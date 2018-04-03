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Почему люди склонны переплачивать за вкусную еду
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Почему люди склонны переплачивать за вкусную еду 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: depositphotos.com
Американские исследователи определили, что за вкусную еду люди готовы платить большую цену, чем она стоит на самом деле. В ходе эксперимента ученые просили участников контрольной группы оценивать тот или иной продукт. Результаты исследования опубликованы научном журнале.
Несмотря на внутренние установки у любого человека может спонтанно возникать тяга получить что-либо, и особенно какую-нибудь вкусную еду. Далеко не всегда такое искушение объясняется чувством голода, нередко в этих случаях срабатывает психологический механизм. Подобное явление, к слову, распространяется и на вредные привычки — например, желание выпить или выкурить сигарету даже у того, кто давно прекратил губить свое здоровье.
Исследователи поставили целью изучить эту особенность поведения. Для этого они показывали добровольцам различные вкусности: шоколад, кукурузные чипсы и газировку. Каждому назначался продукт, которому он отдавал предпочтение. После этого испытуемых просили оценить собственное желание, сопоставив его со шкалой, а следом назвать цену, которую они готовы отдать за получение лакомства. За четыре часа до эксперимента людям запретили есть.
Спустя несколько минут после первых замеров испытуемых снова просили озвучить собственные оценки, а затем предлагали им более полезный для здоровья продукт. Выяснилось, что после продолжительных размышлений участник эксперимента были готовы заплатить большую стоимость, которая в среднем превышала их первую оценку на 35%. Во всех случаях подобная статистика наблюдалась, когда испытуемый оценивал продукты, к которым испытывал склонность.
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