Кристина Орбакайте: Не даю мужу усомниться в себе!

Каждый, кто хоть раз общался с Кристиной Орбакайте , отмечает ее простоту и полное отсутствие звездного пафоса.

Артистка уверяет: в отношениях с мужем она также ведет себя весьма просто. Певица не ждет от Михаила Земцова дорогих подарков, а вот от букета ирисов не отказывается!

— Я человек вообще не материальный и не меркантильный, — говорит 46-летняя звезда. — Мне достаточно подарить букет ирисов, и все. Еще очень ценю просто отношение — поцелуй, жест, поступок. Не в подарках счастье!

Кристина признается: несмотря на публичную деятельность, она старается жить, как все женщины.

— Обычно я встаю раньше всех, чтобы разбудить дочь, — продолжает артистка. — Потом собираю Клавочку, везу ее в школу. Вообще все вещи делаем с мужем сообща. Например, как я ему могу принести кофе в постель, так и он мне. Сейчас ценим каждый час, проведенный с дочкой. Сыновья мои, Никита Дени , уже большие, у каждого своя жизнь. Мы с мужем стараемся не упустить моменты взросления нашей Клавы.

Кристина Орбакайте в каждом интервью не перестает хвалить своего супруга. Говорит, самое главное, что есть в их паре — настоящая дружба.

— Хоть и говорят, что, когда начинается дружба, заканчивается любовь, — рассуждает певица, — я думаю, что это неправда, потому что муж и жена должны быть одним целым. С кем же еще можно поговорить, поделиться чем-то наедине, как не с другом?! Я думаю, что муж и жена должны в первую очередь быть друзьями. А еще нужно не давать любимому человеку повода усомниться в тебе. Но когда при этом твоей половинке нравится, что ты находишься в центре внимания, тобой любуются и женщины, и мужчины, что ты что-то из себя представляешь — я думаю, это и есть настоящее чувство.

Средний сын Кристины Орбакайте — 19-летний Дени Байсаров, — в отличие от своего брата Никиты Преснякова, решил не идти по стопам мамы и бабушки. Молодой человек сейчас учится в Лондоне и видится с мамой только на каникулах. Будет ли артисткой их совместная с Михаилом Земцовым дочь Клавдия, певица еще не знает.

— Ей уже почти шесть лет, — рассказывает Кристина. — Поэтому она уже достаточно взрослый человек, со своим мнением, крепким характером. Сейчас Клавочка учится, занимается балетом, поет. Но станет ли она артисткой — зависит только от того, как она сама захочет. У меня вообще все дети в последний момент решают, кем они будут.

Кристина Орбакайте также призналась нам, что очень переживает за нынешнее поколение детей, которые начинают делать первые шаги в искусстве.

— Я все-таки росла в другом мире, в другой ситуации, — констатирует Орбакайте. — На наших детей, которые сейчас начинают проявлять себя в шоубизнесе, просто бизнесе или спорте, обрушивается такое количество информации — и положительной, и негативной, — что выдержать это морально очень тяжело. Если мы — взрослые — уже тертые калачи, много чего пережили, то в их ситуации, конечно, тяжело. Такое количество негатива, комментариев! Надо быть действительно уверенным в себе человеком в душе, несмотря на все ужасные слова в твой адрес!

«Мое хобби — русские фильмы»

На гастролях Кристина очень скучает по семье. Скоротать время разлуки ей помогают хорошие фильмы и книги.