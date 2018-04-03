Запущен сайт образовательного проекта «Полка»

Проект посвящен самым важным произведениям русской литературы, в том числе вошедшим и в школьную программу, но при этом ориентирован не только на детей, но и взрослых.

Авторы проекта — журналист и культуролог Юрий Сапрыкин , книжный обозреватель Елена Макеенко, литературный критик и переводчик Лев Оборин — проект заинтересует тех читателей, кто ориентирован на медленное вдумчивое чтение.

Всего "на полке" проекта 108 книг, которые "оставили след в истории, расширили возможности литературы, повлияли на развитие языка, мысли и общества, сообщили что-то новое о мире и человеке", сообщается на сайте.

Читатели найдут ответы на самые разные вопросы, начиная со стандартных: когда и как была написана книга и что повлияло на автора — и заканчивая философскими: зачем Веничка едет в Кремль и действительно ли все счастливые семьи счастливы одинаково.