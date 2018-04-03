Почему нам не понять женщин

Женщина — друг, сестра и смысл существования мужчины. Казалось бы, мы живем в одном мире, но понять друг друга получается не всегда. И тому есть объяснение: есть вещи, которые мужчинам просто не понять. Вот, где дьявол кроется. Такие же, непонятные женщинам нюансы есть и у мужчин, но нам ведь гораздо интереснее заглянуть в зазеркалье.

Погоня за красотой

Жизнь мужчины проходит в борьбе за деньги. Женщинам это не чуждо, но у них есть один не менее важный нюанс — собственная привлекательность, которая с годами меняется, улетучивается, становится другой. Вот они и проживают жизнь в погоне за свежестью. Поэтому им приходится контролировать каждый свой жест, каждое свое слово, выпрямить в нужный момент спину, повернуться рабочей стороной лица да еще и так, чтобы освещение комнаты не выдало наружу ее болезненные мешки под глазами, с которыми она воюет вот уже целую вечность. Должно стукнуть где-то 50 лет, чтобы произошло переосмысление, и жить стало проще.

Любовь и ненависть к овуляции

Кто-то мечтает о России без Путина, кто-то — о мире без зла. Большинство женщин мечтает о жизни без месячных. Это ведь не только кровотечение, но и боли во всех возможных местах. Только начала ходить в спортзал — приходится брать вынужденный перерыв. Хотя если месячные не идут в положенный срок — это повод для паники и беспокойства. А ведь цикл вполне может сбиться из-за акклиматизации, и роковой момент переносится на другой день. Вот такая вечная дилемма: с ними плохо — без них страшно. Однако человечество придумало миниатюрные дамбы, способные остановить реки крови. Но у мужчин они вызывают больше вопросов, нежели понимания. Во-первых, тампон. Да, прямо так и засовывают. Ну, кому-то удобно и, вероятно, нравится. А потом дергают за веревочку, а он и… выскакивает. Есть еще более вычурные устройства: например, менструальная чаша имени Nixelpixel. Прямо целая чаша вставляется прямиком туда. Вот туда вот. На любителя — надо привыкнуть, и поначалу трудно установить. Зато потом только переполнилась — выливаешь, моешь, вставляешь по новой. А что ты хотел — любая гигиена со стороны выглядит не очень симпатично.

Капризный организм

Вообще, женский организм словно старый автомобиль: вроде бы ломается, но продолжает работать. Если ты не гинеколог, то твое знакомство с женским организмом, скажем так, весьма поверхностное. А ведь там свой огромный и очень сложный мир, который весьма капризно воспринимает любые изменения. Нарушение обмена веществ, и сразу начинаются подозрительные выделения. Съела что-то дрожжи содержащее — началась молочница. А цистит как что-то само собой разумеющееся, ибо проще найти обитаемую планету, чем женщину, которая ни разу в жизни не подстывала. Женский организм в зоне бикини — это, грубо говоря, одна инфекция, сменяющаяся другой. Так уж анатомически устроено, что когда проектировалась система безопасности женского полового органа, природа схалтурила и дала взятку проверяющим органам. Вот и приходится им жить с лекарствами в обнимку.

Бритье туловища

Ты когда-нибудь видел обложку пластинки югославской певицы Саветы Йованович? На пластинке 1970-го года изображена сама певица — знойная женщина и по совместительству мечта Чуббаки, которая, несмотря на весьма крупные формы, была одета в короткое интригующее платье. Из этого платья горным массивом вылезали ноги, покрытые густой растительностью. Как бы женщины ни боролись за право щеголять волосами на всех частях тела, большинство предпочитает от них избавляться. Удалить шерсть с подмышек, ног, срамных мест — еще полдела. А ведь кому-то приходится еще и от усов избавляться. И не бритвой, а процедурами. Хотя одна блоггерша как-то рассказала, что буквально прозрела, побрив лицо. Макияж стал ложиться ровнее, еще какая-то хрень в ее жизни засияла новыми красками. Как бы ты ни жаловался на ежедневное бритье, не ругал нас за статьи о пользе бритья лобка, девам приходится сложнее. А все для того, чтобы нравиться тебе и еще нескольким сотням тысяч, живущим в твоем городе.

Неласковые пилюли

Надо сказать, что гораздо дешевле пользоваться противозачаточными, чем презервативами. Но если для нас это просто таблетка, которая позволяет спокойно закончить начатое, то для девушек это чревато последствиями. До сих пор идут споры о вреде и пользе таких таблеток, но как бы то ни было, дама должна выбирать их, что называется, под себя, поскольку гормональная контрацепция — дело нешуточное и может закончиться депрессией, проблемами с циклом, увеличением веса и другими побочными эффектами. Но все же это гораздо лучше, чем «Пастинор» — лютая штука для молодежи и взрослых, которые оказались слишком неловкими в решающий момент, а детей не хотят. Довольно жестоко заставлять свою женщину глотать эту адскую таблетку, поскольку последствия не самые приятные, и, глядя на побочные эффекты, возникает желание убежать к маме, чтобы она тебя спрятала.

Большая любовь

Иной раз отношения заходят далеко, секс становится не случайным, и хочется чего-то большего. Вам обоим. Берешь, что называется, быка за рога и лезешь в анал. Удовольствия, ясное дело, никакого. Стараешься действовать с аккуратностью сапера, а она все равно орет, словно внутрь заливают раскаленное олово. Уже и смазку используешь, и продвигаешься со скоростью 1 миллиметр в час, а ей все равно неприятно. Но вряд ли ощущение, будто внутри тебя растет человек, можно назвать приятным. Можешь попробовать, если хочешь. Есть менее болезненные способы, например блоуджоб. Хватаешь ее за волосы, звереешь, как Рокко Сиффреди в своих роликах, и еще требуешь, чтобы она смотрела тебе в глаза. Она б и рада сделать «глубокое горло», чтобы ты поскорее отстал и успокоился, но не получается. Пытается угодить, но так сразу не выходит. Ей нужно время, тебе нужен эффект, как в порнухе, — ваши желания не состыковываются. Как оказалось, дегустировать семя им тоже не всегда нравится. Просто не хочется, да и оно не всегда вкусное и во многом зависит от того, что ты ел. Вряд ли тебе захочется хлебнуть ее выделений, а она почему-то должна. Потому ее обижает, что после минета ты отказываешься с ней целоваться. Объяснить по-человечески, какие убеждения мешают тебе это сделать, невозможно, а целоваться неприятно. Вот и возникает недопонимание.

Благородная девица

Все-таки мы никогда не поймем друг друга. У девушек ведь тоже возникают проблемы на свиданиях. Что у тебя, что у нее мысли одинаковые: оказаться в постели. Но если она предложит, то покажется шлюхой, что никак не играет в ее пользу. Делать первый шаг ей тоже не с руки, поскольку мама воспитала, что это должен делать кавалер. Намеков ты не понимаешь, сделать этот шаг не решаешься, поскольку за этой пеленой воспитанности она кажется тебе холодной. Но она же не может ее снять — вдруг ты посчитаешь ее легкомысленной блядью на одну ночь.

Мужской мир В чем-то феминисток можно понять: этот мир целиком и полностью мужской, как бы они ни боролись за равенство. Во всяком случае, в нашем микрокосме уж точно. Он создан для удобства мужчин, и все в нем решается мужчинами. Не сказать, что нас это сильно расстраивает, как и большинство женщин. Но домогаться можно по определению только женщин; на рабочих местах ущемляют тоже слабый пол.