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Блогер Вячеслав Максюта: Клуб успешных бизнесменов
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Блогер Вячеслав Максюта: Клуб успешных бизнесменов 

Новости Саратова 3 часа назад
Фото: Новости Саратова
Пригласили на беседу с руководителями бизнеса.
Я всегда был любознательным и мне всегда были интересны люди, особенно если у них есть какие-то увлечения и цели. Поехал на эту встречу, в первую очередь, именно из-за своей любознательности. Клуб успешных бизнесменов, занимающихся благотворительностью, интересующиеся новыми проектами, да и включающие в себя очень узнаваемых людей города. И это всё — Клуб бизнесменов РОТАРИ. И даже встречаются за БИЗНЕС ланчем)
Вообще, все увлечённые люди любят послушать и пообсуждать. Мне было приятно, что в этот раз тема для обсуждений носила спортивный характер, что, конечно же, близко мне.
Поделился впечатлениями от Америки, рассказал о турнире АрнольдКлассик, увлёк силовым экстримом и поведал о нашем очень интересном проекте «Самый Сильный Школьник». Действительно, занимаясь молодым поколением, мы занимаемся, прежде всего, нашим будущим. Это своего рода твоя пенсия! Всё, что смог вложить в своих последователей, — всё это и будет тебя преследовать до конца своих дней. Очень рад, что был услышан и надеюсь быть поддержан!
Мне отрадно сейчас видеть интерес в глазах детей, интерес к спорту, ведь это одно из немногого, с чем ребёнок встречается с целью преодоления себя, с желанием быть первым, быть лучшим. Возможно, это моя миссия, смысл всей моей жизни. Каждый его ищет!
Очень был рад встрече и общению. С хорошими людьми всегда приятно поговорить.
Находите добрых людей для общения, это украшает жизнь.
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