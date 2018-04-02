Дорогу талантам: Регина Тодоренко теперь работает вместе с Бастой 

Регина Тодоренко покоряет новые горизонты. После ухода из шоу «Орел и решка» ведущая отдохнула некоторое время, затем снова вернулась на канал «Пятница!». Вместе с Владом Лисовцом она ведёт шоу «Мейкаперы». Но на этом Регина не остановилась. Она стала ведущей проекта «Голос улиц». Это шоу для хип-хоперов. В формате рэп-балтлов каждый из участников показывает, кто из них сильнее. В жюри — Баста и Ресторатор. Участники будут бороться за 3 миллиона рублей и сотрудничество с лейблом Басты Gazgolder.
К слову, сама Регина также принимала участие в музыкальных конкурсах. Она вошла в число финалистов украинской версии «Фабрика звезд», а 4-м сезоне шоу «Голос» была участницей команды Полины Гагариной.
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Фото:Instagram