Хочешь измениться? Имей мужество признать свои недостатки

Что люди ненавидят больше всего? Признавать собственные недостатки и ошибки. Кому приятно согласиться с тем, что он толстый или недостаточно умен для работы своей мечты? Скорее всего, таких людей найдется крайне мало. Мы охотно ищем недостатки в других людях, но не способны признать свои. По этой причине мы не относимся объективно к своим силам и возможностям. Но силен не тот, кто скрывает свои недостатки и отрицает их, а тот, кто признал свои слабости и работает над ними. В конце концов, ты всегда можешь выбрать тот путь, где потребуется проявить свои сильные стороны, а амбиции могут повести по ложной дороге, на которой ты неизбежно потерпишь поражение. Сегодня мы расскажем о том, как принятие своих слабостей может помочь в будущем.

1. Чтобы измениться, начни работу над теми привычками, от которых хотел бы избавиться

Потребуется некоторое время для того, чтобы принять собственные недостатки и смириться с ними. Ты должен признать, что твоя жизнь неидеальна, характер имеет свои изъяны, тело несовершенно, а навыки нуждаются в работе. В данном случае не должен преобладать перфекционизм — он должен уступить место рационализму. Объективное восприятие себя, собственных сил и возможностей позволит тебе рационально распределить силы и двигаться в том направлении, где ты сможешь добиться лучших результатов и успеха. Как измениться к лучшему и почему это проще, чем ты думаешь

2. Понимание собственных недостатков позволит принять лучшее решение

Представь, что ты спортсмен, который должен бежать 3 километра, чтобы твоя команда победила в общем командном зачете. Только дело в том, что ты хорош не в беге, а, предположим, в стрельбе из лука. Но амбиции затмили здравый смысл, и ты согласился пробежать это расстояние. Не рассчитав собственные силы, ты подвел команду и пришел к финишной черте практически последним, из-за чего оставшиеся участники твоей команды вылетели из соревнований. Это лишь пример, но излишняя самонадеянность может стать причиной того, что ты потерпишь сокрушительное поражение. Зная свои слабые стороны, ты сможешь избегать ситуаций, которые могут открыть всем твои недостатки, а также исключаешь риски провала, ведь будешь делать упор не на амбиции, а на навыки и умения.

3. Перфекционисты должны избавиться от мышления «все или ничего»

Работа большинства людей предполагает сидячий образ жизни, а ты знаешь, чем это чревато. И вот, прочитав очередную статью, человек, занятый на подобном производстве, решает, что будет ходить 30 минут в день, чтобы поддержать здоровье. Мыль хорошая, но выделить полчаса на прогулку в парке не получается, а на меньшее настоящий перфекционист не согласен. Все или ничего — мышление, которое мешает многим из нас действовать. У тебя нет возможности посещать зал уже несколько месяцев, но дома ты не тренируешься и вместо этого просиживаешь все время за просмотром сериалов, хотя банальные отжимания могли бы помочь поддержать тонус и хорошую физическую форму. Многие люди предпочитают не действовать, если что-то идет не по плану, а поиск альтернатив не считается приемлемым вариантом. Исследования говорят о том, что даже небольшие, но ежедневные усилия могут принести гораздо больше пользы, чем единоразовые и масштабные действия. Так что систематичность и дисциплина вновь доказывают свою эффективность.

4. Рецидивы — нормальное явление

Проблема плохих привычек заключается в том, что от них очень непросто избавиться. Курильщики со стажем частенько выкуривают по сигаретке во время застолья; люди, страдающие ожирением, срываются с диеты и отправляются за сочным бургером. Но подобный срыв не означает, что стоит отказываться от шанса изменить жизнь в лучшую сторону. Выкуренная сигарета не должна стать причиной покупки новой пачки; пропущенная тренировка не служит оправданием тому, что ты забросил спортивный зал. Рецидив в подобных случаях — это обыденная практика, так что не переставай верить в себя и умей прощать подобные оплошности. Как побороть самого себя

5. Признав свои недостатки, ты можешь развить силу воли

Келли Макгонигал, автор книги «Инстинкт воли», считает, что стресс, самокритика — это главные враги силы воли, а принятие собственных недостатков помогает укрепить целостность личности. Когда ты признаешься себе в том, что несовершенен, то сможешь сосредоточиться на действительно важных вещах и не будешь думать о собственных недостатках. Отпадет необходимость казаться идеальным человеком; придет осознание того, что ты имеешь право на ошибку, и неудачи не будут вызывать такой стресс, как раньше. Ты научишься прощать не только себя, но и других людей, которые оступились и допустили какую-либо ошибку. Признаки того, что ты слишком самокритичен