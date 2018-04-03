Почему раздражают «идеальные матери» в инстаграме

Ребенок заснул — ты заходишь на кухню, отыскиваешь среди руин чашку кофе, приготовленного днем, и от усталости еле держишься на ногах. С экрана смартфона на тебя смотрит прекрасная молодая мама: в одной руке у нее дизайнерский половник, во второй букет свежих пионов, на столе посреди вылизанной до блеска кухни возвышается в красивой посудине лимонный тарт с базиликом, трое опрятных детей улыбаются в камеру, играя под столом в развивающие деревяшки. И даже теплый кофе уже не полезет в горло.

Почему в инстаграме все матери — идеальные

Век высоких технологий даровал нам множество платформ для общения и самовыражения, и самые доступные из них — социальные сети. В соцсетях ты можешь быть кем угодно, ведь все, что для этого требуется — создать образ своей идеальной жизни. Например, с помощью фотографий в Инстаграме — только ты решаешь, что попадет в кадр, и трансформируешь реальность по своему желанию.

Поэтому на фотографиях идеальных мам нет разбросанных игрушек, грязных подгузников, мятой одежды и исписанных обоев. В реальной жизни на каждую «инстамаму» хоть раз срыгнуло дрожайшее чадо, но социальная сеть дает возможность смещения фокуса с этого грязного секрета на ту часть жизни, которую именно ты решаешь показать.

Почему тебя это бесит

В каждом из нас сосуществуют актуальное Я — то, как мы себя воспринимаем в действительности, и идеальное Я — совершенная версия нас, какими мы хотели бы быть. Чем больше расхождение между актуальным и идеальным, тем больше разочарования и неудовлетворенности в собственной жизни мы испытываем.

Инстаграм-аккаунты супермам подпитывают наше ощущение собственной неидеальности и повышают планку желаемого — каждый раз пироги с ревенем все более красивы, дети все более послушны, а бизнес в декрете всё успешнее. А твой ребенок какает на ковер.

Абсолютное большинство наивных представлений о материнстве с рождением ребенка разбиваются вдребезги, и мы обнаруживаем, что половина рекомендаций из прочитанных книг о родительстве не срабатывают. Ваш ребенок не спит ночами, а днем пожирает детали из наборов для раннего развития и целится тебе в глаз дорогущей игрушкой из списка must have. Поэтому мы злимся — наши собственные неоправданные ожидания на фоне фотографий воплощенной мечты порождают комплекс неполноценности, мы чувствуем себя плохо, а успешные виновницы вызывают лишь зависть и раздражение.

Как перестать ненавидеть и извлечь из всего этого пользу

Многим мамам нравится думать, что за фотографиями идеальной семьи стоят какие-то драмы, и чем страшнее, тем лучше: гораздо проще думать, что чужая счастливая жизнь — лишь враньё и фальшь ради привлечения внимания или заработка на рекламе.

Чужие проблемы не должны успокаивать и, по правде говоря, не могут. Поэтому первое, что нужно сделать, если вас раздражает чья-то идеальная жизнь в Инстаграме — немедленно прекратить сравнивать себя с другими и в очередной раз принять тот факт, что никто никому ничего не должен. Если вам трудно — всё в порядке, так и задумано. Нормально, когда хочется видеть, что не только у тебя дома полный бардак и непослушные дети, но не надо ждать, что люди будут выносить сор из избы и во всеуслышание транслировать свои неудачи, провалы и горести. Каждый из нас имеет право быть тем, кем пожелает, и если это возможно в интернете (пусть даже и только там), то не должно мешать остальным.

Вместо самобичевания всегда можно включить режим губки. У меня двое детей, и в инстаграмах других родителей я нахожу множество идей для вдохновения. Многие мамы делятся действительно любопытной информацией по воспитанию, и совершенно не имеет значения, подойдет именно вам и вашему ребенку предложенный шаблон или нет — чужие методы являются отличным способом посмотреть на любую часть нашей жизни с другого ракурса и найти свое лучшее решение. Не бойтесь радоваться чужому успеху и не заострять внимание на том, что кто-то делает что-то лучше вас — сделайте это источником мотивации или вообще ничего не делайте с этим. Выйдите из гонки. Keep calm. В конце концов, никому кроме вас нет дела до того, идеальная вы на самом деле мать или нет, а красивые фотографии никак на это не повлияют.

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