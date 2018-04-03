Эйнштейн в платье: сын Уилла Смита сравнил себя с великим ученым

Сын Уилла Смита , актер и музыкант Джейден Смит , часто надевает юбки и платья. После очередного такого выхода, отвечая на критику, парень сделал очень громкое заявление, сравнив себя с Эйнштейном.

Джейден Смит неоднократно появлялся на публике в платьях, он даже снялся в рекламной кампании Louis Vuitton в юбке. Однако до сих пор каждый его подобный выход приковывает к себе внимание. Так, стоило 19-летнему парню прийти на выпускной своей подруги, актрисы Амандлы Стенберг, в юбке, как его снова начали обсуждать в сети.

Джейден оставил достаточно раздраженное сообщение в своих социальных сетях, выразив уверенность, что задает новую моду: «Если я хочу носить платья, я буду это делать, и это будет новая волна. Эйнштейн не думал, что надеть, потому что у него были дела поважнее. Я такой же». Такое заявление парня вызвало еще большее недоумение. «Ты серьезно считаешь, что юбка и теория относительности похожи?» «Эйнштейн содрогнулся и попытался вспомнить, что все относительно» «Джейден, уважал тебя, брат, но это перебор. Музыка и наука? Не клево» «Мужчины и раньше носили юбку, в этом ничего особенного и нового. Как и подростки с большим самомнением»

Вряд ли можно тут все объяснить возрастом, ведь Джейден уже давно в шоубизнесе и знает как эпатировать и привлекать к себе внимание. Сын голливудских актеров Уилла Смитта и Джады Пинкетт, Джейден, с пяти лет снимается в кино, а к своим 19-ти годам успел стать иконой для многих подростков, записывая музыку.

Отец Джейдена актер Уилл Смит нормально относится к такому самовыражению сына. Он неоднократно подчеркивал, что дает ему полную свободу. Однако недавно Уилл снял пародию на клип своего сына. Якобы, чтобы отметить его успех, но многие посчитали результат обидным, ведь Уилл насмехается над разницей между людьми своего возраста и молодым поколением.