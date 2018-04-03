7 книг для тех, кто не может пережить расставание

Когда переживаешь расставание с партнером, кажется, что ты никогда больше не сможешь полюбить. К счастью, люди подтверждают, что время лечит — так же как и книги. Эти семь книг посвящены горю от расставаний и любви, которая стала невзаимной, и научат тебя быть смелее и сильнее.

1. «Прекрасные мелочи» Шерил Стрейд

Проходишь через расставание? Тот, кого ты любила, — скончался? Не знаешь, что делать с своей жизнью? Прочитай эту книгу. Шерил Стрейд и ее Дорогая Лапочка гарантируют, что смогут залечить твое травмированное сердце — независимо от причины боли.

Никто не защитит тебя от страдания. Ты не в силах ни выплакать его, ни заесть, ни отогнать голодом, ни выходить ногами, ни отбиться от него кулаками, ни даже справиться с ним благодаря психотерапии. Оно просто есть, и ты должна пережить его.

2. «Словарь любовника» Дэвид Левитан

Бестселлер Дэвида Левитана — история любви, рассказанная от начала до конца словами словаря. Простой и краткий стиль повествования подчеркивает жестокую истину, на которой был основан роман. Эта книга — то, что хочется процитировать своим друзьям в Твиттере, — что собственно и сделал сам автор в своем профиле.

cocksure, adj. самоуверенный, прил. Мы заходим в бар, и все сразу оборачиваются и смотрят на тебя. Ты это прекрасно знаешь. Мы заходим в бар, и все сразу оборачиваются и смотрят на тебя. Я это тоже прекрасно знаю. Тебе это только добавляет уверенности. А мне? Мне это добавляет сомнений.

Иногда любовь безответна только потому, что одна или обе стороны не желают или не могут дать другому то, что нужно. Порой это происходит из-за семьи. Тита де ла Гарза одержима своим соседом, но не может быть с ним из-за семейных традиций. Она остается незамужней домохозяйкой, которая заботится о своих стареющих родителях на протяжении всей жизни.

Она чувствовала себя такой одинокой, такой покинутой! Последний индейский перчик в соусе из орехов и пряностей, оставшийся на подносе после большого приема гостей, не чувствовал бы себя так отвратительно.

4. «Доводы рассудка» Джейн Остин

Трудно назвать роман Джейн Остин, где безответная любовь не сыграла бы какую-либо роль, но «Доводы рассудка» — самый яркий пример подобной истории. Из-за социального давления Энн Элиот приходится забыть о помолвке с мужчиной, которого любит, и следующие 10 лет она проводит в сожалении об этом.

Как скоро нам на помощь приходят доводы рассудка, если нам чего-то хочется.

Эта книга — атмосферная сказка о жизни десятилетней девочки, которую похищает семейка лесных отшельников. Еще совсем юной Винни приходится разобраться в своем отношении к любви и смерти — своей и своего возлюбленного.

Одно дело — рассуждать, что нужно жить самостоятельно, заниматься чем-то важным, и совсем другое — сделать это, когда представится возможность.

Подростки, живущие в Сиэттле перед началом Второй Мировой, наслаждаются всеми радостями беззаботного флирта, прежде чем Кейко высылают в японский лагерь вместе с семьей. Спустя десятилетия ее вещи — и вещи сотен японских семей переносят Генри в воспоминания об этой любви.

Заботиться об Этель было все равно что вести самолет прямиком на скалы, но бережно. Крушение неминуемо; главное — каким будет оставшееся до него время.

7. «Любить того, кто рядом» Эмили Гриффин

Если ты сравниваешь каждого нового парня со своим бывшим, эта книга наконец поможет тебе научиться двигаться дальше. Профессиональному фотографу Эллен выпадает возможность заработать хорошие деньги для своей семьи, но инициатива исходит от ее бывшего. И девушка никак не могла ожидать, что ее захватят запретные чувства и что ей придется выбирать между надежным мужем и непредсказуемым любовником.

Иногда счастливой развязки не бывает. Как ни старайся, жизнь не прожить без потерь.