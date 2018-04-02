Александр Устюгов: «Молюсь и прошу дать мне любовь»

Александр Устюгов не только популярный актер, съемки которого расписаны на месяцы вперед, но и человек с невероятным набором увлечений: от рок-музыки до антиквариата.

— Александр, вы много снимаетесь, играете в театре. Как вы находите время на увлечения? Насколько серьезны занятия боксом?

— Очень давно не доходил до зала. Думаю, как только появится время, сразу пойду в зал. Я мечтаю, чтобы появилась как-нибудь картина, на съемках которой нужно будет восстанавливать физические и спортивные данные. Когда у меня просто будет обязаловка заниматься. Это действительно мечта, чтобы меня принудили, помимо моей воли заставили ходить в спортзал. (Смеется.)

— Вы еще и мотоциклист? Раньше любили ездить на байке из Питера в Москву и обратно, а сегодня?

— Мотоциклы, конечно же! Хотя я «вылетаю» уже третий мотосезон из-за занятости. Раньше я проезжал по пятнадцать тысяч километров за лето, сейчас с трудом делаю пять. И все потому, что тружусь. (Улыбается.) Сегодня стараюсь на работу ездить на мотоцикле. В этом году планирую посетить мотофестиваль в Риге, съездить на «Нашествие». Обязательно доеду до Твери. Посмотрю, может быть, еще маршруты появятся. Возможно, не исключаю, связанные с работой. Времени мало, об этом жалею, да и сезон короткий. Мечтаю, чтобы был какой-то корт зимний, где можно было бы выкатываться, отрабатывать какие-нибудь фокусы, трюки. Пока такого тоже нет.

— На каком месте еще одно ваше хобби — художественная фотография?

— Фотоаппарат я беру в руки теперь, только когда мне это нужно для дела. Например, для съемок моих деревяшек — тогда вспоминаю какие-то фотонавыки. Накручиваю дискретный «полтос» (объектив с постоянным фокусным расстоянием. — МКБ) с диафрагмой ½ — и вперед. Деревяшки — это мое увлечение-бизнес, пять лет я занимаюсь антикваркой. Плюс резьба. Соответственно, нужны фотографии, тогда я сам и снимаю. А для себя теперь снимаю редко — телефон уже настолько вытеснил художественное фото, что в принципе, когда возникает желание взять куда-нибудь с собой аппаратуру, думаешь, что огромный чемодан получается. Ну и наши авиаперевозчики сейчас запрещают перевозить фотоаппаратуру.

— Что с вашей группой «Экибастуз»?

— Сейчас пишем второй альбом. Он получается очень радостный, позитивный, приносит много счастья.

— Хозяин бара — новый и неизвестный вид бизнеса для вас. Все получается?

— Сначала было страшно начинать в рестораторстве, но уже работаем с ноября прошлого года, и все очень нравится. Все замечательно. Думаю, бар будет расширяться. Он замкнет на себе и мотоциклы, и мотостолицу, и фестивали. К лету, хочется верить, появится новое слово в ресторанном бизнесе.

— Вы родились в Казахстане, долго жили в столице. И почему в итоге предпочли Москве Санкт-Петербург?

— Я не предпочитал — я жил в Москве и снимался двенадцать лет в Петербурге. Полгода я жил в Питере, а полгода был где попало. Поэтому Москва у меня делилась еще между Белоруссией, Украиной и тем местом, где проходили съемки. В какой-то момент я просто остался в Петербурге и не уехал. И не пожалел об этом. К тому же по маминой линии у меня родственники были все ленинградцами, блокадниками. Дед — полковник, командовал противовоздушной обороной. Видимо, что-то срабатывает, и Питер доставляет мне огромную душевную радость. Каждый раз я сюда возвращаюсь с удовольствием. Творческий потенциал город дает бешеный. Думаю, если бы я остался в Москве, то не сделал бы и четверти из того, что сейчас есть. А Питер вдохновляет очень сильно.

— Вы как-то назвали Москву «производственным помещением»…

—…Да, абсолютно верно. А Петербург — это то место, где можно жить, любить, просто гулять, это ниша для успокоения. И чем дольше я не живу в Москве, тем больше я понимаю, что это так и есть.

— Одна из ваших новых работ — роль в сериале «Золотая Орда». Насколько вы довольны отзывами?

— А я не смотрю отзывы. Но все, что слышу, достаточно благосклонно. Знаю, что смотрели неожиданно те люди, на которых я не рассчитывал. Целевая аудитория была несколько иной. Это неплохо. Значит, это кому-то интересно. Да и сам я еще, признаюсь, не видел фильма.

— Что сейчас на подходе?

— На подходе два исторических проекта. Это «Декабристы» и « Борис Годунов ». Масштабные и интересные проекты: лошади, натура… Для «Бориса Годунова» построили очень красивые декорации старой Москвы. Я двадцать лет в кино и первый раз вижу такую красивую работу, которая прямо восхищает: Кремлевская стена, Спасская башня, все на холме…

— То есть вы прониклись историческими лентами?

— Жизнь идет полосами. Сейчас пошла историческая! Потом — военные картины, затем — бандиты… Все снимается циклами.

— Вы дважды были женаты, два раза развелись. Считаете, Бог любит троицу?

— Не загадываю на эту тему. Потому что Бог любит, Бог дает, Бог забирает. В этом плане, если Господь даст мне еще один шанс влюбиться, пусть даст. Как будет велеть сердце, так и буду поступать. В этом случае вообще не стану говорить, что я больше никогда не полюблю! Нет, я абсолютно во власти Господа. Но думаю, это будет безумие. (Смеется.) Ведь любовь совершает с людьми очень… Она их меняет! (Смеется.) Поэтому, с одной стороны, молюсь и прошу дать мне любовь, с другой — очень сильно этого боюсь. Что будет со мной происходить, даже предположить не могу. (Смеется.)

— С бывшими женами, Яниной Соколовской и Анной Озар, расстались полюбовно? В каких вы сегодня с ними отношениях?

— Расстался полюбовно. И отношения абсолютно нормальные. Встречаемся, разговариваем, есть общие темы. Да и ребенок общий растет. В этом плане все хорошо.

— С дочкой Женей встречаетесь?

— Да, сейчас вижусь часто — съемки в Москве. И пока буду видеться часто, потому что рядом снимаюсь, а останавливаюсь у нее. Так легче на съемки добираться. А так бывает, что и по полгода не встречаешься. Это связано с работой. Но сегодня есть скайпы, телефоны… Всем этим мы пользуемся. Она часто присылает голосовые сообщения, фотографии. Всегда можно поболтать.

— Как считаешь, ты много уделяешь ей времени?

— Нет, конечно, немного. Тут нельзя мерить категорией «время и дети». Этого всегда мало, сколько бы ни было. Хочется больше и больше. Хочется укладывать ее и будить, отводить в школу. К сожалению, не всегда это возможно.

— Вы добрый отец, ребенка балуете?

— Стараюсь не баловать. В этом плане ресурс у меня очень большой, могу заваливать ее подарками, бриллиантами, золотом, но осознаю, что так делать не нужно. Во-первых, это неэтично, во-вторых, ей будет сложно потом, во взрослой жизни. Поэтому у нас — плюшевые мишки, любовь, поцелуи, цветы, все по поводу. Как-то так.

— Чем она увлекается, что любит?

— Учебой — в школе нагрузка серьезная, большое количество кружков. Ей сейчас нравятся танцы. Театральный в том числе. Занятость огромная. Иногда мне хочется эту занятость проредить. Женя уходит рано, возвращается поздно. Все время какие-то отчетные концерты, подготовки к чему-то, репетиции… График недетский. Но ей нравится.

— А дневник ее когда-нибудь видели?

— Да я даже уроки с ней делаю… (Смеется.)