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Тест: умеешь ли ты шутить?
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Тест: умеешь ли ты шутить? 

WMJ.ru 14 минут назад
Фото: WMJ.ru
Но сразу оговоримся: не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Да, бывает, что хочется провалиться сквозь землю, когда твои шутки вызывают не смех, а гробовую тишину. Однако это не значит, что комик из тебя неудачный. Возможно, ирония просто специфична.
Вспомни английский юмор — его не признают во всем мире не из-за того, что он не смешной, скорее, он непонятен многим из-за своей тонкости и интеллектуальности. И может, у тебя все так же?
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Текст: Дарья Антипина
Фото: Shutterstock/VOSTOCK
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