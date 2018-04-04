Ты этого точно не знал! Интересные факты об актерах «Улицы»

Буквально через несколько дней, 9 апреля, на ТНТ стартует второй сезон популярного сериала «Улица». Это история жителей спального района. Школьники, студенты, домохозяйки, продавцы, олигархи и простые рабочие — здесь есть все. У кого-то псевдобеременность, у кого-то — неразделенная любовь, а у кого-то — трое сыновей и паховая грыжа. Все без прикрас и затягивает с первой же серии. PEOPLETALK собрал для тебя интересные факты об актерах проекта.

https://www.youtube.com/watch?v=txAcrWK6kAE

Леля Баранова (Ксюша)

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Свободного времени у меня практически нет — параллельно снимаюсь еще в нескольких проектах и учусь. Мое главное хобби сейчас — совместный проект с брендом одежды Ura_eva — скоро состоится презентация нашей капсульной коллекции.

И мало кто знает, но я могу легко сидеть на шпагате и люблю смотреть хоккей.

Алена Котова (Ирка)

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Все свободное время я посвящаю детям, но хобби никто не отменял. Я пишу картины маслом, акриловыми красками, люблю смотреть сериалы «Молодой Папа», «Мир Дикого запада» и «Фарго» и записывать смешные видео в нашей актерке (кстати, проводить прямые эфиры после смены — это уже традиция). Еще из малоизвестных фактов — я окончила школу с серебряной медалью, проколола уши только в 20 лет, не умею кататься на велосипеде, а Антон Богданов из «Реальных пацанов» на ТНТ был моим соседом в Перми.

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В свободное время люблю путешествовать, это может быть и в пределах города, главное — новые интересные и неизведанные места, и читать книги по психологии. А еще я просто не представляю свою жизнь без кофе!

И мало кто знает, но я мастер спорта по сохранному плаванию. В детстве закалялась — обливалась холодной водой на улице, в купальнике, в –35 градусов! Сейчас увлекаюсь горными лыжами и часто хожу в бассейн.

Владимир Хацкевич (Кабан)

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Каждый свой день я традиционно начинаю с чашки кофе. Свои планы строю заранее, у меня в телефоне есть целая таблица с расписанием. Там можно найти: уроки вокала, английского, кастинги, тренировки в фитнес-клубе, мероприятия, деловые встречи.

Как и многие парни, люблю футбол, но мое главное хобби — рестораны и бары. Я работал официантом, готовил на кухне, все время ходил по разным местам и хочу сказать, что нужно постараться найти ресторан с правильной пастой или чизкейком. Поэтому в планах открыть свой небольшой ресторан с нездешним сервисом и классическими коктейлями.

Артур Бичакиан (Костян)

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В свободное время люблю играть в футбол, как виртуальный, так и реальный, встречаться с друзьями, ходить в караоке, играть в бильярд, снимать смешные ролики!

Я был чемпионом Москвы по русскому бильярду, когда-то стоял на воротах за сборную ЮАО по футболу, получил награду за лучшую мужскую роль на фестивале театральных институтов «Апарт».

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В свободное время смотрю футбол, сериал «Друзья» на английском языке, сочиняю песни (сейчас записываю первый студийный альбом, он будет готов к осени). У меня есть две странных привычки — поправлять воротник куртки, когда нервничаю, и съедать все печенье и пирожные на площадке, хотя вообще обычно не ем сладкое.

Я поставил девять спектаклей как театральный режиссер («О доблестях, о подвигах, о славе» и другие), а скоро выходит фильм «Кровь», в котором я сыграл главную роль, молодого художника. Это мой первый полнометражный фильм.

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Мы с мужем ( Семен Шкаликов , актер Московского театра «Ленком» — Прим. ред.) живем загородом, у нас две собаки и уже бесчисленное количество кошек. Я люблю петь — «допелась» до того, что сейчас играю в детском мюзикле в Театре Наций, называется «Синяя синяя птица».

А кто из героев больше всего нравится тебе?

Подробнее: https://peopletalk.ru/article/ty-etogo-tochno-ne-znal-interesnye-fakty-ob-akterah-ulitsy/