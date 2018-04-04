Ещё
Он скинул 141 кг после нелепой ситуации в самолете
Далее:
Читайте также:
Ещё

Он скинул 141 кг после нелепой ситуации в самолете 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: @Roundhouse983
Канадец Тони Басси похудел на 141 кг после нелепой эвакуации при пожаре, когда из-за его полноты в самолет не поместился один пассажир.
Басси сбросил больше половины своего веса. Изначально он весил 250 килограмм, а после инцидента дошел до 109 килограмм. Он утверждает, что при похудении не прибегал к хирургическому вмешательству, а просто стал больше двигаться и правильно питаться.
Вот, как выглядел Басси до того, как попал в тот самый судьбоносный самолет.
@tony.bussey.14
В мае 2016 года недалеко от городка Форт-Макмюррей, где работал мужчина, случился сильный лесной пожар, продолжавшийся в течение месяца. Местные власти решили эвакуировать жителей, для этого им нужно было справиться с перевозкой порядка 88 тысяч человек.
Во время эвакуации Басси не мог не привлечь внимания, поэтому при посадке в самолет сотрудники аэропорта пропустили его самым первым занять свое место. Но оказалось, что посадить с ним еще одного пассажира будет проблематично из-за внушительных габаритов канадца.
@tony.bussey.14
Басси занял два места, и в этот момент к нему пришло осознание, что из-за него эвакуируют на одного человека меньше.
«Я все продолжал думать: «Вот, чья-то жена, чей-то муж или чей-то член семьи ждет, когда его мама, папа или близкий человек придет домой. Но им придется ждать дольше просто из-за того, что я слишком толстый, и со мной нельзя рядом сесть».
Уже в тот момент Басси принял твердое решение похудеть во что бы то ни стало. Когда он приехал в гостиницу, где его временно поселили, первым делом он отказался от еды.
@Roundhouse983
Следующие два года мужчина следил за своим питанием и активно ходить пешком. Сегодня он весит 109 килограмм и собирается похудеть еще больше. Он планирует записаться в тренажерный зал, а через три года научиться пробегать марафонскую дистанцию.
PlayboyRussia.com: последние новости
Бой бессоннице! 9 неожиданных способов развлечься, когда не можешь уснуть Tinder надоел: 6 самых необычных дейтинг-приложений Вертикальная мышь — что это за зверь и почему она нужна?
 Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света95
Зачем в СССР брили годовалых детей наголо23
Как возник миф о русском пьянстве8
Мужчина угостил чаек и был наказан на 17 лет50
«Шерочка с машерочкой»: кого так называли изначально5
Видео
00:51
«Обнаглевший» НЛО над Калифорнией
Безумный мир
00:58
Найден самый полный скелет тиранозавра
Вещи
03:09
Над Стокгольмом обнаружили НЛО с ярким лучом света
Безумный мир
01:46
Японкам предложили купить воображаемого охранника
Вещи
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение