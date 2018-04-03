9 мифов о карьере, которые мешают тебе добиться успеха

Вокруг карьеры сложилось немало мифов, которые мы впитываем с последних классов школы: «не скромно самой просить о прибавке к зарплате», «ты обязательно должна расти по карьерной лестнице», «собственная реализация важнее денег». Эти стереотипы не только не соответствуют действительности, но и ограничивают тебя в работе. Мы собрали самые вредные представления о карьере, которые мешают твоему успеху. Прочитай, осознай и забудь о них, ведь все барьеры только в твоей голове.

1. Художники должны голодать

Творческий подход в представлении многих людей мало связан с зарабатыванием денег. Поэтому музыканты, художники, писатели и прочие деятели искусства начинают путь к успеху с противостояния родительским упрекам. На самом деле есть много способов превратить свою страсть в выгодное дело. Нужно только чуть больше упорства, веры в себя и трудоспособности.

2. Это все, что тебе нужно знать

То, что какая-то информация не касается твоей компетенции, не значит, что тебе не нужно ее знать. Чем больше профессиональных контактов и навыков у тебя появится, тем более ценным специалистом ты станешь. Многофункциональность — одно из главных качеств современного сотрудника.

3. Учеба дает все нужные знания для работы

Когда только начинаешь работать, чувствуешь себя как слепой котенок. Кажется, что пять лет университета прошли напрасно, ведь ты до сих пор многого еще не знаешь. Не стоит переживать из-за этого, мы должны продолжать учиться на протяжении всей карьеры. Убеждение о том, что ты не должна просить помощи, ошибочно. Обращаясь за советом к более компетентным коллегам, ты быстрее научишься делать все правильно и избежишь многих ошибок.

4. Должность определяет, насколько ты важна

Даже если ты не считаешь свою должность престижной, ты можешь использовать ее, чтобы наладить важные профессиональные связи, получить навыки и пройти свой путь к позиции, о которой ты мечтаешь. Нет такой должности, которая закроет для тебя другие возможности. Главное — ответственно относиться к работе, искать нестандартные решения и не останавливаться в профессиональном развитии.

5. Все личное стоит оставлять за дверью офиса

Это утверждение в чем-то даже справедливо, но оставаться человеком на рабочем месте вполне нормально. Проявление некоторой уязвимости поможет сформировать доверительные отношения с коллегами. Это облегчит понимание между вами, но не злоупотребляй им и не перегибай с откровенностью.

6. Ты должна подниматься по карьерной лестнице

Престижная должность не обязательно даст работу, которую ты хочешь. Важно стремиться к тому, что больше поможет твоему развитию, а не то, чем приятней хвастаться перед друзьями. По словам создателя ресурса The Soul Fueled Leader Джана Тонаки, основные навыки, необходимые работнику в современной конкурентной среде — ловкость и гибкость:

Иногда вам нужно брать на себя задачи, позиции и опыт, которые являются латеральными для вас, более низкое положение в другой дисциплине или полностью покинуть линейный путь по карьерной лестнице. Вы можете набирать кросс-функциональные навыки. Вы не только обретаете гибкость и ловкость, вы также начинаете глобально мыслить.

7. Ты не должна слишком стремиться к власти и деньгам

Женщин нередко критикуют за слишком мужской характер. Наше стремление к власти или деньгам воспринимается негативно, тогда как для мужчины это нормальные желания. Хотя до равного отношения к сотрудникам обоих полов нашей стране еще далеко, ты не должна ограничивать свои возможности из-за нелепых стереотипов. В слове «карьеристка» нет ничего плохого, и желание зарабатывать больше денег вполне естественно для самодостаточной девушки.

8. Другие женщины — твои конкурентки

Вместо того, чтобы конкурировать друг с другом, женщинам стоит объединиться, чтобы стать сильнее. Повсеместный сексизм на рабочем месте и так создает девушкам достаточно проблем. Не лучше ли быть союзниками против неравноправия, а не способствовать ему.

9. Хвастаться плохо

Нас с детства учат, что хвастовство — это недостаток. Стоит ли удивляться, что когда приходит время продвигать себя, мы не знаем, что сказать.

Многие профессионалы выросли в системе убеждений, что, пока вы не работаете, не поднимая головы, каждый будет автоматически видеть вашу ценность, и вы получите то преимущество, которого заслуживаете, — говорит исполнительный директор NYC Шефали Райна. — Существует чувство, что самореклама является чисто корыстной и имеет негативные коннотации, и многие из нас чувствуют себя очень неудобно, продвигая себя. Вопреки этой вере, если вы выступаете за себя в надежном и стратегическом плане, он показывает, что вы ценны, и то, чего вы хотите в своей карьере.

Ты можешь слышать все эти выражения снова и снова, но это не делает их правдой. Единственный совет, который стоит послушать — тот, который поможет тебе достичь успеха.