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Запущен сайт образовательного проекта «Полка»
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Запущен сайт образовательного проекта «Полка» 

Рамблер 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Проект посвящен самым важным произведениям русской литературы, в том числе вошедшим и в школьную программу, но при этом ориентирован не только на детей, но и взрослых.
Авторы проекта — журналист и культуролог Юрий Сапрыкин, книжный обозреватель Елена Макеенко, литературный критик и переводчик Лев Оборин — проект заинтересует тех читателей, кто ориентирован на медленное вдумчивое чтение.
Всего "на полке" проекта 108 книг, которые "оставили след в истории, расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке", сообщается на сайте.
Читатели найдут ответы на самые разные вопросы, начиная со стандартных: когда и как была написана книга и что повлияло на автора — и заканчивая философскими: зачем Веничка едет в Кремль и действительно ли все счастливые семьи счастливы одинаково.
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