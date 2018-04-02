Опять старушка! На чиновника Екатеринбурга написали заявление в СК РФ

События, изложенные 83-летней женщиной, происходили в октябре 2017 года. Но лишь теперь Евдокия Яковлевна решила вынести подробности кабинетной истории на суд общественности. Потому что правоохранители развели руками.

Как стало известно "Уралинформбюро" , осенью прошлого года ветераны УЭТМ проводили свое очередное собрание. К ним обещался приехать Трапезников и привезти с собой главврача ЦГБ №23 Вадима Юдина . Но ни глава района, ни руководитель уралмашевской больницы не доехали к пенсионерам. Их проблемы традиционно выслушал лишь депутат свердловского Заксобрания от Орджоникидзевского района Игорь Володин . Теплый ветеранский прием парламентария-единороса неожиданно вызвал бурную реакцию у присутствовавших клерков районной администрации.

Малюгина решила лично выяснить причину чиновничьего недовольства у Трапезникова, к которому она записалась на прием. Происходившее далее мы опишем цитатой из заявления ветерана (41 год на заводе) в прокуратуру Свердловской области. «Я только зашагнула в кабинет Трапезникова, как он схватил меня за плечо, протащил на середину кабинета и говорит: я тебя сейчас к стенке поставлю, раз ты ко мне зашла, я скажу, что ты деньги украла, я у тебя квартиру отниму, я тебя размажу. Я тебя выгоню и поставлю Председателем Совета своего человека. За что я тебя так? За то, что ты приглашаешь Володина».

Фото: www.facebook.com/ekb.fine.arts.museum

После такого общения с главой района Малюгина с трудом добралась до дома, дважды теряя сознание. От госпитализации она отказалась. А вот синяки и ссадины зафиксировала.

По коридорам и кабинетам прокуратуры и следственного комитета заявление 83-летнего ветерана труда «гуляло» несколько месяцев. В итоге Малюгиной отказали в уголовном преследовании Трапезникова.

На просьбу «Уралинформбюро» прокомментировать данную историю глава Орджоникидзевского района ответил отказом: мол, дело было полгода назад и следствие не нашло состава преступления. Формально юрист Вячеслав Трапезников прав, а как с моральной точки зрения?

И стоит ли пожилым екатеринбуржцам вообще ходить «на поклон» к мэру города и главам районов, если вспомнить историю убитой Ольги Ледовской ? Как ранее подробно рассказывало «Уралинформбюро», ее трагическая кончина была предопределена, когда она пришла на личный прием к Евгению Ройзману . Помощник и единомышленник градоначальника Олег Кинев в дальнейшем убил пенсионерку ради завладения ее квартирой.

Если бы, не дай Бог, у Малюгиной случился сердечный приступ после встречи с Трапезниковым, что бы написали в причине смерти?