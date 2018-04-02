Как иностранцы воспринимают русских

Для иностранцев всегда была загадочна не только русская душа, но и внешность. Они обращали внимание на строение тела, цвет кожи, прическу, одежду, которые у русских были весьма своеобразны.

Дикие, рослые, красные

Одно из первых описаний русских нам дает византийский историк Лев Диакон, характеризуя киевского и новгородского князя Святослава Игоревича. Византиец увидел Святослава плывущего на скифской ладье в компании своих приближенных, от которых он, по словам историка, ничем не отличался.

«Он был умеренного роста, не слишком высокого и не очень низкого, с мохнатыми бровями и светло-синими глазами, курносый, безбородый, с густыми, чрезмерно длинными волосами над верхней губой, — продолжает Диакон. — Голова у него была совершенно голая, но с одной стороны ее свисал клок волос — признак знатности рода; крепкий затылок, широкая грудь и все другие части тела вполне соразмерная, но выглядел он угрюмым и диким».

Следует заметить, что Льва Диакона вполне мог шокировать внешний вид Святослава. Для византийцев постриженный наголо человек ассоциировался скорее с шутом или фокусником, но никак не с великим князем.

Между тем «святославова стрижка» была весьма популярна на Таманском полуострове, позднее ее унаследовали запорожцы. Побывавший здесь в 1237 году венгерский монах-доминиканец Юлиан записал, что местные «мужчины наголо бреют головы и тщательно растят бороды, кроме знатных людей, которые, в знак знатности, оставляют над левым ухом немного волос, выбривая всю остальную голову».

Арабский путешественник Ибн-Хаукаль рассказывал о привычке некоторых русов брить бороду; остальные же закручивали и заплетали ее, «подобно лошадиным гривам». Другой араб, писатель Ибн-Фадлан, совершивший в 922 году путешествие на Волгу, сообщал: «Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на берегу реки Атиль (Волги). И я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны».

Современные ученые уверены, что Ибн-Фадлан имел полное право сравнить русов с пальмами, так как по антропологическим данным «поляне», составлявшие большую часть населения Киевской Руси, значительно превосходили ростом восточных славян.

Непохожие на европейцев

Густав-Теодор Паули в своем «Этнографическое описание народов России» отмечает, что формирование русской нации, в корне своем славянской, происходило под мощным воздействием посторонних влияний. Обитатели губерний Великороссии, согласно Паули, люди преимущественно крепкого телосложения.

«Те из них, кто живет в отдаленных северных или восточных губерниях, а также в бывших польских провинциях, потомки беглых крестьян, сохранили нетронутым древний тип: они высокого роста, сильны, сложены атлетически, у них большие выразительные глаза, благородные, ярко выраженные черты лица», — замечает этнограф.

В своих записках «Любопытные и новые известия о Московии», опубликованных в 1698 году, французский дипломат Фуа де ла Нёвилль упрочил мнение о русских, как о варварах, народе, отставшем от Западной Европы, но и с другой стороны, непохожем на европейцев и не понимаемом ими.

По описаниям де ла Нёвилля, русские внешне не очень привлекательны. Мужчины, считает он, одеваются как поляки, а женщины — по-турецки. Безрассудство последних «доходит до того, что они красят себе лицо, бреют брови, места коих раскрашивают в разнообразные цвета», — удивляется француз.

Рисует Нёвилль и портреты находившихся в то время у власти в качестве соправителей Ивана V и Петра I. «Царь Иван, несмотря на то, что он совершенно парализован, проводит всю свою жизнь в посещении святынь, — пишет дипломат. — Он страшно безобразен и возбуждает только жалость, несмотря на то, что ему только 28 лет, так что на него трудно смотреть».

Не слишком привлекательным Нёвилль изображает и Петра. С его слов, царь «весьма высок ростом, хорошо сложен и довольно красив лицом. Глаза у него довольно большие, но блуждающие, вследствие чего бывает неприятно на него смотреть. Несмотря на то, что ему только 20 лет, голова у него постоянно трясется».

«Руссо туристо»

По прошествии веков мало что изменилось. Мы для иностранцев такие же оригинальные и загадочные, но оценивают они нас большей частью на своей территории. Время железного занавеса давно прошло, многие из нас переняли европейский стиль одежды, овладели иностранными языками, но русских за рубежом все равно узнают.

Как они нас вычисляют? Итальянцы говорят, по золоту. Российское золото из-за высокого содержания меди имеет красноватый оттенок, который и выдает нас с потрохами. Любой опытный продавец сувениров, бросив взгляд на украшения, тут же заговорит с нами по-русски.

Мы отличаемся от современных европейцев не только золотом, но и, по-прежнему, своей внешностью. Один журналист из Чехии как-то заметил, что черты лица у русских ему кажутся «более округлыми и мягкими», чем у жителей Западной Европы.

На курортах русских, по наблюдению иностранцев, среди прочих туристов обычно выделяет ухоженность, яркость, броскость, «несоответствие наряда месту и времени». Только русская девушка, говорят они, может спуститься после завтрака к бассейну в босоножках на шпильке и вечернем макияже. Любопытно, что «русскими модницами» в Италии называют женщин, одевающихся аляповато и безвкусно, причем не только русских, но и итальянок.

Житель Германии Вольфганг Рëль всегда с интересом наблюдает за приезжими россиянами, а в частности, за российскими туристическими автобусами. Он знает, что из них обязательно выйдут девушки с длиннющими ногами и в коротких юбках.

А вот типично русского мужчину Рëль характеризует как человека низкого роста и крепкого телосложения с конституцией танка Т-34. Руки у него как у борца за приз в балагане, а лодыжки — как печные трубы у таежной избушки.

«На медвежьем загривке — тяжелая золотая цепь, на которой свешивается массивный золотой крест. Этот тип начинает пить еще утром и засыпает на своем лежаке после обеда. Он дымит, как сибирская баня, всегда и везде, даже — и именно — в столовой», — иронизирует немец.

И все же русские девушки всегда пользовались большой популярностью на Западе, обходя в этом компоненте представительниц других стран.

«Красота русской женщины — неисчислимый капитал страны» — замечает Александр Латс. Вот как француз описывает свою встречу в России с сотрудницей миграционной службы: «Есть Джоконда, есть Моника Белуччи , а также есть начальница этого районного ФМС, завершающая трио».

«Я увидел, что у прекрасного создания, болтающего по телефону, восхитительное тело: длинные ноги и красивые формы, — продолжает Латс. — Увешанная украшениями, начальница ФМС казалась похожей на восточную принцессу. С французской точки зрения она была воплощением коррупции с заглавной буквы «К», злом в его самом лучшем виде».

Соотечественник Латса 45-летний Фредерик тоже обращает внимание, что русские женщины «заморачиваются насчет внешнего вида», и даже очень сильно. «Кто-то наращивает ресницы, а кто-то косметикой не пользуется, зато маниакально следит за сочетанием цветов в одежде. У нас тоже есть такие дамочки, но их меньше», — подмечает Фредерик.

«Я легко узнаю русских на улице, и дело не в светлых волосах, продолжает француз. Главное — румянец как у ваших матрешек. Это признак здоровья».

29-летний шведский автослесарь Андерс Хендрикссон получил похожие впечатления от поездки в Москву в 2004 году: «Русские девушки, расписные, как матрешки. Очень яркие, нарядные, пухлые, румяные».

Преподавателя английского языка из Австралии 37-летнего Роберта можно сказать с ума свела красота русских девушек. Первое время, по его словам, он по два-три раза за каждую поездку в метро влюблялся. Русская женщина определенно знает, как выглядеть классно всегда и везде, — заявляет австралиец.