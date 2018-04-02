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Видео: Самое необычное соревнование без проигравших
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Видео: Самое необычное соревнование без проигравших 

Quto.ru 38 минут назад
Фото: Quto.ru
Американцы всегда найдут применение даже самым старым и ржавым рыдванам. Одно из самых веселых их развлечений заключается в попытке с разгона наехать на трамплин, чтобы выставить машину на два колеса, как заправский каскадер в фильме про Джеймса Бонда. Получается это далеко не всех, да и какая разница?
Не важно, какой у тебя автомобиль и в каком он состоянии. Главное раскрасить его повеселее, утопить педаль газа в пол и с разгона налететь на трамплин на потеху публике. Один герой на внедорожнике решил, что он и правда Джеймс Бонд — у тебя три раза из трех получилось выставить автомобиль на два колеса и проехать так не один десяток метров.
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