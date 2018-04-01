Бьюти-гороскоп: что из косметических новинок тебе советуют попробовать звезды в апреле 

Овен Овны в марте станут настоящими генераторами новых идей, однако не торопись хвататься за их немедленное претворение в реальность: друзья и родственники, конечно, все твои начинания поддержат, а вот насчет деловых партнеров и начальства мы что-то не уверены. К середине месяца на тебя свалятся дела, которые ранее ты имела неосторожность доверить неопытному человеку, и, возможно, он подведет твое доверие. В общем, в такой спешке времени на полноценный уход может не хватить, поэтому советуем попробовать хотя бы цветочный мист-тоник от Kypwell, который станет незаменимым помощником на ванной полке и в офисной косметичке: его можно наносить как на очищенную кожу, так и освежить лицо после макияжа. Наш апрельский мастхэв для Овнов — Kypwell Signature Flower Mist Toner. Цена — 2500 руб. Телец Тельцам в этом месяце звезды сулят материальный успех, новые бизнес-начинания и сотрудничество с влиятельными людьми. В конце месяца, возможно, удастся побывать в местах, о которых ты раньше даже и не мечтала — видимо, майские праздники у Тельцов начнутся несколько раньше планируемых дат. Мы решили, что наш долг — подготовить тебя к путешествию и позаботиться о твоем здоровье, а еще мы считаем, что грядущий материальный успех вполне позволяет тебе разгуляться в твоих бьюти-новинках. Покупка месяца для Тельцов — это звуковая электрощетка ISSA 2 от Foreo, не требующая подзарядки в течение 365 дней. А 16 скоростей, стильная эргономичная форма и насыщенные цвета станут приятным бонусом, который идет в комплекте. Цена — 13 999 руб. Близнецы Апрель для Близнецов станет удачным месяцем, однако еще более успешными они будут под покровительством более опытного партнера. Главное — не забывай о благодарности и сохраняй свою лояльность по отношению к этому человеку, впереди вас ждет еще очень много перспективных проектов и начинаний. В этом месяце мы советуем Близнецам не зацикливаться исключительно на своих потребностях, возможно, тебе стоит приобрести средство, которое можно будет подарить своему покровителю в качестве благодарности при необходимости. Наш выбор для Близнецов — увлажняющий гель-крем от Filorga HYDRA-FILLER MAT для всех типов кожи. Главная фишка этого продукта — содержание папаина, который обеспечит деликатное отшелушивание кожи и вернет ей здоровое сияние. Цена — 4425 руб. Рак Апрель для Раков выдастся достаточно напряженным. Тебя могут ждать трудности как на деловом поприще, так и в межличностном общении. В таких условиях будет достаточно трудно сохранить душевное равновесие, но не переживай, из любой ситуации есть выход. Наш вариант — шопинг. Бьюти-шопинг, если точнее. Гель от отеков под глазами «Без мешков» от dr. вrandt, работающий как невидимый каркас и подтягивающий кожу, словно по волшебству, определенно, твой вариант. С ним точно никто и не заподозрит, что апрель выдался не самым легким. А свежий вид — это ведь уже половина успеха в любом деле, не правда ли? Цена — 3500 руб. Девушки-Львы всегда были королевами каменных джунглей и бизнес-центров, но в апреле они поднимутся на новый уровень покорения карьерных высот. Если у тебя в дальнем ящике стола скопилось много перспективных проектов, то самое время приниматься за их претворение в жизнь. Мы уверены, что в апреле ты проведешь много времени за компьютером, поэтому наш долг — защитить тебя от цифрового старения кожи. В этом помогут ампулы Perfect Glow от Babor: мощный антиоксидант пептид какао защитит тебя от преждевременного старения, а пигменты сияния выровняют тон и визуально скорректируют микрорельеф. Цена — 2810 руб. Дева Девам в апреле выпадет шанс реализовать свой творческий потенциал и поучаствовать в интересных проектах, которые в будущем могут принести материальную выгоду. Однако придется идти на некоторые уступки и давать обещания, которые не планировала. И первое свое обещание в апреле ты просто обязана дать себе и звучать оно будет так: «Я торжественно клянусь холить и лелеять свою кожу». Не переживай, сдержать его совсем несложно, тем более мы поможем тебе определиться с выбором идеального ухода за кожей. Наш выбор для Дев на апрель — средство с гиалуроновой кислотой и суперполезным витамином С от Artistry Intensive Skincare. Цена — 3740 руб. Весы Весы, крепитесь! Апрель будет насыщенным событиями и сложным. Тебе придется адаптироваться к новым условиям и подстраиваться под желания других людей. Возможно, ты будешь вынуждена сменить круг общения, но главное — помни, что все перемены к лучшему. Чтобы освоиться в новых обстоятельствах, стоит окружить себя привычными вещами, которые способны подарить тебе комфорт и легкость. Наш идеальный кандидат на эту роль — увлажняющий гель-крем «Живая вода» от швейцарской марки Swiss Line, который идеально устраняет чувство стянутости и дискомфорта и активизирует защитные свойства кожи, а это особенно важно после долгой зимы. Цена — 7580 руб. Скорпион Скорпионы в апреле будут полностью поглощены своей карьерой и саморазвитием, в которых им посодействует яркая личность, выделяющаяся из толпы и обладающая уникальными качествами, которые, возможно, сподвигнут тебя на великие дела. В конце месяца появится шанс побывать в месте, в которое раньше вход тебе был закрыт. Мы, конечно, не знаем, кто осмелился куда-то не пустить Скорпионов, но предстать перед бессовестным обществом надо во всей красе. В этом тебе поможет мультифункциональное средство Le Privilège от швейцарского бренда Rivoli. Оно не только прекрасно увлажняет кожу, но и придает ей свежий вид и усиливает защитные функции эпидермиса, выполняя функцию вакцины от УФ-лучей. Прямо-таки жидкий фотошоп, согласна? Цена —13 500 руб. Стрельцам в апреле выдастся шанс попробовать себя в новой интересной роли, но не забывай ценные уроки и опыт, которые ты приобрела в прошлом. Не стоит пренебрегать советами от более авторитетных людей. Главное — помни, что все новое — это хорошо забытое старое. В стремительно меняющихся условиях ты можешь упустить из виду что-то крайне важное. Здоровье волос — одна из таких вещей, ведь они нуждаются в бережном обращении и тщательном уходе, поэтому мы и подобрали для тебя мицеллярный шампунь от Kerastase из эколинейки Aura Botanica. Цена — 2190 руб. Козерог О дивный новый мир… ждет Козерогов в апреле: тебе предстоит завоевывать карьерные вершины, осваивать новые должности, о которых давно мечтала. Однако не все будут готовы разделять твои идеи, поддерживать начинания и методы работы. Также есть вероятность переезда на новое место, а он часто сопровождается бытовыми хлопотами, а иногда и стрессом. Чтобы спасти тебя от негативных последствий для твоей кожи, мы предлагаем попробовать мультифункциональное средство от Vichy — ночной восстанавливающий крем и маска SLOW AGE. Она насытит твои клетки кислородом, ускорит процессы регенерации кожи и разгладит мелкие морщинки. Цена — 2182 руб. Водолей Водолеи в апреле смогут круто поменять свою жизнь. Возможно, ты сменишь место работы, познакомишься с новыми людьми, начнешь новые проекты. Все изменения в апреле повлекут за собой и другие трансформации. Кто знает, может быть, ты даже сменишь имидж. Мы считаем, что тебе стоит быть открытой к новым идеям, и предлагаем начать с малого. К примеру, можно попробовать инновационный продукт от Librederm — маску с муцином улитки, который богат коллагеном, эластином и всевозможными витаминами и обладает феноменальными свойствами, способствующими восстановлению и регенерации клеток эпидермиса. Цена — 1458 руб. Рыбы Рыбам звезды сулят профессиональный рост и карьерные успехи, но для этого тебе придется усердно работать и находить общий язык с высокопоставленными персонами. В конце месяца у тебя может возникнуть желание создать более комфортную атмосферу вокруг себя. Мы полностью тебя поддерживаем в этом похвальном начинании. Много для этого не надо — просто заведи на своем рабочем столе масло для кутикулы от корейского экобренда Bandi, и качество твоей офисной жизни поднимется на новый уровень. Подписывайся на страницы WMJ.ru в Одноклассниках, Facebook, ВКонтакте, Instagram и Telegram! Текст: Дарья Солодовникова Фото: Shutterstock/VOSTOCK, архивы пресс-служб