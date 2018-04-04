5 экстремальных увлечений для сильных характером

Однообразие трудовых будней, скудное на яркие события, приводит некоторых людей к непреодолимому желанию привнести экстрим в собственную жизнь. Если ты такой же, то эта статья для тебя. Ниже ты узнаешь, чем насытить свой досуг, чтобы повысить уровень адреналина в крови.

1. Паркур

Паркур, ставший некой производной военной полосы препятствий, из спорта превратился в целую субкультуру. Можно предположить, что его популярность развилась в силу нежелания молодых людей перемещаться по городу обычным способом, поэтому они стали искать короткие пути методом «воздух-воздух», стаптывая кровлю урбанистической архитектуры. Можно пенять на французское экшн-кино, ведь после выхода «Ямакаси» и «Тринадцатого района» куча ребят принялись за отработку прыжков с папиных гаражей. А на самом деле, все намного проще. Паркуром занимаются, потому что это невероятно захватывающее дух занятие. Оттого оно и довольно травмоопасное. Известны случаи, когда это увлечение приводило не только к травмам, но и летальным исходам.

2. Плавание с акулами

Хочется сыронизировать, упомянув спилберговский фильм «Челюсти», и сказать, что, посмотрев его, вряд ли появится не только желание плавать с акулами, но и вообще заходить в водоем. Даже если это городской пруд. Но для людей, ищущих экстрим, скорее всего, это станет даже приманкой. Что может быть лучше для искателя острых ощущений, чем возможность находится на расстоянии карандаша с существом, у которого круглосуточно циркулирует в мозгу желание сожрать все, что движется. Обычно подводная тусовка с акулами происходит за защитной клеткой, но особенно оторванные экстремалы могут обойтись и без нее.

3. Рафтинг

Если ты слышал это слово раньше, но не можешь вспомнить, что оно означает, BroDude напоминает. Рафтинг — сплав по горным рекам на надувных лодках. В точном определении есть еще много дополнительных нюансов, но в целом ты понял, о чем идет речь. Увлечение это командное, и если ты намерен им заняться, то придется потесниться, поскольку лодки бывают двух-, четырех— и шестиместные. Рафтинг официально признан видом спорта в 2003 году. Основную трудность в нем составляют плотность порогов и скорость течения реки. Поэтому, занимаясь рафтингом, ты рискуешь не только намочить штаны. Но никто и не говорил, что должно быть легко. Ты же помнишь, что находишься в поисках адреналина?

4. Скалолазание по стене

Скалолазание по стене давно уже превратилось в спорт, в котором даже есть свои турниры. Преимуществом данного увлечения служит его доступность: скалодромы есть практически в любом крупном городе. К тому же скалолазание способно поддерживать неплохую физическую форму, поскольку занятие это не самое простое. Тебе может показаться, что в данном увлечении экстрима не больше, чем в коллекционировании марок. Не спеши с выводами. В мире есть много скалодромов, от вида которых отпадет желание заниматься этим до конца жизни. Как, например, башня Excalibur, расположенная в городе Гронинген в Нидерландах, высота которой достигает 37 метров.

5. Страйкбол

Побывать на войне без риска для жизни — это самое заманчивое, что может быть для парня. Для этого одни хорошие люди придумали страйкбол. За короткую историю этой игры она оформилась в целую культуру со своим сводом правил и эстетикой. По легенде, страйкбол появился в Японии после капитуляции во Второй мировой войне, когда японская армия лишилась права на владение автоматическим оружием. И чтобы отрабатывать боевые действия, было придумано оружие, стреляющее пластиковыми шариками. За историю своего существования страйкбол сделал огромный скачок в сторону схожести с реальными боевыми условиями. Для игроков создана специальная экипировка, на замену ружьям игрушечного вида пришли автоматы и пистолеты, повторяющие настоящие модели. Есть даже гранаты и пулеметы. Это, видимо, для того, чтобы окончательно слить тебя с образом Командос. Страйкбол, как и скалолазание, является довольно доступным развлечением. Сегодня существует большой выбор продукции для этой игры. Интернет-магазин «CCCP-GUN.ru» предлагает не только широкий ассортимент оружия и экипировки для страйкбола, но и дает гарантию на свой товар. Помимо этого, на «CCCP-GUN.ru» ты найдешь пневматические винтовки и пистолеты, аксессуары к ним, ножи, луки, арбалеты, а также снаряжение для рыбалки и охоты. Все это подкрепляется отличным сервисом, выраженным низкой ценой, гибкими условиями оплаты, удобной доставкой и наличием необходимой документации на товар. Посмотреть товар можно здесь→