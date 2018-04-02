5 способов исправить плохое настроение

Время от времени у каждого из нас белая полоса сменяется черной, настроение падает и грусть поникает в каждую клеточку твоего естества. Друг отменил долгожданную встречу, сорвалась поездка, поссорился с девушкой или же банально почувствовал, что карьера зашла в тупик… Причин может быть множество, но впадать в уныние —непозволительная роскошь для мужчины. Как и всегда, говоря о проблеме, мы знаем, как ее решить, поэтому сегодня расскажем тебе о 5 способах, которые помогут исправить плохое настроение.

1. Используй принцип «обратного действия»

Обратное действие подразумевает под собой вариант поведения, противоположный твоему настроению. Например, ты стоишь в очереди и видишь, что кассир еле-еле справляется со своей работой из-за большого количества посетителей. Человек с дурным характером начал бы скандал, и поверь: это идеальный способ выставить себя идиотом. Сотрудник магазина не робот и может уставать, к тому же не он отвечает за то, что не все кассы сегодня работают. Действуй иначе: подбодри человека и скажи, что он большой молодец, раз все же успевает обслужить каждого клиента. Для продавца это будет подобно благословению нынешнего Папы Римского Франциска , и таким образом ты поднимешь не только его настроение, но и свое. Такое поведение несвойственно нам, и это может помочь в некотором роде растормошить нервную систему и переключиться на другую эмоцию. Книги, которые успокоят твой ум и поднимут настроение

2. Научись прощать ошибки другим людям

Человек по природе своей снисходителен к своим несовершенствам, недостаткам, но критичен по отношению к окружающим — особенно к ошибкам, которые они допускают. Порой даже мелочь может вывести из себя, и мы срываемся на людях, не имея на то причины. Отсутствие терпимости к недостаткам других людей может сделать твою жизнь ужасно сложной, и наладить какие-либо коммуникации будет очень непросто. Критикуя других людей, ты в первую очередь тратишь свои нервы и порождаешь скандал. Ссоры, кроме негатива, не несут в себе ничего хорошего. А если ты не хочешь, чтобы твоя жизнь состояла из негатива и ругани, то избавься от этой черты — постоянно искать недостатки в окружающих. Прими тот факт, что люди несовершенны и имеют право на ошибку. Возможно то, что неприемлемо для тебя, является нормой для них. Различные взгляды и убеждения могут привести к дискуссии, но не должны приводить к конфликту. 6 причин, почему ты недоволен своей жизнью

3. Позволь себе получить удовольствие

Представь, что тебе предстоит длинная дорога и ты за рулем уже несколько часов. Тело затекло, ноги ноют, и тебе безумно хочется размяться. Но остановка неприемлема, ведь ты не хочешь потерять 20 минут на прогулку. Но из таких маленьких радостей и состоит наша жизнь. В подобной ситуации чашка кофе и пончик удивительным образом поднимают настроение, и подобное самопоощрение уместно в любой ситуации. Поощрение также может быть и мотивацией. Допустим, ты стремишься перевыполнить план, чтобы получить премию или же выкроить лишний выходной. Даже небольшая награда поднимает настроение и побуждает к действию.

4. Не накручивай и не занимайся самобичеванием

Когда случается что-то плохое, то зачастую мы намеренно усиливаем боль. Как бы это парадоксально ни звучало, но иногда люди любят страдать и принимать позицию жертвы. Смирись с тем, что ты можешь проиграть, и не загоняй себя в угол из-за этого. Ошибки случаются, и это неизбежная часть нашей жизни. Научись отвлекаться от проблемы, дистанцироваться от нее, чтобы лишний раз не травмировать себя. Это лучший способ побороть грусть, ведь думая о чем-то плохом, ты вряд ли сможешь переключиться. Так что остается лишь действовать и не быть к себе столь критичным. Измени мышление, чтобы добиться успеха

5. Сделай что-то из своего списка дел, которые ты никак не можешь завершить

Возможно, ты уже на протяжении нескольких месяцев хотел покрасить забор или сколотить будку собаке, но не мог найти время, чтобы сделать это. Считай, тебе повезло, ведь сегодня именно тот самый день, когда ты можешь разобраться с этой задачей. Решив проблему, которая довлеет над ним уже долгое время, человек испытывает чувство удовлетворения оттого, что дело сделано и более оно не побеспокоит. Также займись чем-нибудь, что приносит удовольствие; удели время тому, что любишь, но на что, как правило, нет времени. Железные нервы: как построить устойчивую психику