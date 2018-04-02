Почему ты так возбужден весной

С чем у нас ассоциируется весна? Теплые дни, майские праздники, долгожданные шашлыки на природе, прогулки по ночному городу и дурманящий свежий воздух с запахом расцветающих цветов и деревьев. А еще весной ты не выходишь из дома без презервативов, ведь это то время года, когда желание заниматься сексом максимально обостряется. Подобное поведение можно назвать «весенней лихорадкой», ведь одинокие парни начинают активно искать себе подругу, да и девушки не против новых знакомств в это время года. Но почему мы так усиленно хотим женского внимания именно весной? С чем это связано?

Причина, по которой люди образуют пары, ищут подходящего партнера, всячески избегают одиночества, особенно в весенний сезон, объясняется не простым желанием заняться сексом или влиться в социум, а эволюцией — это тактика выживания людей как вида. Согласно эволюционной теории Дарвина, «выживает наиболее приспособленный». Люди, которые проводили зиму в одиночестве, без племени, имели меньше всего шансов на выживание, а те, кто держался в группе, устанавливали прочные социальные связи. После того, как опасность холодов миновала, человеку было необходимо пополнить численность племени и продолжить род. А сделать это больше всего шансов в теплое время года, когда наступает весна. Как познакомиться на улице без конфуза и глупости

2. Биологические часы

Независимо от того, ищешь ли ты случайных знакомств на одну ночь или же хочешь серьезных отношений и любви, весна может увеличить эти желания в разы. Даже если женщина в этот период не планирует беременеть, ее тело будет буквально «кричать» о том, что необходимо найти партнера и продолжить род человеческий, причем как можно скорее. Согласно исследованию, которое было проведено Национальной медицинской библиотекой США, привычки животных к спариванию напрямую зависят от времени года. Мы находимся во власти наших биологических часов; наш мозг понимает, что вероятность выжить гораздо больше именно в теплое время года, ведь еды больше, погода лучше и шансы замерзнуть насмерть практически нулевые — именно поэтому весной ты становишься столь активным и начинаешь засматриваться на одинокую соседку по лестничной клетке.

3. Весенняя лихорадка — реальное психическое состояние

Ты думаешь, что только тебя теплая весенняя погода заставляет выходить из дома, одеваться получше и искать девушку? Поверь: ты такой не один. Вспомни первый теплый день, когда на улице было выше 15 градусов — сколько людей гуляло по паркам и бульварам? Огромные толпы, вдыхающие ароматы цветов и осматривающие территорию на наличие подходящего партнера. Это состояние можно назвать «весенней лихорадкой» — реальные психологические изменения, связанные с изменением погоды, которые были зафиксированы учеными. Директор Центра светотерапии и биологических ритмов Майкл Терман долго работал над этим вопросом, и вот к какому выводу он пришел: «Весенняя лихорадка не является окончательной диагностической категорией. Но я бы сказал, что это состояние можно охарактеризовать как быстрое, но непредсказуемое колебание настроения и энергетического состояния, которое контрастирует с зимними месяцами, в которые человек, как правило, спокоен».

4. Весной наше настроение намного лучше

Зимой человек страдает от дефицита витамина D, который напрямую связан с депрессией. Хотя ты можешь принимать витамины, искать иные способы поднять настроение, ничто не заменит хорошую порцию солнечного света, который стимулирует выработку этого витамина и улучшает наше настроение. Внезапно мы становимся более романтичными, веселыми, чувствуем себя уверенно и готовы заводить новые знакомства. Как раскрепостить девушку в постели

5. Весной мы не можем сидеть дома

После долгих холодных месяцев, в течение которых ты лишь смотрел сериалы и всячески пытался сохранить энергию, наконец-то появилась возможность выйти на улицу, приблизиться к природе. Для животных подобное поведение ассоциируется с поиском секса — так и человек не стал исключением. Зимой люди спокойно могут просидеть дома в течение всего дня, но весной, сидя в четырех стенах, практически будут сходить с ума. Мы начинаем испытывать дикое желание контактировать с другими людьми, которое практически ничем не унять, особенно если дома нет партнера для секса. 6 причин пользоваться контрацептивами