Он скинул 141 кг после нелепой ситуации в самолете

Канадец Тони Басси похудел на 141 кг после нелепой эвакуации при пожаре, когда из-за его полноты в самолет не поместился один пассажир.

Басси сбросил больше половины своего веса. Изначально он весил 250 килограмм, а после инцидента дошел до 109 килограмм. Он утверждает, что при похудении не прибегал к хирургическому вмешательству, а просто стал больше двигаться и правильно питаться.

Вот, как выглядел Басси до того, как попал в тот самый судьбоносный самолет.

@tony.bussey.14

В мае 2016 года недалеко от городка Форт-Макмюррей, где работал мужчина, случился сильный лесной пожар, продолжавшийся в течение месяца. Местные власти решили эвакуировать жителей, для этого им нужно было справиться с перевозкой порядка 88 тысяч человек.

Во время эвакуации Басси не мог не привлечь внимания, поэтому при посадке в самолет сотрудники аэропорта пропустили его самым первым занять свое место. Но оказалось, что посадить с ним еще одного пассажира будет проблематично из-за внушительных габаритов канадца.

@tony.bussey.14

Басси занял два места, и в этот момент к нему пришло осознание, что из-за него эвакуируют на одного человека меньше.

«Я все продолжал думать: «Вот, чья-то жена, чей-то муж или чей-то член семьи ждет, когда его мама, папа или близкий человек придет домой. Но им придется ждать дольше просто из-за того, что я слишком толстый, и со мной нельзя рядом сесть».

Уже в тот момент Басси принял твердое решение похудеть во что бы то ни стало. Когда он приехал в гостиницу, где его временно поселили, первым делом он отказался от еды.

@Roundhouse983

Следующие два года мужчина следил за своим питанием и активно ходить пешком. Сегодня он весит 109 килограмм и собирается похудеть еще больше. Он планирует записаться в тренажерный зал, а через три года научиться пробегать марафонскую дистанцию.