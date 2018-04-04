В российский прокат выходит готический ужастик с Хелен Миррен «Винчестер. Дом, который построили призраки»

5 апреля в России выходит в прокат готический хоррор с оскароносной Хелен Миррен в главной роли — «Винчестер. Дом, который построили призраки». Леденящий кровь ужастик основан на реальных событиях, что делает его еще более мистическим и мрачным. Богатая вдова и наследница оружейной империи строит чудовищный по своим масштабам и архитектуре особняк, ежедневно добавляя к нему новые комнаты, лестницы и двери. Она верит в то, что как только хаотичная и бессмысленная стройка остановится, клану Винчестеров придет конец.

Реальный «дом Винчестеров» это семиэтажный особняк, его и сейчас можно увидеть, заехав в городок Сан-Хосе в штате Калифорния в США. Эксцентричная вдова Сара Винчестер без остановки строила дом целых 38 лет, в итоге увеличив недвижимость до просто нереальных масштабов — в нем 160 комнат и целых 2229 кв. метров.

Публикация от Winchester Mystery House (@winchestermysteryhouse)

2 Янв 2018 в 11:07 PST Странный дом просто кишит необъяснимыми элементами — лестницы, ведущие в никуда, двери, которые скрывают глухие стены или пропасти, тайная водонапорная башня, 13 туалетов, из который работает всего один. В особняке сложно было сориентироваться даже его обитателям, поэтому они ходили по дому с картой, чтобы не заблудиться.

Публикация от Winchester Mystery House (@winchestermysteryhouse)

3 Дек 2017 в 11:57 PST Стройку вели 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Грохот молотков не прекращался ни на минуту. У Сары Винчестер был не слишком здравый рассудок и унаследованная от мужа оружейная компания стоимостью 20 млн долларов (на сегодня это эквивалент 515 млн долларов), поэтому богатая вдова могла себе позволить подобные странности.

Сара Локвуд Парди появилась на свет в 1840 году, а через 22 года вышла замуж за Уильяма Уирта Винчестера. Отец юноши — известный оружейник, который начал массово производить винтовки «винчестер», при помощи которых убили множество людей. Ребенок Сары и Уильяма умер через шесть недель после рождения, а вскоре от туберкулеза скончался и сам Винчестер. В 1881 году Сара унаследовала солидное состояние и переехала из Коннектикута в Калифорнию. Там она купила фермерский дом, в котором было всего восемь комнат. С тех пор и началась эпопея с его перестройкой, пишут

Безумная вдова не снимала черного платья, по ночам уединялась в башне особняка, а утром требовала от рабочих срочно переделать уже построенное. Она считала, что только постоянным строительством может искупить вину клана Винчестеров перед призраками, обитающими в ее доме. Сара верила, что ее жилище населяют духи тех, кого убили из винтовок ее мужа. Одна из легенд гласит, что бостонский психиатр по имени Адам Кунс сказал ей, что если она когда-нибудь перестанет строить дом, она умрет, как ее муж и дочь, пишет

Престарелая Сара Винчестер умерла 5 сентября 1922 года, потратив на строительство дома-монстра четверть своего состояния. Историки до сих пор спорят о том, была ли женщина сумасшедшей или ее действительно преследовали призраки.

Публикация от Winchester Mystery House (@winchestermysteryhouse)

5 Сен 2017 в 4:51 PDT Сейчас в доме Винчестеров сделали музей, который ежегодно посещают 10 млн человек со всего мира. Смотрители дома подтверждают, что в нем иногда слышат необъяснимые голоса и видят призрачные силуэты. История безутешной вдовы легла в основу множества театральных постановок, комиксов и книг.

Фильм «Винчестер» с Хелен Миррен в главной роли сняли братья Майкл и Питер Спириги, более известные публике по прошлогодней «Пиле-8». Бюджет австралийского фильма — всего 3,5 млн долларов, но с момента выхода в прокат в мире ужастик уже собрал почти 40 млн долларов. 5 апреля его премьера состоится и в России.