На НТВ завершился отборочный тур проекта «Ты супер!»

МОСКВА, 4 апр — РИА Новости . Первый тур второго сезона международного вокального конкурса «Ты супер!» для детей, оставшихся без попечения родителей, завершился в минувшую субботу.

За четыре недели отборочных выступлений на сцену выходили 82 ребенка в возрасте от 8 до 18 лет. Они прибыли в Москву из разных уголков России, а также из стран СНГ и Балтии: Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Латвии, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Эстонии и Южной Осетии. В проекте впервые появились участники из Германии и Сирии.

Подводя итоги отборочного тура, генеральный продюсер НТВ Тимур Вайнштейн отметил рост уровня мастерства участников проекта.

Композитор и продюсер Виктор Дробыш

"Дети смогли нас удивить, поразить, не только своим талантом, а своим скачком в классе", — добавил Виктор Дробыш.

Юлианна Караулова также отметила способности конкурсантов.

"Во время отборочного этапа лично я испытала, мне кажется, абсолютно полный спектр эмоций: я и смеялась, и удивлялась, и восхищалась, и даже поплакала. Все-таки, когда поют дети, да еще с такими сложными судьбами и взрослыми глазами, оставаться равнодушным невозможно", — сказала она.

Певица Юлианна Караулова

Приглашение стать судьей на конкурсе «Ты супер» Сергей Лазарев, по его словам, принял с удовольствием, хотя и понимал, насколько сложно будет сохранять объективность. «Когда я читаю их истории, узнаю подробности их жизни, понимаю, что оценивать их выступления будет очень сложно», — подчеркнул певец.

"Мне как продюсеру очень интересно наблюдать за новыми талантливыми исполнителями. После отборочного тура мы видим, что перед нами выступают очень талантливые дети, многие имеют грандиозный потенциал", — отметил Игорь Крутой.

Поп-исполнитель, победитель зрительского голосования «Евровидения-2016» Сергей Лазарев

Похожую мысль выразил и ведущий конкурса.

"Для некоторых участников это был первый опыт появления на сцене, но я часто забывал, что передо мной непрофессиональные музыканты", — сказал Такменев.

Конкурс «Ты супер!» покажут в субботу, в 20:00 на телеканале НТВ.

Народный артист, композитор Игорь Крутой