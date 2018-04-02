Ярость топора: точим лезвие до бритвенной остроты

Топор так же актуален в наше время, как был актуален для неандертальца. Хороший человек с топором может нарубить дров, поставить забор, дом, памятник, в конце концов. О том, что может сделать с топором человек плохой, мы напишем как-нибудь в другой раз. Эта статья расскажет, как сделать свой топор острым как бритва и не получить потом кличку «Трехпалый Джо».

Следи за углом

На самом деле, топор необходимо затачивать по-разному для разных целей. Лезвие должно быть не просто острым — важен угол заточки. Чтобы правильно учесть все детали и понять, как работать с лезвием, первым делом реши, что будешь рубить. Подумай: — о породе дерева. Лиственные, хвойные и все остальные обладают разной жесткостью. Черт, мы тут все искренне надеемся, что ты рубишь дерево. — о типе работы. Ты собрался колоть, рубить, или просто вытесать себе чурбачок в форме лица любимой? Так, для памяти. Разный тип работ — разная заточка. — о марке стали. А чему ты так удивлен? Думал, все топоры делает одна всемирная корпорация топоров?

Электрифицируй процесс

Есть такая штука — электроточило. С ним работа по превращению топора в элегантную бритву станет легкой, как ловля бабочек в зимнем лесу. Уловил? Ну ладно, зато процесс будет быстрым. Работа с этим чудо-инструментом требует предельного внимания, так что отбрось все лишние мысли и сосредоточься. Метал быстро перегревается на таком круге, так что, если не хочешь превратить режущую кромку в железную палку — будь аккуратен. Лезвие направь против вращения колеса, с углом примерно в 45 градусов. Для тщательной шлифовки плавно двигай лезвие вдоль точила. Раз в минуту опускай топор в воду.

Доведи до ума Время поработать руками. Не отвлекайся, речь все еще о топорах. Возьми брусок и плавными, нежными движениями доведи уже обработанное электрическим точилом лезвие до полного совершенства. Не забывай постоянно смачивать брусок водой. Ну что, если все сделано правильно — то в руках у тебя конечно не меч тысячи истин, но тоже вполне отличная штука. Теперь иди и переруби что-нибудь. Дерево там, или зомби. В общем, сам знаешь, что делать, не маленький.