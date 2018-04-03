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Юрий Дудь рассказал о классической эпохе российского MTV
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Юрий Дудь рассказал о классической эпохе российского MTV 

Аpelzin.ru 1 час назад
Новый выпуск «вДудя» посвящен истории зарождения и первых лет жизни российского телеканала «MTV». В шоу приняли участие неподражаемые ведущие тех лет — Тутта Ларсен, Антон Комолов, Василий Стрельников, Ольга Шелест, а также создатель проекта — Борис Гурьевич Зосимов. https://www.youtube.com/watch?v=YQRmaQ14-LA «В истории России есть как минимум один канал, который нес людям новое знание и хороший вкус. Который общался с тобой легко — как будто ты его давний кореш. Который вдохновлял и объяснял: границы на карте, конечно, существуют, но на самом деле никаких границ нет. Этот канал называется MTV» — Юрий Дудь. https://www.youtube.com/watch?v=nj5nuYYrZvg https://www.youtube.com/watch?v=zb82S5Vthj8
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