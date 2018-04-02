Анна Горозия:»Я не пропагандирую позицию «отдать последнее»»

Супруга L’ONE Анна Горозия 3 года назад запустила собственную линию одежды. Также Анна активно помогает детским домам и больницам. В интервью Cosmo.ru она рассказала о благотворительности, бизнесе с человеческим лицом, а также о том, каково это — быть женой рэпера.

Как ты пришла к идее заниматься благотворительностью и какими были твои первые акции?

Мне не нравится слово благотворительность. Я за социально ответственный бизнес. Это когда помимо цели заработать больше, ты осознанно направляешь работу свою и своей команды в полезное русло. То есть прежде всего я занимаюсь своим бизнесом, развиваю его, ставлю задачи по увеличению прибыли и так далее. Ну, а дальше я принимаю решение, что могу отдать часть своей прибыли в пользу кого-то кому это необходимо.

Свои первые благотворительные дни мы провели в 2015 году в Москве, затем в Петербурге. Это были больше спортивные мероприятия. Мы объединяли разные спортивные студии в одном месте. Все вырученные с тренировок средства идут на нужды подшефного детского дома в Тверской области и в отделение сестринского ухода при больницe имени Семашко в городе Пушкин. Сейчас мы меняем формат. Расширяем границы. 7 апреля в Санкт-Петербурге пройдет наш фестиваль «Вдохновение Петербурга. Inspiration St. Petersburg». Он будет включать в себя маркет, кинотеатр, в котором пройдет 3 сеанса с фильмами, где город занимает одну из главных ролей. И выступления таких спикеров, как Денис Котов («Буквоед»), Манижа, Оля Маркес и группа «Марсель». Все они расскажут, какой он, их Петербург. Средства, вырученные с входных билетов, и часть выручки магазинов, представленных на маркете, будут передана в Фонд Хабенского.

Как ты говоришь о благотворительности с родными, с детьми? Настаиваешь ли ты на участии своей семьи в добрых делах?

Специально я об этом никогда не говорю. Для меня, как и для моей семьи, это само собой разумеющееся. Нас так воспитали наши родители. Нет ничего особенного и сложного в том, чтобы помогать ближнему и не только. Я не пропагандирую позицию «отдать последнее». Я всегда привожу в пример фразу, которую все слышали в самолете: «Обеспечьте маской сначала себя, потом ребенка».

Какими своими достижениями ты особенно гордишься?

Я очень горжусь своей командой. Это мое достижение. Эти люди со мной уже 3 года. Поддерживают все мои идеи и, как и я, разделяют со мной эту философию по жизни. Это очень важно.

Чем ты вдохновляешься при создании одежды? На какие бренды ориентируешься?

В одежде я люблю красоту и практичность. В жизни у меня преобладают базовые, классические модели. Также и в линейке нашего бренда. Я очень люблю стиль Виктории Бекхэм . Всегда идеально, стильно и достаточно просто.

Как тебе помогает муж?

Муж меня всегда поддерживает. Делится опытом, если мы говорим про организацию мероприятий, например. Для меня это так же, как быть замужем за мужчиной любой другой профессии, разве что зарплата больше.

Вы с Леваном очень давно, за это время он стал популярным артистом. Когда ты почувствовала, что он знаменит?

Когда поняла, что не могу пойти гулять всей семьей в парк в дневное время в выходной день. Потому что превращается в фотосессию с толпой людей.

Какие испытания для ваших отношений принесла популярность?

Не думаю, что популярность как-то особенно повлияла на наши отношения. Мы прошли все те испытания в отношениях, которые, наверное, проходят миллионы людей по всему миру в независимости от их статуса.

О чем вы мечтаете?

Как бы банально это ни звучало, я мечтаю о богатырском здоровье моих детей и близких, и мире во всем мире.

Подробнее о фестивале «Вдохновение Петербурга. Inspiration St. Petersburg» можно узнать по ссылке.