Ведущий «Ты супер!» помог участнице проекта пройти в четвертьфинал 

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ведущий проекта «Ты супер!» Вадим Такменев помог одной из участниц — тринадцатилетней Яне Лоленко — пройти в четвертьфинал вокального конкурса.
Яна занимается вокалом всего три года. Ее успехи отметила популярная певица Лолита, приезжавшая поддержать участницу. Однако за выступление в последнем туре девочка получила только две зеленых кнопки от членов жюри.
"У меня, как у ведущего, есть право один раз за отборочный тур добавить зеленую кнопку к голосам членов жюри. Я решил вернуть в проект Яну Лоленко, в отношении которой мнения профессионалов разделились. Мое решение поддержала и Лолита Милявская, приходившая к нашей участнице. Я надеюсь, что Яна сможет проявить себя в четвертьфинале", — сказал Такменев.
По правилам «Ты супер!», ведущий может один раз за тур вернуть одного из участников проекта, если тот не получил трех зеленых кнопок после голосования жюри.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.