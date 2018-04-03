Тест: умеешь ли ты шутить?

Но сразу оговоримся: не все так однозначно, как может показаться на первый взгляд. Да, бывает, что хочется провалиться сквозь землю, когда твои шутки вызывают не смех, а гробовую тишину. Однако это не значит, что комик из тебя неудачный. Возможно, ирония просто специфична.

Вспомни английский юмор — его не признают во всем мире не из-за того, что он не смешной, скорее, он непонятен многим из-за своей тонкости и интеллектуальности. И может, у тебя все так же?

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Фото: Shutterstock/VOSTOCK