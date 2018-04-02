«Все спрашивают про кокаин»: авиатехник из Колумбии приехал в Челябинск, чтобы осуществить мечту

Новый герой нашего проекта о жизни иностранцев на Южном Урале — Джейсон Корреа Пачеко из города Барранкилья. Молодой человек бросил работу авиатехника в колумбийской авиакомпании Avianca, поняв, что он слишком творческий человек, и приехал в Челябинский институт культуры учиться на дизайнера. Вместе с Джейсоном мы отправились на выставку европейского искусства XVI–XIX веков «Земное и небесное», которая недавно открылась в Музее изобразительных искусств на площади Революции.

Внимательные читатели нашего сайта помнят Джейсона из крещенского репортажа. В прошлом году колумбиец вместе с моей коллегой Наталией Хомяковой искупался в проруби. Тогда наш герой заявил, что чувствует себя героем «Титаника» — «замёрз и всё».

После проруби Джейсон испугался, что отморозил себе ноги

При встрече с Джейсоном я не могла не спросить, есть ли жизнь после купели? Может, уроженец южноамериканского континента уже моржеванием занялся?

— Больше не полезу в прорубь! Это было страшно… Я не мог дышать нормально и после этого минут 10 не чувствовал ноги. Я даже спросил, будут ли мне отрезать пальцы, — улыбается он. — Рассказал родителям только два месяца назад, когда в гости к ним ездил. Иначе они бы очень волновались. Мама сказала, что я сумасшедший и такие вещи делать нельзя.

Русская традиция понравилась, но ещё раз в ледяную воду не полезет

Молодой человек вспоминает: когда он приехал в Челябинск, в университете предупредили: «Надо одеваться тепло, иначе умрёшь». За пять лет жизни на Южном Урале колумбиец успел полюбить зиму и наслаждается холодной погодой.

— У меня была мечта: увидеть снег. В моём городе постоянно +35… +40, — продолжает он. — Я даже купил коньки! Но, если честно, редко их использую.

— А на лыжах катался?

— Лыщи?.. — со смешным акцентом произносит он.

— ЛыЖи!

— Это две длинные палки?

— Да!

— Я на них падаю. Нужна практика. На коньках мне помогал друг-спортсмен.

Нашему герою было интересно, как устроены самолёты, и он пошёл учиться на авиатехника

В родном городе Барранкилья Джейсон выучился на авиатехника гражданской авиации, затем перебрался в столицу Колумбии — Боготу, где работал в авиакомпании, проверяя двигатели воздушных судов после приземления, при необходимости осуществляя их ремонт. Но постепенно работа превратилась в рутину: всё строго по инструкции — творчество тут не уместно. Зато сейчас не боится летать, зная, как строго проверяют самолёты.

— Я чувствовал себя роботом. Хотелось что-то создавать. В нашей стране творчество не воспринимают как профессию — только как хобби. Я с детства любил рисовать и даже лекции по авиатехнике иллюстрировал рисунками самолётов, — вспоминает он.

Работа в авиакомпании показалась рутиной

Так он решил пойти учиться на дизайнера. Родители препятствовать не стали. Один из коллег, работавших с Джейсоном в Avianca, рассказал, что в своё время получил образование в России, и посоветовал узнать, есть ли ещё такая возможность.

— Я отправил документы в наше Министерство образования. Из двух тысяч заявок от таких же, как я, они отобрали около 200, отправили данные в Россию, где выбрали 30 человек на стипендию. В итоге мне пришло письмо из России, сообщающее, что я выбран, с указанием города и института. Я знал только Москву, Питер, читал про Екатеринбург и не представлял, где находится Челябинск. Потом прочитал про метеорит, и стало очень интересно.

Колумбиец исполняет мечту в Челябинске

Колумбиец думал, что все русские «дикие и дерзкие» — так наших соотечественников представили в одном из фильмов, который ему довелось посмотреть. Но вскоре он убедился, что здесь живут добрые и отзывчивые люди.

Впрочем, приезд в Челябинск не обошелся без приключений — что-то пошло не так, и его не встретили.

— Была такая картина: пять утра и я с табличной «Джейсон» стою в аэропорту. Думаю, может рано ещё… Шесть утра, семь утра — никого нет. Надо что-то делать, — вспоминает он. — У меня был адрес института, я зашел в интернет. Русский тогда не знал — для меня это были иероглифы какие-то — поэтому писал, как видел. У меня ничего не получилось. Я вышел на улицу и слышу, что из красивой машины мне кричат: «Такси». В нашей стране такси либо чёрного, либо белого, либо желтого цвета. Если ты сядешь в обычную машину, тебя могут украсть. Потом присмотрелся и понял, что это всё-таки такси. Я сказал, что не говорю по-русски, дал бумагу с адресом института.

Библейские сюжеты оказались ему знакомы. В Колумбии распространено христианство

В институте культуры Джейсон изучает графический дизайн. Его мечта — создавать короткие мультфильмы в Disney или Pixar. Пока что пробует себя в рекламе.

— У вас дизайн как будто находится в какой-то коробке. Клиент говорит, что никогда такого не видел, и отказывается. Например, реклама салонов красоты: до, после, акция. А хочется показать то же самое через юмор. Все баннеры выглядят по принципу: купи меня и номер телефона. Нужно искать новые формы, побуждать людей к действию. Год назад ездил в Москву на фестиваль рекламы. Они показали крутую рекламу обуви: спрятали в городе несколько пар, запостили конкурс, и все должны были найти кроссовки, сделав об этом видео, — рассказывает он. — Нужно искать идеи повсюду. Вот сегодня мы пришли на выставку и нашли для себя что-то новое.

Челябинцы показались Джейсону открытыми и приветливыми

— Сейчас в Челябинске активно обсуждается необходимость так называемого «дизайн-кода» — прописать всем единые правила оформления.

— Ужас! Если бы я был директором фирмы, зачем мне такая реклама? Между тем я считаю, что баннеры должны гармонировать с архитектурой, пространством городской среды. Тогда будет красиво.

— Ты живешь в Челябинске давно. Как тебе город?

— Мне очень нравится моё общежитие. Хорошо, что есть туалет и душ на две комнаты, а не как в некоторых — на весь этаж. У нас в Колумбии вообще нет общежитий. Возле институтов строятся дома, потом эти квартиры сдают студентам, — рассказывает Джейсон. — Не люблю маршрутки! Они такие тесные! Лучше буду час на автобусе ехать.

—Слышала, что у вас есть выделенные линии для общественного транспорта. У нас тоже хотят сделать их.

— Челябинску нужно метро! Я слышал, что у вас планировали его строить. Хотел спросить: а деньги на него выделяли?

— Говорят, что да. Это риторический вопрос, — улыбаюсь я.

— У нас в столице пытались строить метро, заплатили, прошло 10 лет, но его ещё нет. Для автобусов есть отдельная дорога, они действительно ездят быстро и часто. Но в них не протолкнуться. Никто не хочет стоять в пробках и едет на общественном транспорте.

Колумбийца огорчает, что все спрашивают про наркотики

Колумбия ассоциируется у многих с наркотиками. Я не могла не спросить у нашего героя, что из этого правда.

— У меня часто спрашивают: «У тебя есть кокаин?» Я могу показаться кому-то грубым, но в ответ таким людям я говорю: если ты решил спросить меня про кокаин, что я могу думать про тебя? — говорит он. — У нас есть много интересного. Например, певица Шакира . Почему никто не спрашивает про Шакиру? А ты знаешь её?

— Да! Это же музыка моей юности! — отмечаю я. — Но о наркотиках в Колумбии пишут во всех статьях. Это как водка и балалайка в России.

— В Колумбии просто хорошая земля, на которой выращивают наркотики и продают в другие страны.

— Можно ли в Колумбии продавать и покупать наркотики легально? Как в Амстердаме.

— За это грозит тюрьма. И нет такого, что заплатил деньги и свободен.

— В Колумбии и правда небезопасно?

— Да. Если ты поедешь туда, лучше быть с гидом. Два года назад я взял с собой русского друга, когда поехал домой. Он очень хотел в джунгли, я сказал ему: туда нельзя — там наркодилеры и мафия. Если ты иностранец, то ещё страшнее, — рассказал Джейсон. — Ещё не стоит ходить с новым iPhone и всем его позывать. Могут украсть.

Колумбиец также дал важный совет: в местных барах не упускать из внимания бокалы с напитками. Уйдешь танцевать — тебе что-нибудь подсыплют для помутнения сознания, чтобы потом ограбить или чего хуже. А ещё лучше не злоупотреблять алкоголем.

— А если турист — молодая русская блондинка? В прошлом году я была в Азербайджане и всё время ходила в длинной юбке. И то пытались познакомиться.

— Не надо в длинной юбке! — смеётся он. — Да, светлокожие девушки для колумбийцев красивые. Могут пристать. Если ты пойдешь в дешевые районы, будут кричать, пытаться что-то сделать, если пойдешь на вечеринку, то уже по-другому: приглашать, разговаривать.

— А если с мужем приеду?

— Будут похитрей приставать. Глазами что-то показывать, например, или как-то называть. Если будешь реагировать, расценят как: «Да, но у меня есть муж, что делать?» Просто не реагируй, и человек сам всё поймёт.

— По приезде в Россию не было культурного шока от большого количества красивых девушек?

— Для меня сейчас главное — учёба и творчество. У меня есть девушка в Челябинске. В этом году я оканчиваю институт и хочу на какое-то время съездить на родину. Разговариваю с ней о переезде.

Джейсон отмечает, что пока не решил, с какой страной хочет связать свою жизнь. К счастью, работа дизайнера позволяет работать удалённо из любой точки мира.

Автор выражает благодарность за сотрудничество при подготовке материала пресс-службе Челябинского государственного музея изобразительных искусств.