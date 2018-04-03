Почему у русских высокий болевой порог

Терпимость к болевым ощущениям у всех людей разная. Мужчины и женщины, тренированные бойцы и обычные люди, а также разные народы отличаются в своих возможностях переносить боль. А что говорит наука относительно русских, какой у этой нации болевой порог на биологическом уровне?

Согласно результатам исследований чувствительности к боли, которые несколько лет назад опубликовало в своих трудах «Собрание неврологической Академии США» — American Academy of Neurology, ААН, болевой порог, помимо прочего, фактор генетический и он передается по наследству. Так, выяснилось, что у людей, которые легче всех переносили болевые ощущения, чаще всего встречается ген DRD1, а те, кто страдали от боли сильнее остальных, имеют генетическую комбинацию DRD2.

Обе аллели встречаются в ДНК многих народов, в том числе и славянских. Также генетиками была замечена еще одна связь: все обладатели кода DRD2 из тестируемых групп оказались склонными к алкоголизму или среди их кровных родственников имелись и имеются лица с ярко выраженной алкогольной или наркотической зависимостью. Поскольку эти полиморфные маркеры взаимоисключают друг друга, соответственно, либо их носитель склонен к алкоголизму, либо нет, и тогда у него может быть развит низкий болевой порог. [С-BLOCK]

Известно, что генетически русское население — не однородное. У северных, центральных и южных русских галлогруппы могут немного или даже сильно отличаться. Так, например, у многих наших северных соотечественников и даже у жителей центрального региона страны в геноме часто преобладает, или находится чуть меньше, чем наполовину, в процентном соотношении, галлогруппа N1c1, характерная для всех финно-угорских национальностей.

У них же часто встречаются аллели DRD2, поэтому многие северные народы плохо переносят воздействие алкоголя и часто попадают от него в зависимость. Какое количество русских к своему зрелому возрасту спивается, а сколько соотечественников подтверждают собой мировой миф по устойчивости нашей нации к крепким спиртным напиткам, еще предстоит выяснить. Тогда и будет понятно, какой у русских в целом, на генетическом уровне заложен болевой порог.

Кулачные бои

Между тем, тренеры и спортивные врачи, связанные с бойцовскими видами спорта подтверждают, что болевой порог и устойчивость мозга к нокаутам — способности не только генетические, но и тренированные. Более того, способность терпеть боль у людей развивается по-разному. Одним приходится идти к этому десятилетиями, другие, что называется, «схватывают на лету». И это, оказывается, тоже связано с наследственностью. Не случайно, самые уважаемые во всем мире военные — это представители вековых офицерских династий.

В этой связи можно вспомнить массовые кулачные бои, которые, в качестве потехи проводили юноши по всей России, начиная «с масленицы и до Троицы». То есть с конца зимы и до середины лета где-то раз в неделю молодые русские с удовольствием, ради интереса, бились друг с другом, невзирая ни на какую боль. А если учитывать, что первое упоминание на Руси о кулачных боях относится к 1247 году, когда митрополит Кирилл во Владимире подписал указ «…отлучать от церкви участвующих в кулачных боях и боях кольями, а убитых не отпевать…», а последний раз такие «потехи» проводили в Российской империи в начале XX века, то можно сделать определенные выводы.

Русская нация в целом на протяжении веков воспитана воевать и терпеть боль. И поскольку все мы — потомки тех участников кулачных боев, то в нас веками заложена эта возможность быстро учиться выживать и терпеть боль, превозмогать ее и биться до смерти, невзирая на раны. Благодаря этому историческому «дикому» воспитанию, русские, в основной своей массе, были и остаются наследственными неприхотливыми воинами с потенциально низким болевым порогом и пренебрежением к собственной жизни.