Илья Резник: непростая история непростого человека

Он сам давно уже стал целой эпохой в жанре популярной музыки… Он написал больше трех тысяч песен. И многие мы помним и любим до сих пор. Почти все звезды нашей эстрады пели песни на его стихи, не говоря уже о главной музе поэта — Алле Пугачевой

80-е годы именно Илья Резник стоял у руля отечественной эстрады. Он зажигал звезды ( Филипп Киркоров честно признает, что без песни Резника «Синдбад» он вряд ли бы так быстро взлетел на музыкальный Олимп!) Но сегодня Резник…пропал. Поэт не посещает светские мероприятия и концерты, он живет затворником на даче в Подмосковье. Илья Резник не желает иметь никакого отношения к нынешнему шоу-бизнесу. Почему? На что обижен поэт? И кто изгнал его из шоу-бизнеса? А, может он изгнанник, но по собственной воле? Об этом мы и расскажем в нашем фильме…

Его собственная жизнь вполне могла бы стать сюжетом для мелодрамы… Блокадное детство в Ленинграде, голод, смерть отца, предательство родной матери, которая вышла замуж во второй раз и забыла о старшем сыне Илюше на десять лет. Мальчика усыновили бабушка с дедушкой и воспитывали в большой любви.

Наверное, поэтому в творчестве он не трагик, а — неисправимый романтик. Легкий стиль, яркие образы — поэтические тексты Резника узнаешь с первых строк. Его любят и за удивительную скорость: в среднем на написание хита у поэта уходит одна ночь. Особенность его песен — четко продуманный сюжет. Каждая — это мини-спектакль для одного героя. Умение тонко чувствовать своего исполнителя, по сути — перевоплощаться в него — отличительная черта поэта, что — в общем — неудивительно! Он — профессиональный актер, и как никто понимает, что значит — держать зал. Резник окончил Ленинградский институт кино (вместе с Ильей Резником съемочная группа Первого канала побывает в институте, посмотрит его личное дело, табель с отметками и т.д.). После окончания института Резник изо всех сил пытался пробиться в кино, но безуспешно. Благородный облик, высокий рост, орлиный профиль — он был рожден играть графов и князей, но никак не простых советских рабочих. В театре Комиссаржевской, где он прослужил семь лет, Резник тоже не добился успеха. Зато эстрада в лице Ильи Резника нашла Поэта с большой буквы.

Первую популярность ему принесла песня «Золушка», которая сделала звездой Людмилу Сенчину . Он ничего специально для нее не придумывал — просто увидел в юной, только что приехавшей из провинции Людочке настоящую Золушку, трепетно ждущую своего принца. Золотое время в творчестве Резника — содружество с Пугачевой. В Алле он нашел свою идеальную исполнительницу — женщину сильную, страстную и свободную духом. Вместе они записали больше 70 песен! Конечно, многие думали, что у них роман, но романа не было. Это была творческая влюбленность друг в друга…

Резник писал везде — в салоне самолета, вагоне поезда, не говоря уже о гостиничных номерах. Но с годами влюбленность Резника в Примадонну сошла на нет… Поговаривают, что причина — в денежных вопросах. В середине 90-х Алла Пугачева задумала выпустить золотую коллекцию своих дисков, и Резник был оскорблен суммой, которую ему предложили за все его хиты. В советские времена поэт жил на широкую ногу, потому что его авторские права защищались, но с распадом Советского Союза система авторских отчислений тоже развалилась. И в этом корень всех нынешних конфликтов поэта… Сегодня Резник живет в съемном доме за городом: все его немалые сбережения пропали после кризиса 1998 года.

После Пугачевой он повздорил с Любовью Успенской: за постоянное исполнение песни «Кабриолет», которую в свое время Резник ей просто подарил, певица не желала платить ни рубля. Во всех своих материальных проблемах Резник винит экс-президента Российского авторского общества Сергея Федотова , который обворовывал поэта в то время, как должен был защищать его авторские права!

Репутация конфликтного и скандального человека намертво приклеилась к Резнику, но близкие знают, что на самом деле — он очень ранимый и добрый. А все его ссоры с коллегами — от обостренного чувства справедливости. Резник — правдолюб. В фильме впервые о своем конфликте с маэстро расскажет Филипп Киркоров и… лично попросит прощения у Ильи Резника! А певица Азиза вспомнит о том, как в начале 90-х в самое трудное для нее время поэт был единственным, кто протянул ей руку помощи. Он писал для нее песни совершенно бесплатно!

Сам Илья Резник всех недругов простил после одного события. В ноябре 2015 года он едва не умер. Поэту стало плохо в поезде по дороге в Питер. Его буквально вытащили с того света врачи Первого мединститута Петербурга. После выздоровления с Резником стали происходить удивительные вещи — он начал писать молитвы.

Почти полвека именно любовь была главной темой творчества Ильи Резника. Женщин поэт понимает лучше, чем многие другие… Он был женат трижды. Резник — многодетный отец. У него — пятеро детей. Причем, двое — рождены вне брака. Сегодня в жизни поэта единовластно царит третья жена Ирина Романова . Друзья говорят, что рядом с Ириной он расцвел. Поэт не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни. Ирина не только жена, но и директор своего мужа. Она занимается его концертами и решением всех бытовых вопросов.