Достичь дна и не пожалеть: почему стоит заняться дайвингом

Начнем твой день с удивительного факта: самый большой музей мира лежит на дне Мирового океана, который, кстати, исследован всего на 5%. Теперь тебе придется жить с этой пугающей и одновременно завораживающей информацией до самого конца света. Впрочем, вместо того чтобы просто знать это, ты можешь активно участвовать в изучении океана и поиске древних сокровищ. Нет, мы не заставляем тебя учиться на океанолога (хотя и не будем останавливать) — мы предлагаем заняться дайвингом.

И даже если тебе не важно, «кто спит под толщей воды уже несколько тысячелетий и ждет пробуждения», дайвингом заниматься все равно круто. Почему? Во-первых, дайвинг отлично развивает как твоё тело, так и возможности сознания. Во-вторых, под водой удивительно красиво, особенно если знать правильные места. Смотрел фильмы Жака-Ива Кусто? Вот пересмотри, чтобы убедиться в том, что мы не обманываем тебя. В-третьих, в дайвинге низкий порог для входа как по навыкам, так и по стоимости снаряжения (его вообще можно брать в аренду).

Как начать? Все просто: необходимо записаться на обучение, например в один из лучших клубов России, который был создан одновременно с легендарной Всемирной конфедерацией подводной деятельности (CMAS), основанной Жаком-Ивом Кусто. Клуб называется «Десса» — продолжение морского клуба «Волна» Московского авиационного института . Достижений у этого клуба немало, и многие из них — результат творческой и научной деятельности. Но это все тонкости — тебе просто важно знать, что инструкторы «Дессы» являются профессионалами международного уровня. А это значит, что обучение пройдет без неприятных случайностей, максимально безопасно и с наибольшей эффективностью. Ты получишь полный спектр знаний и навыков, необходимых для занятия дайвингом.

У Морского клуба «Десса» много программ обучения, и — что круто — есть недорогое пробное погружение с инструктором, которое длится 30 минут. Отлично подходит для того, чтобы опробовать дайвинг или познакомить с дайвингом близкого человека. Вообще, сертификат на пробное погружение — это шикарный и нетривиальный подарок, особенно для того, кто никогда не погружался.

Но если хочешь заняться дайвингом по-серьезному, то рекомендуем начальные курсы, которые включают в себя обучение погружению с аквалангом в различных условиях. Опытные инструкторы не только научат тебя хорошо плавать под водой, но и покажут, как действовать в экстремальных ситуациях, чтобы обезопасить и себя, и товарищей. В конечном итоге тебе дадут сертификат о прохождении курсов, но это не главное. Главное, что ты станешь дайвером. Любителем или профессионалом — зависит только от тебя и от выбранной программы обучения. Записаться на курсы по дайвингу →