10 причин, почему он не хочет заниматься с тобой сексом

Многие пары переживают сексуальный кризис в отношениях. Если тебе знакома ситуация, когда твой партнер внезапно охладел и уже не хочет секса так часто, как раньше, или вовсе избегает близости, не спеши бить тревогу — сначала выясни, в чем может быть дело.

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Причины резкого падения либидо могут носить как физиологический, так и психологический или ситуативный характер. Вспомни, когда именно это началось, произошел ли переход внезапно или ситуация ухудшалась постепенно.

Конечно, самый простой способ выяснить, в чем заключается проблема, — спросить напрямую. Но если мужчина подавлен или стыдится своих трудностей, он может не сказать и пытаться найти выход самостоятельно.

У него началась андропауза

Или, как еще говорят врачи, наступает возрастной андрогенный дефицит.

Ты удивишься, но многие эксперты сходятся в мысли, что у мужчин существует период, аналогичный женской менопаузе. К счастью для мужчин, не так внезапно и не так резко. По мере старения для мужчины естественно переживать определенный спад сексуального желания. Примерно 30% мужчин в возрасте около 50 лет наблюдают у себя симптомы андропаузы, причиной которой является низкий уровень тестостерона.

Как правило, лечение этой проблемы носит медикаментозный характер: врачи могут назначить препараты, повышающие уровень тестостерона, или терапию антиэстрогенами.

Низкий уровень тестостерона

Далеко не всегда низкий уровень этого гормона связан с возрастом. Как определить, что у твоего партнера могут быть проблемы с тестостерона? Помимо низкого сексуального желания, ты можешь заменить, что у него всегда плохое настроение, он устал, потерял в весе.

Не отчаивайся, это состояние излечимо.

Антидепрессанты и другие лекарства

У некоторых антидепрессантов встречается этот побочный эффект: они снижают половое влечение. Даже если твой партнер не принимает конкретно средств от депрессии, если он «сидит» на других препаратах, проверь их побочные эффекты. Быть может, его нежелание заниматься с тобой сексом объясняется проще простого.

Чрезмерная физическая нагрузка

Если твой партнер предпочитает проводить все свободное время в спортзале, а не в постели, можешь радоваться. Но не очень. Потому что чрезмерные нагрузки тоже могут привести к снижению сексуального желания.

Ученые из Университете Северной Калифорнии провели исследование, в нем приняли участие 1077 активных мужчин, которые бегали, плавали, катались на велосипеде и поднимали тяжести. Те мужчины, которые тренировались с небольшой интенсивностью, в семь раз реже жаловались на уровень своего сексуального желания, чем те, кто тренировался на пределе возможностей.

Нарушения сна Честно говоря, низкое либидо — это самое безвредное, что может произойти с человеком, если того лишить здорового сна. Исследование 2011 года, опубликованное в Журнале американской медицинской ассоциации (Journal of American Medical Association), показало, что депривация сна дольше одной недели (менее 5 часов сна в сутки) у молодых мужчин ведет к снижению уровня тестостерона на 15% ниже нормы.

Внешний стресс

Банально, но правда. Существует время, когда не хочется не только секса — даже подъем по утрам представляет собой невыполнимую задачу. Если у твоего партнера сейчас сложный период на работе, напряженные отношения с родителями или друзьями, логично, что его организм бросает все силы на борьбу со стрессом.

Высокий уровень «гормона стресса» кортизола тесно связан с низким либидо.

Он стесняется себя

Не думай, что комплексы свойственны только тебе. Его может точно так же не устраивать вид собственного тела. Может быть, он набрал пару лишних килограммов и теперь не хочет, чтобы ты видела его располневшим, или чувствует, что начинает терять форму. Как бы то ни было, не сбрасывай со счетов тот факт, что ему просто неловко показаться перед тобой без одежды.

Он смотрит слишком много порно

Как и любое легкодоступное удовольствие, порнография легко входит в привычку. Всему виной дофамин — гормон, отвечающий за удовольствие от достижения своей цели. Проще говоря, когда вы смотрите порно, ваш мозг говорит вам: «Ого! Нам это нравится, я хочу эту штуку. Прямо сейчас!» А когда у вас случается оргазм, ваш мозг очень быстро формирует причинно-следственную связь, нашептывая вам: «Можем делать так, когда захотим. До чего же это просто!» Это и правда просто. Простота подкупает. А во время реального секса нужно напрягаться, двигаться и думать, как доставить удовольствие партнерше.

Вы поссорились

Если ты видишь, что с эрекцией у него все в порядке, но он при этом продолжает относиться к тебе с холодком, вспомни, не случалось ли у вас в последнее время разлада. Вполне вероятно, что ты уже и думать забыла о той мелкой неприятности, а вот он до сих пор носится со своей обидой.

Ты выбираешь неподходящее время

Вполне может быть, что ты фанатка утреннего секса, а он с утра хочет только влить в себя чашку кофе и сунуть свое сонное тело под прохладный душ. Или, наоборот, по вечерам ты полна сил, а ему хочется только забраться под одеяло и уснуть. Как бы там ни было, попробуй предложить ему заняться сексом в другое время дня — может быть, именно в этом причина всех бед?

Ему просто не хочется

Да, такое тоже бывает. Просто нет настроения, навалилось много дел, хочется заКВнуться в себе и немного подумать в уединении. Иногда самое простое объяснение — самое правильное.

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