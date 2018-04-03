Татьяна Буцкая: «Считать, что ребенок никому ничего не должен, — это современный экстремизм»

Звезда Инстаграма, общественный деятель и руководитель премии «Выбор родителей». Врач-педиатр и изобретатель «Марафонов по роддомам». Мать двоих детей. «Дайте мне точку опоры — и я переверну Землю!» — говорил Архимед. Разговор о личных точках опоры с Татьяной Буцкой.

Развенчаем миф, что роды омолаживают организм. Ничего подобного. Роды — большая нагрузка для организма. Чем моложе беременность — тем лучше. 1. Чему тебя сейчас учит жизнь? — Не сдаваться. Она учит меня каждый день не сдаваться и подстраиваться под обстоятельства, которые ты не в силах изменить. Я бегаю по утрам и живу в ритме семьи. Просто так найти время для бега очень тяжело. Единственное время у меня есть утром, когда я отдаю ребенка няне. Я выбегаю с Андрюшей из дома, отвожу его к метро и они едут с няней в детсад, и дальше бегу свои 8-10 км. Каждый день бегаешь? — Пять дней в неделю. И каждый раз это борьба с собой, со своей ленью. Я просыпаюсь, открываю глаза и понимаю: «Не хочу!» Дальше начинается преобразование «не хочу». Голова говорит: «Нет!», а ноги встают и идут. Самое главное, когда я встаю, то прохожу мимо шкафа и надеваю спортивную форму. Срыва ноль! — Да. Бужу ребенка, и в этот момент моё «не хочу» как-то уходит и уходит. А потом уже получаешь кайф! И этот алгоритм работает всегда. Ведь чтобы добиться цели, нужно каждый день делать какую-то бытовуху, рутину. И тогда тебе повезет! Я считаю, что утренние пробежки мне в жизни очень помогают. Не сдаваться! Голова всегда найдет 500 причин, почему тебе этого делать не надо. И тогда нужно просто встать и пойти. Получается, что сила воли — вещь не одномоментная. Бац — и горы свернул! А ты описываешь ступенчатый механизм. Сначала нужно себя убедить, а потом раз за разом ты делаешь следующий шажок, и в результате процесс пошел. — Просто не надо вступать в диалог с собой. Принял решение — исполняй. Без долгих разговоров.

Ты чисто по-женски предугадала следующий вопрос. 2. Были ли в твоей жизни ситуации, когда решительность тебя спасла? — Решительность для меня — это решиться и сделать шаг. Выступать перед аудиторией, например. Сначала страшно или некомфортно, а потом получается, и все идет как надо. И никто не смеется. Только нужно сделать первый шаг. А потом раз за разом уже по накатанному идет. Я постоянно на что-то решаюсь, мне жизнь каждый раз ставит задачи: «А слабо войти в рабочую группу при Минпромторге ?», «А слабо стать проектом Гордость здравоохранения Москвы?» И мне каждый раз хочется сказать, что я боюсь. Боюсь мэру Москвы рассказать о своем проекте и так далее. Но я на все говорю «да»! Решительность, это умение сказать «да» и «не слабануть». Понятно. — Ну, если это не касается прыжка с пятого этажа. Первый раз и он же последний. Ты не делаешь решительных глупостей. — Иногда надо делать глупости. Иногда людям вокруг кажется, что ты совершаешь глупость. Общественное мнение — сильный тормоз. «А что люди скажут?» Первые два года моего сидения в телефоне, в Инстаграме, муж говорил мне: «Хватит играть!» А потом это стало серьезным проектом, за которым стоят миллионы людей, десятки городов, сотни роддомов. Где грань между игнорированием закостенелых стереотипов и отслеживанием полезной обратной связи? Как не отрезать ценный фидбек? — Когда у тебя полтора миллиона подписчиков, то невозможно читать комментарии. Иначе сойдешь с ума. Поэтому я смотрю на лайки, они помогают понять, зашел пост или нет. И прислушиваюсь к мнению круга своих близких и знакомых. Они ограждают меня от информационного шума. И еще я читаю директ-сообщения, они все-таки гораздо реже приходят, чем комментарии. Но каждый день на 150-200 сообщений в директе я отвечаю. Сейчас еще придумала сториз-марафон по роддомам на странице @kvest_po_roddomam, так вообще теперь «держу руку» на репродуктивном «пульсе» России. Но к кое-чему прислушиваться нужно. — А вот это «кое чему» тебя найдет. И ткнет. И не один раз. Главное — вовремя отследить и сделать выводы. Иначе твою жизнь перевернётся не в том направлении. Если сигнал повторяется 2-3 раза, то следует насторожиться!

3. Любовь — это абстрактное понятие, или на любовь можно опереться? — Для меня любовь — это работа, которая отнимает мои силы. Для меня любовь — это моя энергия. Дом, дети, муж — это мои обязательства. Возможно, кто-то на них опирается. Так в твоей жизни есть такое понятие «любовь» или нет? — Нет. Есть работа, есть кайф, есть драйв. Любовь каждый по-своему понимает, это не абсолют. Для тебя любовь — это кураж, энтузиазм? — Думаю… Вот есть поговорка: «Что имеем не храним, потерявши плачем». Когда все хорошо, не задумываешься о любви. А когда что-то случится и жизнь начинает рушится, тогда понимаешь — а я ведь это так люблю! То, что внезапно утратила. Когда у тебя хорошая фигура, ты не думаешь о диете. Когда у тебя все хорошо в семье, ты не думаешь о том, что такое любовь. Ровно до того момента, пока этого не начинают у тебя отнимать. Любовь — как воздух, им просто дышишь. Но если он внезапно исчезает — ты остро ощущаешь его дефицит. И даже умираешь, если подача воздуха не возобновится.

4. Самый яркий пример — чему тебя научила дружба? — У меня очень ровно все с друзьями. По работе опять скажу. Я работаю с друзьями, с которыми меня жизнь свела давно. И когда рабочие отношения замешаны на отношениях дружеских, это хорошо. Но друзья по работе не должны быть как члены семьи. У меня складывается впечатление, что ты человек ровный, без страстей! — У меня есть главная задача. И кроме этой главной задачи у меня в жизни нету больше ничего. Я настолько кайфую от того, что строю последние 3 года, что у меня из жизни ушли другие серьезные эмоции. Любовь — это работа, дружба — это работа. Все вытеснило создание моего главного проекта. Что за проект, в чем его суть? — У нас государство сейчас многое делает для семьи, для материнства. И есть общество, которое и хотело бы этими благами пользоваться, но люди либо не знают, что и как, либо не верят. Государство делает и что-то говорит, а люди не понимают. Между ними коммуникация дефектная! Нужен какой-то катализатор реакции взаимодействия между государством и людьми. Нужен некий переводчик, понимающий одних и других и всех соединяющий, чтобы два субъекта взаимодействия могли между собой коммуницировать. Они думают по-разному и говорят на разных языках, и нужен специальный посредник. Задача понятная, мы сначала на Маме.Ру, а потом и на Еве этим занимались. Проблемы безбарьерной коммуникации всегда наиважнейшие. — Чтобы стать хорошим посредником в коммуникации, нужно глубоко изучить предметную область. Если это система родовспоможения, то нужно пройти и поговорить и с врачом фельдшерско-акушерского пункта, с людьми «на земле», а не в кабинетах. Иначе ты их не поймешь. Я хочу проехать по всей цепочке, от далекой деревни до перинатального областного центра. Поговорив со всеми и поняв, что и как они понимают. И, например, взглянуть на все с точки зрения Минпромторга, который хочет обеспечить матерей детскими товарами. Ведь есть мнение, что женщины не рожают, потому что боятся «не выкормить, не вырастить». На какие средства рожать, чтобы не плодить нищету? Экономическая ситуация в стране более-менее нормальная. Да и с медициной не так все плохо. Может, дело в другом? Не в экономике и не в медицине? — Дело в массе человеческих факторов, и все они — в голове у женщины. И вот когда я проеду от глухой деревни до центра, тогда стану лучше понимать, какие это человеческие факторы. Их не извлечь из сухих цифр статистики, их нужно «пощупать». Полевое исследование это называется. — Глубинное интервьюирование, а не поверхностный соцопрос. И тут системность важна. Кстати, увидеть картину позволяют и женские форумы. В них очень разнообразно и глубоко многие ситуации раскрываются. Со всеми подробностями. — Да. И становится понятным, что не только медицинское направление важно. Но и социальное. Женщине важно обезопасить свою беременность и знать, как она пройдет все её этапы. И что будет делать в отношении неё и работодатель, и государство. Что там будет в женской консультации и в роддоме. Женщина должна знать, что она защищена. Вот это и будет любовь и дружба! Внутри нашего большого общества! А то складывается ощущение, что чиновники любят отдельно, а граждане — отдельно. — Чиновники такие же граждане, и они тоже переживают за свое дело. Они искренне хотят помочь. Но они далеки от народа, вот и возникают дефекты коммуникации. Мы проводим круглые столы «Выбор родителей» и приглашаем представителей министерств, родителей, журналистов, производителей, продавцов детских товаров, врачей. И для чиновников такое широкое общение становится просто открытием. Им же надо принимать правильные решения! Вот следующий круглый стол у нас будет по детскому питанию. Пора открывать Министерство по делам семьи и детства! Но некоторым кажется, что это будет очень сложное министерство, ведь потребуются очень разноплановые специалисты. «Министерство семьи — в первую очередь. Ведь детства нет без семьи. В биологическом смысле оно есть, конечно. Детство и в детдоме есть, и в семье с одним родителем. Но очень здорово, когда детство — в полной семье. — Я вхожу в рабочую группу „10-летие детства“ от Минпромторга, они детскими товарами занимаются. В Минздраве такая группа есть. Путин в 2017 году подписал указ „О десятилетии детства в Российской Федерации“. Так что идея координации усилий очень и очень здравая.

5. Расскажи о своих привычках. — У меня очень скучная жизнь, она вся подчинена одной цели. Я не пью, не курю, бегаю по утрам. Раньше была привычка звонить подругам и болтать о жизни, а сейчас и этого нету. У меня нет свободного времени. Может, жизненные принципы? — Я не шопоголик, путешествовать хотелось бы. Была в прошлом году семьей в Испании. Путешествие в Испанию заключалось в том, что с утра я бегала, затем садилась в номере и начинала работать. Муж с детьми куда-то уходил, потом меня на обед звал. В итоге и моря-то не видела. И забыла вообще об этом „отдыхе“. Я тусклый и грустный человек. Твоя большая цель подчинила себе всю твою жизнь. — Похоже. Наверное, привычки есть у того, кого кто-то ведет по жизни. Тогда ты можешь утром пить кофе с молоком, по вечерам кальян курить. По воскресеньям встречаться с друзьями… О! По воскресеньям я с подругами бегаю. А когда ты можешь положиться только на себя, и когда есть люди, за которых ты отвечаешь, тогда ты человек, подчиненный одной цели. Цель ты сама себе поставила? — Она сама пришла. Меня подпитывает то, что получается и что интересно делать. Мы с тобой много лет назад обсуждали пути развития. У меня было много вопросов, и я тебя доставала расспросами. Ты отвечал. Как раз тогда было много конференций по материнской тематике и в форумах Евы много чего обсуждалось. Да. Но у меня на все вопросы всегда один ответ: „Начни хоть с чего-то. С самого интересного лично для тебя. И займись этим“. — Помню. Я занималась детскими колясками, сочиняла книгу об истории колясок, встречалась с производителями колясок и т.п. И когда я вижу, что мои дела одобряются множеством людей, меня это подпитывает. Каждый день меня просят о помощи и спрашивают совета. Десятки тысяч людей в это вовлечены. Достаточно репрезентативная выборка! Это я напоминаю о своей специализации управленца в сфере здравоохранения. Главный инструмент которого — статистика. — Что нужно десяткам тысяч, то нужно всем. И это меня двигает по жизни. Цель нарисовалась не сразу, я к ней шла постепенно. Это процесс. И самый кайф — думать и решать сложные задачи, непростые идеи реализовывать. И когда приходит решение, это очень круто! Почище оргазма. Непонятно даже, как это все происходит! Постепенно. Работа нашего мозга — ступенчатый процесс. Даже если мы его не осознаем. И когда ряд векторов сходится — все внезапно кристаллизуется. Но сначала хаос. — Да, нужно сначала набросать идей и фактов. Из вакуума ничего не возникнет.

6. Как правильно воспитывать детей? — Да кто его знает. Я не фанатик воспитания. Ребенок в два года должен говорить 200 слов. Это мнение Татьяны Тимофеевны Батышевой , профессора-невролога. Я с нею беседовала на радио Медиаметрикс. По результатам сделала пост в Инстаграме и вывела цитату про 200 слов в заголовок. И получила несколько тысяч комментариев. Львиная их доля была: „Зачем так мучать ребенка“! Еще-бы! Двух-трех слов в два года вполне достаточно. — Даже одного слова хватит: „Дай“! Другие слова вообще не нужны. Некоторым и в 20 лет. И в 50. „Дай“, „эй“ и „пошел на“. Ребенок никому ничего не должен! Это прямо сейчас движение такое, экстремистское в полном смысле. „Я же мать“, „мой ребенок уникален, и никому ничего не должен“ и тому подобное. Даже издания есть, подпитывающие материнский экстремизм. „Ежик. Ежик“ и „Бред, это нормально“. — Это слабая и деструктивная позиция. Позиция тех, кто не хочет заниматься своими детьми. И, к огромному сожалению, она популярная сейчас. И тут я себя буду корить, я очень мало занимаюсь детьми. И постоянно догоняю уходящий поезд. Увидела в пять лет, что мой ребенок мало говорит — быстро наверстала упущенное. Периоды ускорения создаю. Неправильно так делать, но лично у меня так получается. Прежде чем воспитать ребенка, воспитай себя. Ребенок твой пример впитает. И твои дети увидят, что мама много работает. — Старший видит, а младший вряд ли. Может, потом увидит. Но у меня сейчас огромный комплекс, что я детям что-то недодала.

7. Нужно ли воспитывать близких, и кто эти близкие люди? — Все поддаются воспитанию. Ты либо рядом с собой оставляешь человека и его воспитываешь, либо ты человека отпускаешь. Перевоспитывать человека очень трудозатратно. Я оставляю рядом только тех людей, которые мне дороги, и уже вместе мы воспитываемся. Но вот с мужем-алкоголиком я бы жить не смогла, наверное, ушла бы. Если ты не можешь сдвинуть стену, то просто отойди. На сотрудников я не кричу, не воспитываю. Они сами принимают решение — оставаться или уйти. Пусть воспитатели воспитывают. Воспитывать нужно, перевоспитывать — экстремизм. — Да, так. Ломать человека — зачем?

8. Как правильно стареть? — Это очень клевая тема! Потому что старость отодвинулась. Если раньше 60 лет — это была глубокая старость. То сейчас вовсе нет! 60 лет сейчас — это новые 40. Что должна делать женщина: Во-первых, заморозка яйцеклеток. До 30 лет и, если нет детей, не нужно тянуть до 37, а потом переживать, как бы не возникли генетические аномалии. Вообще самые лучшие яйцеклетки — до 25 лет. Да, можно естественным образом зачать и в 60. Но после 37 лет риски лавинообразно возрастают. Во-вторых, косметология творит чудеса. Женщина может за собой хорошо ухаживать. Да и мужчины тоже. Они перестали смущаться и занимаются уходом за собой. Мы все готовы жить долго. Косметолог — это внешняя сторона. — Не только косметолог. В-третьих, нужно вовремя посадить себя на правильные гормоны. Для женщин есть препараты, которые мягко вводят в климакс и мягко поддерживают физиологические процессы. С 45 лет уже пора. В 25— заморозить яйцеклетки, в 45 — гормоны. До 40 желательно родить, хотя бы одного ребенка. Развенчаем миф, что роды омолаживают организм. Ничего подобного. Роды — большая нагрузка для организма. Чем моложе беременность — тем лучше. И в 60 лет женщина уже самореализовалась и нужно оставить себе лет 20 на жизнь. Молодость — время повкалывать, учеба в институте — не время для путешествий и тусовок. Это время для работы и заработка. Пока есть силы. Хорошо, что проходит тренд на „молодежное бухалово“. Страшно вспомнить, что творилось в студенчестве. Пили спирт неразбавленный. Сейчас бы я сразу умер от такого. — В прекрасные первые 20 лет нужно пахать. А в прекрасные „предзакатные“ 20 лет — учить молодежь. Я себе еще лет 15 отвожу на реализацию всех мечт. А потом дом, море с подружками, путешествия. Французы так живут. Но вернемся к Министерству семьи и детства. Получается, что нужно не только решить проблему „занятости детей“, нужно решать проблемы „загруженности молодежи“. А если ты до 5 лет носишь памперс, а в 40 все еще тинейджер… То получается, что молодежь настроена развлекаться, а не пахать. — Мне тяжело говорить о тинейджерах, я с ними не сталкиваюсь. Но! Интересный тренд этого года. На фоне снижения рождаемости начинает подниматься рождаемость возрастной группы младше 18 лет! Все думали, что на фоне падения увеличится рождаемость в группе старше 40 лет. А выросла в сегменте 16-17 лет! Это не те, кто думает „головой“, это те, кто думает „инстинктами“. Так с этим ясность полная. 16 лет — пора вхождения в фертильный возраст. Раньше в 14 лет женились по полной программе! История развивается по спирали, и вот он её новый виток. Физиологически женщина в 16 лет рожать готова. Комсомольское собрание её за раннюю беременность не осудит. Так что — вперед! — Да, в советское время забеременеть в школе — это же свинцовый страх и ЧП! А сейчас сексуальное раскрепощение и тотальный интернет. Дети рано узнают о сексе и видят отсутствие запретов. По итогу — рожать рано можно. Домашнее образование стало нормой, а не чем-то экзотическим.

Ну и пусть молодые рожают, а не тянут до 40 лет. Физиологически юная мама — это нормально. Организм готов. Французы, кстати, снизили возраст согласия до 15 лет. Возможно, с целью поднять рождаемость. — С ними тоже нужно заниматься. Им очень нужна поддержка. И если им помочь социализироваться, то будет все хорошо. И уж точно она не будет себя вести как „безмозглая кукла“. Она будет взрослой. И мужчина рядом с нею повзрослеет. Ромео и Джульетте было 15-16 лет. — Ромео они быть готовы, а вот нести ответственность за поступки… Всю мощь государственной машины нужно направить на помощь юным матерям. Сейчас падение рождаемости вызвано тем, что женщины после 36 лет только встают на ноги. И государство щедро финансирует рождение третьего ребенка. А может быть, стоит стимулировать молодежные роды? Дети — это модно! Ребенок интереснее, чем собачка или аватар в компьютерной игре! Ребенка можно отдать в спорт и гордиться его достижениями. Не выращивать олимпийского чемпиона, а популяризировать детский спорт и околоспортивную родительскую активность. Поездки на соревнования по городам и весям, тусовки родителей спортивного клуба и так далее. — Я тоже горжусь своими медалями за марафоны. А дети с родителями — так они в полном восторге! И детство для мамочки становится очень интересным. Оно связано не с „титаническим материнским трудом“, а с родительским энтузиазмом, путешествиями, интересным времяпровождением. Съездить на соревнования в другой город, погулять там, посмотреть местные достопримечательности. В век соцсетей, рождение ребенка становится причиной для гордости. Есть что показать белу свету! И рожать становится модным, и ребенка растить. Сейчас выписка из роддома — это целое шоу и повод наделать крутых фоток! И запостить их в Инстаграм. Уже готова целая программа популяризации материнства и детства! — Да. Стране просто необходимо Министерство семьи и детства! Есть чем заняться! — Перед нами целина, которую нужно поднять. У меня такое ощущение. Нет проторенной дорожки, которую легко подмести метелкой, и все сразу станет красиво, хорошо. Поле. Непаханное поле кругом. За работу!

Постскриптум. Перед выходом интервью Татьяна прислала голосовое сообщение. Создается такое ощущение, после прочтения интервью, что я занимаюсь какой-то гипотетической работой. При этом у меня нет времени на семью, детей и друзей. Все время какая-то „работа“. У меня каждый день расписан. Вот сейчас апрель и каждый день мероприятия, встречи, выставки, выступления. Марафон по роддомам идет по всем городам России и его надо сделать: связаться с губернатором, с Минздравом, отправить запрос в роддом. Огромная работа идет по премии Выбор родителей, каждые две недели новая номинация, нужно собрать новинки, изучить их, отрекламировать. Это не считая общественной деятельности — министерства, заседания, комитеты, комиссии. Эти все мероприятия часа на 3-4 и потом нужно составить письмо с предложениями. Весь рабочий день, с 8 до 20, занят „внешней“ работой. И на то, что нас кормит — на Инстаграм — остается только ночь! Я прихожу вечером домой и с удовольствием поиграла бы с ребенком в шахматы, посмотрела фильм и поговорила о любви. Но кто будет вести три аккаунта, в которых я должна разместить и пост, и сториз, и новинки в Выбор родителей. Реально нет времени. Сейчас приехала в Петрозаводск, сижу в гостинице, в холле — за пять часов успела сделать только часть дел. А вчера был безумный день в Питере. Работа — это не „перекладывание бумажек“. @tanya.butskaya @kvest_po_roddomam @viborroditeley.premiya