Дайджест Mojo Media #45

В мире победившего пессимизма очень важно не впадать в апатию и не забывать, что жизнь продолжается. Особенно когда в воздухе запахло тревогой и ощущение больших изменений не покидает. Главное — пережить день дурака, который длится вечно. Пусть хоть наше издание поможет вам настроиться на позитивный лад и прийти в чувства. Наше издание — это два журнала: слишком мужской BroDude и слишком женский Heroine, а так же четыре подкаста. А это наш еженедельный дайджест, и мы продолжаем.

BroDude

Как выжить в обезумевшей толпе: Когда понимаешь, что никто о тебе не позаботится, такие тексты кажутся вдвойне полезными. Каждому будет не лишним узнать, как действовать в экстренных ситуациях.

Зачем нужна девушка?: А действительно, зачем нужна девушка, семья, и вообще, в чем польза отношений? Кто-то заводит девушек, похожих на порноактрис, и наслаждается несбыточной мечтой. А для чего заводить девушек нормальным людям? Об этом и размышляем.

Почему ты должен отрастить усы: Статья, которую должен прочитать любой уверенный в себе мужчина. Долгое время усачи находились под гнетом бородачей, гладко выбритых и даже женщин. Мы же говорим, что усы — это нормально и ни в коем случае не позорно. Ведь нет большей радости, чем, стоя в полумраке, задумчиво теребить ус. Есть в этом что-то героическое, мужественное, словно ты витязь, готовящийся к битве. Как сделать невозможное возможным: Почему ты еще не стал великим музыкантом или не заработал миллиарды хотя бы монгольских тугриков, чтобы ни в чем себе не отказывать? Из-за нежелания? Лени? Трусости? Хотя это не так важно. Будем решать эту проблему комплексно, ведь все в руках наших.

Жизнь онлайн: почему люди хотят избежать реальности: Все мы наполовину прописаны в иной реальности. А вот почему — другой вопрос, на который мы и попытались ответить.

5 исследований о сексе, отношениях и половых партнерах: Наука исследовала все сферы, в том числе и интимные. Если следовать всему, что советует наука, не хватит времени, чтобы жить. Но здесь уж больно сфера специфическая — есть чем рисковать.

Heroine

8 признаков, что у тебя здоровые современные отношения: Если рядом с тобой находится не какой-нибудь бурчащий токсичный мерзавец, это уже хорошо: есть надежда, что ваши отношения совершенно здоровые. Юлия Зайкова руководствуется исключительно здравым смыслом, а не гороскопами, поэтому советы проверенные и надежные. Почему все так помешаны на свадьбе: Действительно, почему? Мужчины присоединяются к этому вопросу. Все это глупость несусветная, конечно, но вопрос от этого не перестает быть менее актуальным. Алина Колесникова поделится своими догадками и ответит на главный вопрос, который в сердцах задавали себе многие. 9 способов восстановиться после трагедии: Оставим тему отношений, ведь в Heroine поднимают очень серьезные темы. Трагедия, какой бы она ни была и откуда бы ни пришла, должна быть пережита, иначе жизнь можно считать законченной. Легкие, на первый взгляд, вещи, но эффективные. Главное — воспринять их без скепсиса. Кемерово 25.03: что мы можем сделать в трагедии с «Зимней вишней»: Эхо кемеровской трагедии еще долго будет отзываться в настроении людей и соцсетях. В скором времени некоторые даже начнут безнаказанно подшучивать над трагедией, и это одна из вещей, которые делать не стоит. Про остальные недопустимые вещи, а так же способы помочь — подробнее в статье.

Подкасты

Гостья «Диких уток» посещает нашу пиратскую радиорубку уже не в первый раз. Зато истории каждый раз новые. Например, про вояж в караоке с незнакомыми мужчинами и попытку взлома склада с боеприпасами. Не все так однозначно, но интересно.

«Работником месяца» в этот раз был самый настоящий сомнолог — человек, который знает про сон абсолютно все. Вот он и научит, как правильно спать, какие условия соблюдать, и заодно поделится методами лечения храпа. Сонный выпуск на сонную тему.

А в шоу «Ребята, мы потрахались» произошел нонсенс. Впервые в наши пенаты проник автор письма, которому наши ведущие высказали в лицо все, что о нем думали. Не просто так — пытались разобраться, почему девы с ним долго не общаются. Стоило ли ехать из Екатеринбурга (да, мы сами удивились) за советами — решать тебе и гостю.

В шоу «Мы в этом живем» обсуждались новости. Сам знаешь, какие неприятные известия захватили пространство на прошлой неделе.

Чаты juste au cas où Мы все еще верим в Telegram. Даже несмотря на то, как он подло и предательски обвалился на прошлой неделе. Живи, Telegram, живи. Мы ж не просто так заводили в твоих недрах два совершенно разных, но невероятно похожих друг на друга чата. Одни для любителей подкастов — MojoPodcasts, второй для любителей всего нашего медиа — старый добрый всенародный MojoOpen. Присоединяйся — там наливают!