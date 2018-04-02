Ещё
Ведущий «Ты супер!» помог участнице проекта пройти в четвертьфинал
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ведущий «Ты супер!» помог участнице проекта пройти в четвертьфинал 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Ведущий проекта «Ты супер!» Вадим Такменев помог одной из участниц — тринадцатилетней Яне Лоленко — пройти в четвертьфинал вокального конкурса.
Яна занимается вокалом всего три года. Ее успехи отметила популярная певица Лолита, приезжавшая поддержать участницу. Однако за выступление в последнем туре девочка получила только две зеленых кнопки от членов жюри.
"У меня, как у ведущего, есть право один раз за отборочный тур добавить зеленую кнопку к голосам членов жюри. Я решил вернуть в проект Яну Лоленко, в отношении которой мнения профессионалов разделились. Мое решение поддержала и Лолита Милявская, приходившая к нашей участнице. Я надеюсь, что Яна сможет проявить себя в четвертьфинале", — сказал Такменев.
По правилам «Ты супер!», ведущий может один раз за тур вернуть одного из участников проекта, если тот не получил трех зеленых кнопок после голосования жюри.
Международный конкурс «Ты супер!», проводимый телекомпанией НТВ и международным информационным агентством и радио Sputnik, объединяет таланты из разных уголков мира и дарит детям шанс исполнить заветные мечты.
РИА Новости: последние новости
Трагедию в Кемерово использовали для провокаций, заявил Кириенко Судьей проекта "Ты супер!" стал певец Владимир Пресняков К гадалке не ходи! Какая наука стоит за сверхъестественными способностями
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
10 обычных вещей, за которые казнят в Северной Корее223
Как появились воры в законе32
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков6
В торговом центре нашли тайную комнату1
Тест: правда или нет?48
Видео
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
02:41
Птица носилась по салону лайнера
Безумный мир
00:20
Малыш не смог отбиться от любвеобильных щенков
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение