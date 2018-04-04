Сергей Жуков нежно поздравил дочь с 17-летием

Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сегодня посвятил пост в Instagram своей старшей дочери Александра. Девушке исполнилось 17 лет, и конечно, отец не мог оставить это событие без внимания. Артист признался, что Александра когда-то изменила всю его жизнь, просто появившись на свет. Девочка родилась у Сергея Жукова еще в первом браке с Еленой Добындо. Ребенок был желанным и долгожданным. Однако, через некоторое время Сергей и Елена расстались. Александра осталась жить с матерью и переехала вместе с ней в США.

Сашенька, порой, закрывая глаза, я даже вообразить не могу, как из маленькой, неугомонной малышки ты превратилась в очаровательную, взрослую и такую красивую девушку. Ты всегда была особенной, более рассудительной, целеустремленной, разносторонней. А с каждым годом ты раскрываешься, как цветок все больше и все ярче играешь своими красками…

начал свое трогательное поздравление Сергей Жуков.

Он также поделился фотографией дочери с поклонниками. Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 3 Апр 2018 в 3:12 PDT И пусть ты сейчас далеко, на другом континенте и я не могу прижать тебя к себе и сказать тебе все эти слова, но я уверен, что ты это чувствуешь и знаешь — ты часть меня… И так будет всегда. Потому, что ты моя доченька, а я твой папа. Я люблю тебя, Сашенька и поздравляю тебя с днем рождения!

добавил певец.

Он пообещал Александре скоро приехать в США, чтобы лично встретиться с ней и послушать все ее новости. Пока же знаменитый отец отправил ей самые теплые и добрые поздравления с помощью соцсетей.

Знай, что папа всегда рядом. В любую секунду… Будь счастлива и пусть к тебе летят огромные лучи моей любви! С днем рождения, доченька!

заключил Сергей Жуков.