущем чемпионате мира. Это три моих плана на ближайшие 2-3 года.

— Чему научил тебя этот вид спорта? — Вид спорта японский, соответственно, есть обязательные элементы этикета. Мне кажется, что это как-то помогло мне стать более уважительным к людям. На площадке спортсмены должны уважать друг друга. Да, говорится, что на площадке мы одни, а за площадкой другие, но я стараюсь и на площадке, и за пределами площадки оставаться тем человеком, каким я являюсь. В этом плане спорт дал мне очень много для формирования моей личности и для моего общения с людьми, так как я знакомлюсь, общаюсь с огромным количеством людей из разных стран, то есть это разный менталитет, разный язык. Это также помогает.