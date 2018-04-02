Эвелина Блёданс: Заглядываюсь на молодых, а сплю со старыми!

Да еще и известных подруг туда тянет. Вот, например, недавно компанию Эвелине составила актриса Жанна Эппле . Чем же занимались там звездные подружки, из первых уст разузнали наши корреспонденты.

На голых парней смотрит после трех рюмок

Мы встретили Эвелину Блёданс на светском мероприятии. Звезда, как всегда, была при полном параде — в черном бархатном платье и с вечерним макияжем. За свой безупречный вид актриса не отдала ни копейки.

— Покупаю ли я вещи? Конечно, нет! — хвастается 48-летняя актриса. — Обычно все дарят. Мне красят волосы, губы — все бесплатно, ведь у меня популярный аккаунт в интернете! Кстати, губы я не увеличивала, как все думают, это была шутка!

На страничке Эвелины в интернете ее жизнь как на ладони. Артистка любит радовать подписчиков новыми фотографиями и видеороликами. Поэтому Блёданс в стриптиз-клубе была не инкогнито. Мы просто не могли не расспросить звезду о впечатлениях от такого заведения.

— Сходили мы с Эппле на мужской стриптиз, — продолжает Блёданс. — Я не могу сказать, что прям получили от этого удовольствие. Поприкалывались от души, повеселились. Там на входе наливают хорошую настоечку. Но одной рюмочки недостаточно. Надо выпить как минимум три. Потому что когда смотришь на них на трезвую голову, то вроде бы понимаешь, что плечи у них есть, попа есть, а пенис как-то не очень. Даже можно назвать такой поход «В поисках члена». В лица стриптизеров вообще нельзя вглядываться. Просто, как правило, у них тупые глаза, неинтересные. Поэтому в очках, масках или вообще с завязанными глазами им гораздо лучше! Жанка вообще всех унижала там, а я все равно находила хорошие стороны в этих мальчиках. Вообще в меру мускулистые тела, накачанные каким-то натуральным методом, мне нравятся. Но это не должно быть чрезмерно и мужчина от этого не должен безостановочно любоваться собой. Когда говорят: «Вот я живу только ради того, чтобы у меня была идеальная мышца на руке, красивая задница и пресс» — это грустно. От такой идеальности можно стать тупым и потерять другие качества, которые интересны женщине. Вообще на мужском стриптизе можно от души поржать, а потом, там играет хорошая музыка. Сейчас же нет дискотек, есть клубы, а там в основном звучит тяжелая музыка. А вот в стриптиз-клубе даже какие-нибудь «Розовые розы» могут поставить. Там можно поплясать, выпить, повеселиться с подругами.

«Молодец! Накачал упругую попу!»

Эвелина Блёданс, которая развелась в сентябре прошлого года, сейчас крутит роман с предпринимателем Сергеем Демчевым . Но артистка говорит, что возлюбленный совсем не запрещает ей ходить по таким злачным заведениям.

— Меня никто не ревнует, — говорит актриса. — При всех своих кавалерах я никогда не была связана по рукам и ногам ни в чем. Мужчина должен верить, что он для тебя единственный. Он обязан понимать, что если женщине что-то запрещать, в чем-то ее щемить, чего-то ей не давать, то она будет хотеть этого еще больше и все равно сделает все тайно. Так лучше ей все разрешить, и тогда она поиграется и поймет, что оно на самом деле не особо интересно. Я не могу постоянно быть при мужике. Иногда я должна быть самочкой, которая в поиске.

Блёданс также рассказала нам, каким должен быть мужчина, чтобы завоевать ее внимание.

— Я заглядываюсь на молодых, а сплю со старыми, — шутит Эвелина. — На самом деле даже в постели ты должна понимать, что не просто спишь со станком, который трудится. Этот станок должен еще и уметь разговаривать, поддержать беседу. С мужчиной хочется сходить на какой-то спектакль, посмотреть фильм и потом его обсудить, а не просто тупо спать. Я поэтому и пошла на мужской стриптиз, чтобы в очередной раз понять, что это не мое. То есть мальчики там красивые, они так ластятся все, готовы продолжить отношения бесплатно за пределами клуба. Но это все равно неинтересно. Их можно просто потрогать, сказать: «Молодец! Накачал хорошую, упругую попу!» Ну и все.