Валерий Сюткин: самый лучший отдых — после сделанной работы

Певец Валерий Сюткин рассказал, в чем видит смысл жизни.

"В том, что она тебе дана. Дальше всё зависит от твоего к ней отношения. Как известно, одна и та же картинка у одного человека вызывает разочарование, а у другого надежду на лучшее. Я, например, просто занимаюсь любимым делом, живу с любимой женщиной. Это уже 90% победы над депрессией и ощущением, что всё зря.