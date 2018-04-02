Ещё
Дорогу талантам: Регина Тодоренко теперь работает вместе с Бастой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Дорогу талантам: Регина Тодоренко теперь работает вместе с Бастой 

WMJ.ru 52 минуты назад
Фото: WMJ.ru
Регина Тодоренко покоряет новые горизонты. После ухода из шоу «Орел и решка» ведущая отдохнула некоторое время, затем снова вернулась на канал «Пятница!». Вместе с Владом Лисовцом она ведёт шоу «Мейкаперы». Но на этом Регина не остановилась. Она стала ведущей проекта «Голос улиц». Это шоу для хип-хоперов. В формате рэп-балтлов каждый из участников показывает, кто из них сильнее. В жюри — Баста и Ресторатор. Участники будут бороться за 3 миллиона рублей и сотрудничество с лейблом Басты Gazgolder.
К слову, сама Регина также принимала участие в музыкальных конкурсах. Она вошла в число финалистов украинской версии «Фабрика звезд», а 4-м сезоне шоу «Голос» была участницей команды Полины Гагариной.
Будешь смотреть этот телепроект?
Подписывайся на страницы WMJ.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook, Instagram и Telegram!
Фото:Instagram
WMJ.ru: последние новости
Бьюти-гороскоп: что из косметических новинок тебе советуют попробовать звезды в апреле Сын Сергея Лазарева очень трогательно поздравил его с днем рождения Видеогид по красоте: как сделать 4 простых и оригинальных пучка
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее242
Как появились воры в законе35
В торговом центре нашли тайную комнату2
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков7
У каких народов измена — знак гостеприимства53
Видео
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
02:41
Птица носилась по салону лайнера
Безумный мир
00:20
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение