Какими были русские богатырши

Имена многочисленных русских богатырей — мужчин, пожалуй, перечислит даже ребенок. Однако в былинах можно найти и богатырей женского пола.

Их называли поленицы (или поляницы). Женщины-воительницы были не только в сказках, но и в жизни. Например, достоверно известно о том, что в Куликовской битве участвовали как минимум две представительницы прекрасного пола.

Значение Куликовской битвы

Битва на Куликовом поле сыграла колоссальную роль в истории Руси. Во-первых, эта битва повлекла за собой освобождение нашей родины от татаро-монгольской власти, а, во-вторых, сплотила русский народ и вселила в него веру в свою мощь.

Куликовская битва стала одним из самых жестоких и кровавых боев того времени. Мужество и смекалка русских воинов обратили в бегство не только самого хана Орды, но и его солдат. Однако потери с нашей стороны оказались огромны. Трупы павших в бою воинов убирали с поля и хоронили долгих восемь дней.

В битве на Куликовом поле сражались и две женщины, переодетые в мужские одежды.

Дарья Ростовская

В те годы неподалеку от Ростова в селе Пашино проживал князь Андрей Федорович, который впоследствии получил прозвище Ростовский. Он был участником многих военных сражений и походов и позднее тоже стал героем знаменитой Куликовской битвы. Дочь Андрея Федоровича — Дарья — уехала из дома накануне битвы под каким-то благовидным предлогом. Однако, как потом выяснилось, княжна сбежала на войну, переодевшись в мужскую одежду. Обмана никто из сослуживцев девушки не заметил. Она прекрасно владела оружием и храбро сражалась, ничуть не уступая ни в то, ни в другом своим однополчанам мужского пола.

Каких-либо сведений о том, осталась ли Дарья жива или погибла на Куликовом поле, к сожалению, не сохранилось. Зато точно известно, что ее отец после битвы прожил еще двадцать лет.

Феодора Пужбольская