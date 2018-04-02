Ведущий «Ты супер!» помог участнице проекта пройти в четвертьфинал

МОСКВА, 2 апр — РИА Новости . Ведущий проекта «Ты супер!» Вадим Такменев помог одной из участниц — тринадцатилетней Яне Лоленко — пройти в четвертьфинал вокального конкурса.

Яна занимается вокалом всего три года. Ее успехи отметила популярная певица Лолита , приезжавшая поддержать участницу. Однако за выступление в последнем туре девочка получила только две зеленых кнопки от членов жюри.

"У меня, как у ведущего, есть право один раз за отборочный тур добавить зеленую кнопку к голосам членов жюри. Я решил вернуть в проект Яну Лоленко, в отношении которой мнения профессионалов разделились. Мое решение поддержала и Лолита Милявская, приходившая к нашей участнице. Я надеюсь, что Яна сможет проявить себя в четвертьфинале", — сказал Такменев.

По правилам «Ты супер!», ведущий может один раз за тур вернуть одного из участников проекта, если тот не получил трех зеленых кнопок после голосования жюри.