Красовский: Нынешней России Собчак и Навальный не нужны

Журналист Максим Шевченко опубликовал на своем YouTube-канале интервью с журналистом и политтехнологом Антоном Красовским.

В ходе разговора Красовский объяснил, почему союз телеведущей Ксении Собчак и блогера Алексея Навального невозможен. Он также обратился к Собчак, объяснив, как стать популярным политиком.

«Союз Ксении Собчак и Алексея Навального не сложился вследствие позиции Навального. Никакой союз ни с кем у Навального невозможен, я повторю слова Дмитрия Сергеевича Пескова (пресс-секретаря президента Владимира Путина ), потому что Навальный чудовищно эгоцентричный человек. И в своем эгоцентризме он убивает все хорошее, что вокруг него может произрастать. В этом смысле Собчак, которая гораздо более эгоистичный человек, чем Навальный, наступила на свой эгоизм острым каблучком Manolo Blahnik, и пошла, и до конца готова была пойти на сделки и с Навальным, и с Нечаевым (председателем партии «Гражданская инициатива»), и с Дмитрием Гудковым . Она все время пыталась создать какой-то круг, из которого можно было бы что-то сделать. Я уверен, что из этого круга ничего сделать нельзя», — заявил Антон Красовский.

Он отметил, что весь либеральный дискурс — не та повестка, которая нужна сегодня России. «В нынешнем виде Собчак не нужна России, как и Алексей Навальный. России нужен нормальный, здоровый, западного типа социал-демократ», — подчеркнул Красовский.

По его словам, если Собчак будет способна долго идти по пути строительства самой себя как политической фигуры, жертвуя ради этого буквально всем, к чему она привыкла, (это очень важно, иначе без этой жертвы у нее ничего не получится), тогда действительно может что-то выйти.

Телеведущий Антон Красовский обратился к Собчак с заявлением:

«Если ты не способна пожертвовать рекламой икры, водки, сумок, Мальдивами, если ты не способна вести себя, как по-настоящему национальный лидер, то тогда у тебя ничего не получится. Если ты действительно хочешь большого политического будущего, перестань быть собой. Я всю жизнь ей говорил, в том числе и на этой избирательной кампании. Что надо быть собой. Так вот в некоторых моментах надо перестать быть собой, надо стать совершенно другим человеком, человеком, которого ждут. Ты должна отречься от всего, к чему ты привыкла, и подумать, готова ли ты отречься от того, к чему привыкла. В этом проблема 1,56% (процент избирателей, проголосовавших за кандидатуру Ксении Собчак на президентских выборах), потому что народ не поверил, что эти изменения произошли. Народу так просто не соврешь», — отметил Красовский.

По его словам, нельзя на экране декларировать одно, а потом говорить людям другое, поскольку вранье считывается в общении.