Ещё
Звезды, которые никогда не улыбаются (ну или почти никогда)
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезды, которые никогда не улыбаются (ну или почти никогда) 

SNCmedia.ru 1 час назад
Фото: SNCmedia.ru
Белла Хадид
Вы тоже заметили, что младшая из сестер Хадид практически никогда не меняет выражение лица и не улыбается на камеру? О причинах своей вечной серьезности модель рассказала в одном из интервью.
«Иногда мне просто некомфортно улыбаться на камеру. На самом деле, только в этом году я научилась понимать, как правильно это делать, — рассказала Белла изданию The Guardian в прошлом году.
Бен Аффлек
Бену Аффлеку, кажется, всегда не до смеха. Он сохраняет одинаково равнодушное выражение лица и во время напряженного баскетбольного матча и во время прогулок с детьми. Всему этому можно было бы найти оправдание (например, посчитать, что Бен просто переживает по поводу развода с Дженнифер Гарнер), но с такой гримасой он ходит всю жизнь. Бен, дорогой, ну не надо так!
Виктория Бекхэм
У Виктории Бекхэм куда больше поводов для радости, чем у Бена Аффлека. В ее семейной жизни царит полная гармония: красавчик-муж, четверо очаровательных детей, что еще нужно? С бизнесом, кажется, тоже все обстоит неплохо. Но Вики все равно поддерживает имидж железной леди и никогда не улыбается. Почему? Ответ кроется в названии одной из ее коллекций — Fashion stole my smile, что переводится как «Мода украла мою улыбку».
Кристен Стюарт
Кристен Стюарт тоже однажды приняла осознанное решение не улыбаться фотографам. Вот как она объясняет свою позицию: «Мне кажется, что если я улыбнусь папарацци, то люди меня не так поймут. Они решат, что я сдалась или продалась. Так что, я не стану улыбаться на камеру». Странные рассуждения, Крис! Может, стоит пересмотреть свои принципы и хотя бы иногда делать исключения?
Эминем
Эминем считает, что улыбаться ему не позволяет статус крутого парня из рэп-тусовки. Однажды в Twitter поклонница все же решила спросить у своего кумира, почему в Сети невозможно найти его фото с улыбкой на лице. У них состоялся следующий диалог:
Дина: Эминем, ты не улыбаешься? Никогда не видела тебя улыбающимся на фотках.
Эминем: Дина, ты не купаешься?
Собственно, это все, что вам нужно знать о манере общения Эминема с фанатами.
SNCmedia.ru: последние новости
10 вредных советов, как писать о путешествиях скучно и занудно 5 особенностей английского быта, к которым сложно привыкнуть Самые низкорослые звезды (Питер Динклейдж не в счет)
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Какие привычки есть только у русского народа25
Почему у русских высокий болевой порог59
Анаконду, проглотившую каймана, назвали безобидной
Что произойдёт с человеком, если он будет молчать год
В торговом центре нашли тайную комнату8
Видео
13:43
На Марсе, возможно, обнаружили животных
Безумный мир
00:48
Рыцарь в латах из фольги удивил новозеландцев
Безумный мир
00:40
В Шотландии гигантский лесной кот попал на видео
Истории
01:18
Рыба-робот исследует экосистему океана около Фиджи
Вещи
03:17
Заклинатель змей решил справиться с шайкой кобр
Безумный мир
00:32
Сердитый гусь напал на американских солдат
Безумный мир
04:31
Робот София отшила Уилла Смита
Безумный мир
00:54
Шимпанзе отправился за пирожками в Краснодаре
Безумный мир
10:01
Неадекват в трусах бил машины голыми руками
Безумный мир
01:44
В США питбуль обошел кота и возглавил город
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение