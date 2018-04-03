Денис Клявер поддержал участника проекта «Ты супер!»

Юноша три года назад попал в приемную семью и сразу же обрел 11 братьев и сестер. Он много занимается вокалом и мечтает стать профессиональным артистом.

В четвертьфинале Петр исполнил композицию «День рождения» из репертуара дуэта «Чай вдвоем». Появление на проекте одного из участников группы Дениса Клявера стало лучшей поддержкой для конкурсанта.

Клявер отметил, что выступать в группе гораздо легче, чем сольно, и похвалил участника за храбрость. «Петр, выйти на сцену в одиночестве — очень мужественный поступок! Ты очень искренний и настоящий исполнитель, я думаю, что творчество — это твой путь!» — сказал певец.

Посмотреть на встречу Пети Макаренко и Дениса Клявера зрители НТВ смогут 7 апреля, в субботу, в 20:00.