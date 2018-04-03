Звезды, которые никогда не улыбаются (ну или почти никогда)

Вы тоже заметили, что младшая из сестер Хадид практически никогда не меняет выражение лица и не улыбается на камеру? О причинах своей вечной серьезности модель рассказала в одном из интервью.

«Иногда мне просто некомфортно улыбаться на камеру. На самом деле, только в этом году я научилась понимать, как правильно это делать, — рассказала Белла изданию The Guardian в прошлом году.

Бену Аффлеку, кажется, всегда не до смеха. Он сохраняет одинаково равнодушное выражение лица и во время напряженного баскетбольного матча и во время прогулок с детьми. Всему этому можно было бы найти оправдание (например, посчитать, что Бен просто переживает по поводу развода с Дженнифер Гарнер ), но с такой гримасой он ходит всю жизнь. Бен, дорогой, ну не надо так!

У Виктории Бекхэм куда больше поводов для радости, чем у Бена Аффлека. В ее семейной жизни царит полная гармония: красавчик-муж, четверо очаровательных детей, что еще нужно? С бизнесом, кажется, тоже все обстоит неплохо. Но Вики все равно поддерживает имидж железной леди и никогда не улыбается. Почему? Ответ кроется в названии одной из ее коллекций — Fashion stole my smile, что переводится как «Мода украла мою улыбку».

Кристен Стюарт тоже однажды приняла осознанное решение не улыбаться фотографам. Вот как она объясняет свою позицию: «Мне кажется, что если я улыбнусь папарацци, то люди меня не так поймут. Они решат, что я сдалась или продалась. Так что, я не стану улыбаться на камеру». Странные рассуждения, Крис! Может, стоит пересмотреть свои принципы и хотя бы иногда делать исключения?

Эминем считает, что улыбаться ему не позволяет статус крутого парня из рэп-тусовки. Однажды в Twitter поклонница все же решила спросить у своего кумира, почему в Сети невозможно найти его фото с улыбкой на лице. У них состоялся следующий диалог:

Дина: Эминем, ты не улыбаешься? Никогда не видела тебя улыбающимся на фотках.

Эминем: Дина, ты не купаешься?

Собственно, это все, что вам нужно знать о манере общения Эминема с фанатами.