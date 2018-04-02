Зачем людям мурашки и колени на самом деле

Несколько интересных фактов о наших странных и сложных телах.

Хруст суставов

Специалисты наконец-то выяснили, почему у некоторых людей хрустят суставы. Ранее считалось, что характерный звук появляется из-за появления пузырьков газа внутри суставной жидкости. Однако совсем недавно ученые создали математическую модель, которая показала, что хруст на самом деле появляется из-за "лопающихся" пузырьков.

Отпечатки пальцев

Считается, что уникальный узор на кончиках пальцев увеличивает шероховатость кожи, тем самым помогая улучшить сцепление с поверхностью.

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Помимо этого, они уменьшают трение между поверхностью и пальцами. Исследователи из Манчестерского университета считают, что маленькие бороздки на кончиках пальцев помогают отводить воду, что способствует лучшему сцеплению, а также предотвращает появление волдырей.

Колени

Мы крепко стоим на ногах только благодаря коленям. Из более чем 250 видов приматов только человек передвигается на двух конечностях. Человеческие колени абсолютны уникальны, потому что могут фиксироваться при полном разгибании, придавая коленной чашечке устойчивость. Это позволяет нам не использовать руки при ходьбе.

Мурашки

Мурашки достались нам от далеких предков, для которых этот рефлекс носил практический характер.

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Мурашки приподнимали волосы, помогая казаться крупнее соперника. Современный человек не может похвастаться богатым волосяным покровом, но мурашки все равно появляются когда нам страшно или холодно.

Линии на ладонях

Линии на руках нужны нам не только для того, чтобы узнать судьбу.

Благодаря этим складкам мы можем сжимать кисть в кулак и показывать пальцами разные жесты. Именно линии предотвращают чрезмерное растяжение кожи на ладонях.