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Сергей Жуков нежно поздравил дочь с 17-летием
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Сергей Жуков нежно поздравил дочь с 17-летием 

Letidor.ru 29 минут назад
Фото: Letidor.ru
Солист группы «Руки Вверх!» Сергей Жуков сегодня посвятил пост в Instagram своей старшей дочери Александра. Девушке исполнилось 17 лет, и конечно, отец не мог оставить это событие без внимания. Артист признался, что Александра когда-то изменила всю его жизнь, просто появившись на свет. Девочка родилась у Сергея Жукова еще в первом браке с Еленой Добындо. Ребенок был желанным и долгожданным. Однако, через некоторое время Сергей и Елена расстались. Александра осталась жить с матерью и переехала вместе с ней в США.
Сашенька, порой, закрывая глаза, я даже вообразить не могу, как из маленькой, неугомонной малышки ты превратилась в очаровательную, взрослую и такую красивую девушку. Ты всегда была особенной, более рассудительной, целеустремленной, разносторонней. А с каждым годом ты раскрываешься, как цветок все больше и все ярче играешь своими красками…
начал свое трогательное поздравление Сергей Жуков.
Он также поделился фотографией дочери с поклонниками. Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) 3 Апр 2018 в 3:12 PDT  И пусть ты сейчас далеко, на другом континенте и я не могу прижать тебя к себе и сказать тебе все эти слова, но я уверен, что ты это чувствуешь и знаешь — ты часть меня… И так будет всегда. Потому, что ты моя доченька, а я твой папа. Я люблю тебя, Сашенька и поздравляю тебя с днем рождения!
добавил певец.
Он пообещал Александре скоро приехать в США, чтобы лично встретиться с ней и послушать все ее новости. Пока же знаменитый отец отправил ей самые теплые и добрые поздравления с помощью соцсетей.
Знай, что папа всегда рядом. В любую секунду… Будь счастлива и пусть к тебе летят огромные лучи моей любви! С днем рождения, доченька!
заключил Сергей Жуков.
«Как мило и трогательно 😍», «Такие трогательные слова могут написать родители!😍», «Так мило 😍😍😍С днем рождения доченьки!», «Сережа, ты такой искренний, добрый, настоящий любящий отец❤️», «Прекрасный папа…», — восхитились поздравлением артиста подписчики, которые также оставили множество добрых пожеланий для Александры. Напомним, солист группы «Руки Вверх!» — отец четверых детей. С дочерью Александрой артист всегда старался поддерживать отношения. В апреле 2014 года, когда Сергей Жуков приезжал с концертами в Чикаго, девочка даже пела с ним на сцене. В 2007 году артист женился во второй раз, его избранницей стала Регина Бурд, бывшая солистка группы «ВИА Сливки». В этих отношениях у знаменитости родилась дочь Ника Жукова (в 2008 году), сын Энджел Жуков (в 2010 году) и сын Мирон Жуков (родился 30 сентября 2014 года). Недавно, после 10 лет брака, пара обвенчалась. На одном из последних концертов группы «Руки Вверх!» Регина и Сергей вышли с дочкой Никой и сыном Энджелом на сцену и растрогали поклонников исполнением своей венчальной песни. Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov) Янв 24, 2018 в 4:32 PST  Фото: Instagram / @sezhukov Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!
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