Певец Валерий Сюткин рассказал, в чем видит смысл жизни.
"В том, что она тебе дана. Дальше всё зависит от твоего к ней отношения. Как известно, одна и та же картинка у одного человека вызывает разочарование, а у другого надежду на лучшее. Я, например, просто занимаюсь любимым делом, живу с любимой женщиной. Это уже 90% победы над депрессией и ощущением, что всё зря.
Я считаю, что самый лучший отдых — после сделанной работы. Ты понимаешь, что ты его заслужил, поэтому он всегда такой желанный и долгожданный. Мне кажется, вся жизнь должна быть такая, чтобы можно было уверенно себе сказать: «Да, я это сделал!»", — цитирует его слова газета «Известия».