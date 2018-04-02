Валерия небанально поздравила Иосифа Пригожина с днем рождения 

@valeriyaВалерия небанально поздравила Иосифа Пригожина с днем рожденияИосиф Пригожин отмечает сегодня день рождения, ему исполнилось 49 лет. Первой его поздравила любимая жена. Валерия (49) опубликовала совместную фотографию и написала, что ее муж на самом деле очень трогательный и беззащитный человек: Дорогой мой, любимый человек! С Днем рождения, Йосечка! Вот времена настали: помимо того, что я нашептала тебе на ушко, необходимо сказать ещё всему миру о своём отношении к тебе. Ну и пусть. Все равно это делаю с радостью и гордостью: люблю тебя, мой самый лучший! Не случайно выбрала эту, не самую парадную фотографию, просто здесь ты такой беззащитный и трогательный. Только, наверное, я могу знать, как ты, муж и защитник, сам нуждаешься в поддержке и семейной опоре. Мы с тобой вместе столько дорог прошли, и ты знаешь, что я всегда рядом. Береги себя (беречь тебя ты не всегда мне позволяешь), будь, пожалуйста, здоров, старайся не тратить даже минуты твоей жизни на людей недостойных твоего внимания. Пусть рядом будут единомышленники и только верные друзья — с годами все больше ценим человеческие отношения.
Публикация от VALERIYA (@valeriya) 1 Апр 2018 в 4:18 PDT Сам виновник торжества времени не теряет: с утра он приготовил диетические котлеты из индейки и поблагодарил всех за добрые слова в свой адрес: Доброе утро, дорогие друзья!Спасибо всем огромное за все пожелания и поздравления в мой адрес. Я очень ценю всё и вся, что происходит в моей жизни. Прежде всего, конечно, я благодарю своих родителей, которые дали мне жизнь, и я стараюсь оправдать их доверие и доверие моей большой семьи. Всем желаю добра, хорошего настроения и жить всем на полную катушку без зависти. Пользователи присоединились к поздравлениям в адрес Пригожина: «С Днем Рождения, Иосиф! С этим прекрасным праздником всю вашу семью!», «С днём рождения! Долгих и теплых отношений родных и окружающих!», «С Днём Рождения Иосиф! Только настоящие мужчины могут сделать женщину Такой счастливой, как Ваша верная подруга Валерия!». Читай также о том, как певица Валерия и Иосиф Пригожин вместе похудели к лету.
Публикация от iosif prigozhin (@prigozhin_iosif) 2 Апр 2018 в 1:02 PDT Публикация от VALERIYA (@valeriya) 17 Мар 2018 в 11:39 PDT