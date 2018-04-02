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«Самые перспективные пациенты»: как избавиться от стереотипов о людях с аутизмом
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«Самые перспективные пациенты»: как избавиться от стереотипов о людях с аутизмом 

Теории и Практики 29 минут назад
Фото: Теории и Практики
В Средневековье людей с нарушениями развития считали «эльфийскими подменышами» или одержимыми дьяволом. Термин «аутизм» в современном значении первым использовал в 1938 году австрийский психиатр и психотерапевт Ганс Аспергер: он рассказывал о детях с «аутистической психопатией» и даже открыл для них школу, но из-за Второй мировой войны многие его исследования были потеряны и остались незамеченными (на английский их перевели только через 50 лет). Почти весь XX век аутизм считался симптомом шизофрении, а самостоятельным диагнозом стал только в 80-е годы. Ко Всемирному дню распространения информации о проблеме аутизма T&P собрали несколько материалов, которые помогут разобраться в теме.
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