Цветы и куклы: уникальный подарок для девушки

В поисках необычных подарков для девушек мы наткнулись на салон «Цветы и Куклы», в котором есть много интересных вещей. Так, например, в салоне есть авторские куклы, причём это не пластиковый хлам со стирающейся краской, а милые сувениры, которые не стыдно вручить в подарок даже бизнесвумен. Это может быть как компактная кукла, которая будет отлично смотреться на рабочем столе, напоминая твоей подруге о тебе, так и достаточно крупные модели, высотой 30 сантиметров. Кстати, все куклы от студии «Цветы и Куклы» выполнены вручную. При изготовлении используются только натуральные материалы вроде глины или ткани, благодаря чему куклы не только безопасные, но и приятные на ощупь. На сайте мы нашли кукол в виде фигурок людей и животных, например зайцев, лисиц и слонов, котов и, конечно же, собак, которые станут отличным подарком в 2018 году.

Куклы выполнены в какой-то тёплой притягательной манере; в них есть что-то такое, что заставляет отвлечься от рабочей суеты, психологически отдохнуть от шума большого города. Это не только украшение, но и хороший антистресс. Как мы уже говорили выше, куклы выполнены вручную и являются авторскими произведениями искусства. А это значит, что подарок будет действительно уникальным и неповторимым. Купить авторскую куклу → Также в салоне «Цветы и Куклы» мы нашли авторские букеты цветов. Чем они отличаются от обычных? Прежде всего, они выглядят необычно, не как стандартный презент. В салоне создают уникальные, не похожие друг на друга композиции, в которых цветы упакованы в корзину или деревянный ящичек.

Если тебе больше нравится что-то классическое, то для тебя составят букет в крафтовой бумаге. Внешне композиция может выглядеть как искусственная — настолько идеально подобраны цвета, а сами цветки будто отлиты по форме. Но не заблуждайся: это настоящие цветы. Просто салон «Цветы и Куклы» выбирает самые лучшие экземпляры для композиций, и поэтому цена выше, чем в обычном магазине. Пример композиции — корзина с анемонами. В корзине находятся анемоны, пионовидная роза Waned, хамелациум, скимия, альстромерия и каапс. Купить корзину с анемонами →

И, конечно же, раз в салоне есть и цветы, и куклы, почему их не объединить? Салон создаёт уникальные композиции с использованием цветов и кукол, причём они подбираются в соответствии с внешним видом, создаваемым настроением и тем, как они будут друг друга дополнять. При заказе авторской куклы или игрушки и любого букета ты получишь скидку 15% за комплект. Так, например, можешь оценить ящик с амариллисом, в котором амариллисы, обрамлённые яркой алой розой Нина, дополнены небольшим игрушечным мишкой. Купить ящик с амариллисом →

С помощью фильтров на сайте салона «Цветы и Куклы» можно быстро найти подходящий букет по цене, количеству стеблей, предназначению (маме, подруге, коллеге и так далее), поводу (день рождения, свидание, праздник), характеру (нежный, оптимистичный, романтичный и так далее), типу цветов и их цвету. Выбрать куклы можно по материалу, предназначению, поводу, характеру и цвету. Если ты не знаешь, что подарить, то обратись за помощью к специалистам салона «Цветы и Куклы». Они помогут выбрать лучший подарок для твоей подруги. А если ты живёшь в Москве, то можешь зайти в салон в центре города, где тебе покажут несколько вариантов и подберут уникальную куклу и цветы.