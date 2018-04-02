Илья Резник: непростая история непростого человека 

Он сам давно уже стал целой эпохой в жанре популярной музыки… Он написал больше трех тысяч песен. И многие мы помним и любим до сих пор. Почти все звезды нашей эстрады пели песни на его стихи, не говоря уже о главной музе поэта — Алле Пугачевой.
80-е годы именно Илья Резник стоял у руля отечественной эстрады. Он зажигал звезды (Филипп Киркоров честно признает, что без песни Резника «Синдбад» он вряд ли бы так быстро взлетел на музыкальный Олимп!) Но сегодня Резник…пропал. Поэт не посещает светские мероприятия и концерты, он живет затворником на даче в Подмосковье. Илья Резник не желает иметь никакого отношения к нынешнему шоу-бизнесу. Почему? На что обижен поэт? И кто изгнал его из шоу-бизнеса? А, может он изгнанник, но по собственной воле? Об этом мы и расскажем в нашем фильме…
Его собственная жизнь вполне могла бы стать сюжетом для мелодрамы… Блокадное детство в Ленинграде, голод, смерть отца, предательство родной матери, которая вышла замуж во второй раз и забыла о старшем сыне Илюше на десять лет. Мальчика усыновили бабушка с дедушкой и воспитывали в большой любви.
Наверное, поэтому в творчестве он не трагик, а — неисправимый романтик. Легкий стиль, яркие образы — поэтические тексты Резника узнаешь с первых строк. Его любят и за удивительную скорость: в среднем на написание хита у поэта уходит одна ночь. Особенность его песен — четко продуманный сюжет. Каждая — это мини-спектакль для одного героя. Умение тонко чувствовать своего исполнителя, по сути — перевоплощаться в него — отличительная черта поэта, что — в общем — неудивительно! Он — профессиональный актер, и как никто понимает, что значит — держать зал. Резник окончил Ленинградский институт кино (вместе с Ильей Резником съемочная группа Первого канала побывает в институте, посмотрит его личное дело, табель с отметками и т.д.). После окончания института Резник изо всех сил пытался пробиться в кино, но безуспешно. Благородный облик, высокий рост, орлиный профиль — он был рожден играть графов и князей, но никак не простых советских рабочих. В театре Комиссаржевской, где он прослужил семь лет, Резник тоже не добился успеха. Зато эстрада в лице Ильи Резника нашла Поэта с большой буквы.
Первую популярность ему принесла песня «Золушка», которая сделала звездой Людмилу Сенчину. Он ничего специально для нее не придумывал — просто увидел в юной, только что приехавшей из провинции Людочке настоящую Золушку, трепетно ждущую своего принца. Золотое время в творчестве Резника — содружество с Пугачевой. В Алле он нашел свою идеальную исполнительницу — женщину сильную, страстную и свободную духом. Вместе они записали больше 70 песен! Конечно, многие думали, что у них роман, но романа не было. Это была творческая влюбленность друг в друга…
Резник писал везде — в салоне самолета, вагоне поезда, не говоря уже о гостиничных номерах. Но с годами влюбленность Резника в Примадонну сошла на нет… Поговаривают, что причина — в денежных вопросах. В середине 90-х Алла Пугачева задумала выпустить золотую коллекцию своих дисков, и Резник был оскорблен суммой, которую ему предложили за все его хиты. В советские времена поэт жил на широкую ногу, потому что его авторские права защищались, но с распадом Советского Союза система авторских отчислений тоже развалилась. И в этом корень всех нынешних конфликтов поэта… Сегодня Резник живет в съемном доме за городом: все его немалые сбережения пропали после кризиса 1998 года.
После Пугачевой он повздорил с Любовью Успенской: за постоянное исполнение песни «Кабриолет», которую в свое время Резник ей просто подарил, певица не желала платить ни рубля. Во всех своих материальных проблемах Резник винит экс-президента Российского авторского общества Сергея Федотова, который обворовывал поэта в то время, как должен был защищать его авторские права!
Репутация конфликтного и скандального человека намертво приклеилась к Резнику, но близкие знают, что на самом деле — он очень ранимый и добрый. А все его ссоры с коллегами — от обостренного чувства справедливости. Резник — правдолюб. В фильме впервые о своем конфликте с маэстро расскажет Филипп Киркоров и… лично попросит прощения у Ильи Резника! А певица Азиза вспомнит о том, как в начале 90-х в самое трудное для нее время поэт был единственным, кто протянул ей руку помощи. Он писал для нее песни совершенно бесплатно!
Сам Илья Резник всех недругов простил после одного события. В ноябре 2015 года он едва не умер. Поэту стало плохо в поезде по дороге в Питер. Его буквально вытащили с того света врачи Первого мединститута Петербурга. После выздоровления с Резником стали происходить удивительные вещи — он начал писать молитвы.
Почти полвека именно любовь была главной темой творчества Ильи Резника. Женщин поэт понимает лучше, чем многие другие… Он был женат трижды. Резник — многодетный отец. У него — пятеро детей. Причем, двое — рождены вне брака. Сегодня в жизни поэта единовластно царит третья жена Ирина Романова. Друзья говорят, что рядом с Ириной он расцвел. Поэт не пьет, не курит, ведет здоровый образ жизни. Ирина не только жена, но и директор своего мужа. Она занимается его концертами и решением всех бытовых вопросов.
А вот в современных певцах наш герой глубоко разочарован — они, по его словам, все только попутчики, готовые предать при первой же возможности. Резник уже давно не пишет для большой эстрады, но… совсем недавно сделал исключение для победителя шоу «Голос» Сергея Волчкова. Увидел в прямом эфире на Первом канале и… сразу влюбился в молодого и искреннего певца. Так что же получается — маэстро все-таки возвращается? Поживем — увидим…