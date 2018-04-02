Опять старушка! На чиновника Екатеринбурга написали заявление в СК РФ 

Глава Орджоникидзевского района Екатеринбурга Вячеслав Трапезников попал в пикантную ситуацию. Председатель Совета ветеранов «Уралэлектротяжмаша» Евдокия Малюгина попросила разобраться с ним прокуратуру и следственный комитет.
События, изложенные 83-летней женщиной, происходили в октябре 2017 года. Но лишь теперь Евдокия Яковлевна решила вынести подробности кабинетной истории на суд общественности. Потому что правоохранители развели руками.
Как стало известно "Уралинформбюро", осенью прошлого года ветераны УЭТМ проводили свое очередное собрание. К ним обещался приехать Трапезников и привезти с собой главврача ЦГБ №23 Вадима Юдина. Но ни глава района, ни руководитель уралмашевской больницы не доехали к пенсионерам. Их проблемы традиционно выслушал лишь депутат свердловского Заксобрания от Орджоникидзевского района Игорь Володин. Теплый ветеранский прием парламентария-единороса неожиданно вызвал бурную реакцию у присутствовавших клерков районной администрации.
Малюгина решила лично выяснить причину чиновничьего недовольства у Трапезникова, к которому она записалась на прием. Происходившее далее мы опишем цитатой из заявления ветерана (41 год на заводе) в прокуратуру Свердловской области. «Я только зашагнула в кабинет Трапезникова, как он схватил меня за плечо, протащил на середину кабинета и говорит: я тебя сейчас к стенке поставлю, раз ты ко мне зашла, я скажу, что ты деньги украла, я у тебя квартиру отниму, я тебя размажу. Я тебя выгоню и поставлю Председателем Совета своего человека. За что я тебя так? За то, что ты приглашаешь Володина».
Фото: www.facebook.com/ekb.fine.arts.museum
После такого общения с главой района Малюгина с трудом добралась до дома, дважды теряя сознание. От госпитализации она отказалась. А вот синяки и ссадины зафиксировала.
По коридорам и кабинетам прокуратуры и следственного комитета заявление 83-летнего ветерана труда «гуляло» несколько месяцев. В итоге Малюгиной отказали в уголовном преследовании Трапезникова.
На просьбу «Уралинформбюро» прокомментировать данную историю глава Орджоникидзевского района ответил отказом: мол, дело было полгода назад и следствие не нашло состава преступления. Формально юрист Вячеслав Трапезников прав, а как с моральной точки зрения?
И стоит ли пожилым екатеринбуржцам вообще ходить «на поклон» к мэру города и главам районов, если вспомнить историю убитой Ольги Ледовской? Как ранее подробно рассказывало «Уралинформбюро», ее трагическая кончина была предопределена, когда она пришла на личный прием к Евгению Ройзману. Помощник и единомышленник градоначальника Олег Кинев в дальнейшем убил пенсионерку ради завладения ее квартирой.
Если бы, не дай Бог, у Малюгиной случился сердечный приступ после встречи с Трапезниковым, что бы написали в причине смерти?