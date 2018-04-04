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«Я постараюсь не быть сумасшедшей мамашей»: Анна Седокова адресовала сыну трогательное послание
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«Я постараюсь не быть сумасшедшей мамашей»: Анна Седокова адресовала сыну трогательное послание 

Teleprogramma.pro 2 часа назад
Фото: Teleprogramma.pro
Анна Седокова родила сына весной прошлого года. Гектор уже успел стать звездой телевидения: вместе со знаменитой мамой и своей старшей сестрой Алиной он принимал участие в съемках программы «Вокруг света во время декрета». Сейчас Анна то и дело выкладывает в Сеть снимки подрастающего сына — она уже не скрывает лицо наследника.
Совсем скоро юному Гектору исполнится один год — по словам певицы, он делает большие успехи и недавно самостоятельно сделал несколько шагов, что очень обрадовало его маму. В своем микроблоге Седокова посвятила сыну трогательное послание.
"Вот тебе уже почти год, и сегодня ты прошёл ко мне сам, целых четыре шага! Или мне показалось, что ты прошёл, я не знаю. Может, ты по инерции нёсся и упал в мои объятия. Я же всегда словлю, поддержу и придумаю себе то, чего нет. Я же женщина. Я обещаю не быть сумасшедшей мамашей, которой будут не нравятся все твои женщины. Я обещаю принять даже кого-то с пирсингом. А если у тебя их все же будет много, я попробую тебе объяснить, что «много» счастья не приносит. Нужно искать одну. Ту, что заставляет тебя вставать по утрам. Ту, которой ты не безразличен. Ту, для которой тебе захочется стать лучшей версией себя и покорить все континенты! Ту, которая сможет тебя легко рассмешить, когда на душе будет паршиво и ту, которая будет вкуснее всех готовить, ведь ты мой сын и мне важно, чтобы ты хорошо ел", — написала Анна.
Поклонники до глубины души тронуло послание Седоковой к сыну. Они уверены, что певица — прекрасная мать и сможет воспитать достойного мужчину из пока что совсем маленького Гектора.
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