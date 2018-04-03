Сомнение: что это такое и как его преодолеть

«Не теряйте жизнь в сомнениях и страхах; потратьте время на работу над собой, ведь правильное выполнение обязанностей будет лучшей подготовкой к будущему, которое последует за ним». Ральф Уолдо Эмерсон

Существует некая сила, которая мешает нам добиваться поставленных целей, и порой мы не можем начать что-либо делать из-за ее воздействия. Бороться с этой силой непросто, ведь она создана нами и сидит в голове. Сила эта — сомнения и страхи. Мы много и часто писали о том, что в жизни мужчины нет места этим чувствам, но порой ты не можешь контролировать, сомневаться ли тебе по тому или иному поводу. И если самостоятельно преодолеть сомнения не выходит, то на помощь придет твоя любимая редакция BroDude. По мнению Мерриам-Вебстер (компании, издающей справочники и лексические словари), страх — это «неприятная, часто сильная эмоция, вызванная ожиданием или осознанием опасности». Природа сомнения заключается в том, чтобы «поставить под вопрос успех и стабильность».

1. Чем отличается страх от сомнения

Страх основан на эмоциях и часто парализует работу и мышление из-за того, что влияет на нервную систему целиком, ведь отчасти мы живем не только разумом, но и эмоциями. Сомнения же относятся к особенностям мышления, которые заставляют нас чувствовать себя неуверенно, неопределенно. Из-за сомнений очень сложно принять решение и оставаться уверенным в своем выборе.

Но мешает ли нам это внутреннее чувство неуверенности? Откуда оно вообще взялось? На самом деле, сомневаться — это естественная функция нашего мозга. У каждого здорового человека есть свой поток мыслей, идей; догадки и развитое критическое мышление порождают сомнения, чтобы принимаемые нами решения были взвешенными и обдуманными. Это помогает избежать многих проблем и трудностей, которые возникают в будущем из-за поспешно принятого решения. Весь процесс мышления, сомнений и принятия окончательного решения называется эмоциональной адаптацией. Психологи Сьюзан Дэвид и Кристина Конглтон говорят следующее об эмоциональной адаптации: «Первый шаг в развитии эмоциональной адаптации — это заметить, когда вас захватывают мысли и чувства. Это трудно сделать, но есть определенные контрольные признаки. Во-первых, ваше мышление становится жестким и повторяющимся. А во-вторых, ваш разум прокручивает одни и те же мысли, подобно просмотру старой кассеты».

Мы можем двигаться к своей цели, проживая каждый момент и думая о происходящем, веря в то, что движемся в правильном направлении. Затем наш разум активизируется, порождает много критических мыслей, и появляются сомнения, которые мешают развиваться и двигаться вперед. Мечты кажутся далекими, жизнь — не такой уж и яркой, и чувство предрешенности уничтожает весь энтузиазм. Сомнения уничтожают не только наши мечты и цели, но из-за неверия ты и сам можешь уничтожить мечту другого человека.

«Вы не добираетесь до моментов прорыва, принимая неудачу за норму, полагая, что ваши сомнения в себе являются оправданными, и вообще уходите». Вик Джонсон

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2. Как противостоять сомнениям

1) Практикуй диалог с самим собой. Когда ты выберешь цель, обсуди все плюсы и минусы этой затеи с самим собой вслух. Подобная практика помогает рационально взглянуть на то, чем ты хочешь заняться. Она позволит взвесить риски и убедиться в том, стоит ли вкладывать силы в конкретное предприятие.

2) Будь готов изменить курс. Ты всегда должен быть готовым скорректировать свои планы, чтобы миссия увенчалась успехом. Если что-то идет не так, то очень важно изменить курс и идти к своей мечте другой дорогой. Но новый путь не означает новую цель, и изменения в планах — это не провал, а разумные действия.

3) Наполеон Хилл говорил: «Нерешительность кристаллизуется в сомнения — эти две составляющие и становятся страхом!». Будь готов к тому, что у тебя не всегда будут ответы на все вопросы, но двигаться вперед будет необходимо. Страх, порожденный сомнениями, может парализовать, и ты откажешься от своих целей. Верь в свои силы и не сомневайся в них. 4) Используй свои навыки и будь уверен в них. К определенному моменту ты станешь опытным человеком, с набором знаний, житейской мудростью и навыками. Именно эти качества помогут добиться поставленной цели. Главное, не сомневайся в них. Когда ты уверен в себе, то нет препятствий, которые смогут преградить твой путь.

5) Используй свой опыт для самообучения, а затем помоги другим преодолеть их сомнения. В минуты сомнения задай себе этот вопрос: «Что бы я посоветовал и как бы помог кому-то другому в аналогичной ситуации?». Этот способ поможет трезво взглянуть на собственные проблемы, ведь давать советы другим гораздо легче, чем принимать решение самостоятельно. Таким образом ты обходишь блокировку ума и не попадешь в ловушку критического мышления.

Сомнения и страхи, с одной стороны, предостерегают нас от ошибок, но с другой — являются злейшими врагами. Будь осторожен в каждом своем действии и решении, но в тот же момент — решителен и смел. В итоге добивается успеха лишь тот, кто не боится рисковать. Так что живи с холодной головой и горячим сердцем. 7 способов быть устойчивым человеком, который не боится смотреть в будущее